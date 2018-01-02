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《醉佳导演》曝人物海报 1月5日全国上映

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2018-1-2 14:21:39



　　

　　日前，由梅州英耀影业、北京君正文化传媒共同出品，英耀影业、君正文化、客天下影业及厦门新百影视联合摄制的电影《醉佳导演》曝光了人物海报，并正式定档于1月5日全国上映。青春励志喜剧电影《醉佳导演》出品人彭发英、制片人黄琦珊，由武圣基执导，贺军翔、江若琳领衔主演，姚橹、梁天、刘宇、王子、林好等联合出演。

　　醉佳CP最佳欢乐 青春励志真情上演

　　《醉佳导演》由台湾人气偶像贺军翔、香港影视歌三栖女神江若琳领衔主演。此次曝光的主演人物海报中，蓝紫色的背景营造出青春时尚的爱情氛围，简洁大方的衬衫勾勒出贺军翔的完美身材，男神范儿十足，手触额头仿佛在深情凝望着一方佳人。江若琳亲切迷人，莞尔浅笑顿显女神气质。《醉佳导演》是两人首度大荧幕合作，电影讲述了教师沈东宝（贺军翔饰）黄粱一梦自己获得了国际电影最佳导演，之后他立誓一定要拍出一部国际水准的大片证明给这个世界看。在寻找投资和女主角之时，沈东宝碰到了同样怀揣电影梦想的千千（江若琳饰），在两人的追梦之旅上发生了一系列令人捧腹又感动的励志喜剧故事。

　　有颜值更有“演值” 《醉佳导演》唤醒梦想的力量

　　《醉佳导演》由武圣基执导，更有国内首屈一指的金牌编剧邹静之担纲监制。此次曝光的人物海报中男女主角身上也映照出老戏骨姚橹、梁天等实力演员的倾情加盟，可谓是有颜值更有“演值”。武圣基导演的作品具有强烈的平民意识，以平民的视角，表现市民理想，最大限度的满足市民阶层的心里欲望和精神追求，也正是因为这样，他的电影才赢得广大人民群众的喜爱。《醉佳导演》正是这样一部接地气的励志喜剧，不仅有令人从头到尾的捧腹大笑，也能唤醒每个人心中的喝彩与梦想的力量。

　　据悉，青春励志喜剧电影《醉佳导演》即将于1月5日正式登录全国院线。

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