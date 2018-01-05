《声临其境》开播，内附智能电视观看方法！





在《演员的诞生》被爆出所谓的黑幕后，就很多人决定放弃这档节目了。最近一档与《演员的诞生》类似的节目《声临其境》也即将在芒果台播出。这个节目是以台词和配音为切入点，每一期都会邀请四组台词功力深厚或者声音独特的演员同台竞技声音，通过大众评审投票来选出节目的“声音之王”。在第一期中，唐国强、张铁林、宁静、陈建斌四位实力派变身“乾隆”、“武则天”、“曹操”和“孙悟空”，重新演绎《大腕》、《喜剧之王》、《功夫》、《西游记》、《楚乔传》等影视剧中的经典片段。想知道电视哪里有看的，今天就给大家分享一下详细的观看方法，希望对想看的朋友有所帮助。首先，打开电视。家里电视上有当贝市场的打开当贝市场（没有的朋友可以自己装一下，当贝市场有很多精品应用，基本是电视必备的软件市场了。）下载当贝市场之后可以看到首页上有很多热门应用，其中就包括芒果TV，直接点击安装。如果首页没有，可以点击左下方的搜索键，输入爱奇艺的拼音首字母“GMTV”即可一键下载芒果tv了。直接点击打开《声临其境》就能收看了。