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追星狗迎来寒冬的第一个春天：热巴和你玩游戏

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2018-1-14 17:04:24

最近因为三个院子，小编在次萌上林更新，脑海里面全是他在极挑里面卖萌的表现，逗得小编睡觉都能笑醒。

　　

　　再看看我们赤赤，直播那叫一个熟练呀，怪不得会让害羞的林更新无力接招呢，只能用嫌弃回绝，这卖萌姿势，怪不得林更新会怕呢。

　　

　　如今直播俨然已经成为明星和粉丝互动的另外一种方式了。

　　

　　明星大咖都一一的开启了直播，近距离的接触，都说直播是考验一个明星颜值的武器，近距离的高清直播，简直可以看清楚你脸上的毛孔有不有？

　　

　　是不是有一种我家爱豆就坐在我的面前和我互动的感觉？分分钟将爱豆放在口袋里面？

　　

　　不仅国内的明星喜欢，甚至连韩国的思密达也是很爱直播的，看看宋仲基欧巴笑的感觉像是看到了乔妹一样，果然呀，直播人人爱。

　　如今的直播届可以算是如火如荼，各式各样。

　　例如吃播

　　

　　例如美妆直播

　　

　　例如游戏直播

　　

　　但是如今我们和爱豆之间的直播，大多为互动直播，我们可以在弹幕中和爱豆互动，询问爱豆问题。

　　那么问题来了。

　　现在有一个人，将互动直播游戏直播联系在一起，开了一场新式直播秀，并且还有豪礼相送。

　　昨天也就是元月12日，wuli甜热热在拍戏的间隙来了一场盛大的直播。

　　

　　游戏互动直播，在直播中和网友互动还不够，竟然还在游戏中和粉丝、网友开黑互动，光看wuli甜热热的表情都知道游戏很刺激。

　　

　　更有现场认真听讲解的迪丽热巴，忽然有点想知道，这么美的学生，老师以前是怎么在上面严肃的讲课的？

　　

　　认真给粉丝捏脸的wuli迪，简直是美的不要不要的，脸上带着的笑意，真的是让人很想知道，最后wuli迪到底给粉丝捏成什么样子的脸了，据说wuli热巴在访谈中透露自己是个颜值控呢。

　　

　　这样的热巴捏成的脸，估计也是美的不要不要的，想起wuli热巴打游戏的场景，小编就觉得格外羡慕那些可以在游戏里面和热巴一起开黑玩粉丝们。

　　

　　看看这激动的小表情，想必是拿下一杀了吧。

　　

　　一起在游戏世界完成一次万人大合影。

　　

　　捏脸过程中和主持人认真的探讨，看来wuli热巴还是要将脸捏的更加的像粉丝呢。

　　

　　甚至给粉丝捏脸上带着的小兴奋，新式热巴害羞表情包出场了，瞬间萌萌哒。

　　更透露了自己的自己喜欢的角色，因为她是一个颜值控。

　　

　　是不是觉得自己错过了整个世界？

　　不用觉得悲伤。

　　直播没有跟上，我们可以回放，看看wuli甜热热的新式表情包。

　　游戏激烈中卡掉的小表情。

　　给粉丝捏小人脸的时候的激动和成就感。

　　

　　忽然觉得好像和wuli甜热热之间相差了一个世界。

　　为了期待下一次的重逢，提前下载山海经神话端游巨制蛮荒搜神记，在游戏中等待和姐姐的意外擦肩而过。

　　期待下一次在游戏直播中和姐姐互动。

　　

　　在等待的途中，再次听一遍姐姐的赴一场生命的冒险，去山海经神话端游巨制蛮荒搜神记中寻找正在做任务的迪丽热巴，期待下一次的不期而遇。

　　来一次华丽的生命冒险，体验不一样的山海经世界。

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