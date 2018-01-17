我们都患上一种漂泊的病叫报喜不报忧。

由北京千佳佰琪本德传媒有限公司和北京鲸鱼映像影视文化传媒有限公司联合出品的当代都市轻喜剧《混在北京》于4月28日在爱奇艺播出。



小时候，我们总爱撒谎，跟爸妈说自己没钱了，甚至有时候偷偷从爸妈口袋顺几张一块两块，去买一瓶饮料，买几样好看的文具，或者几张偶像的海报。长大了，爱撒谎的毛病，还是一点都没有改掉，在电话里骗爸妈工作不累、工资不低……



独自一人在外打拼，成长是一个极其复杂曲折的过程，面对父母的牵挂与担忧，所有的酸甜苦辣都只汇成简单的一句话：“没事，我有钱呢。”“爸妈，我还有钱，没生病，吃过饭了，待遇很好，不用加班，领导又提拔我了……”不约而同远在异地的我们，都爱报喜不报忧。



本片的同名主题曲《混在北京》正是演员刘坤山的成名曲之一，尽管已经过去多年当经典的旋律再度响起时，人们又将想起自己“北漂”岁月的点点滴滴。一句“不许哭不流泪不把痛放到嘴边，混在北京 没那么简单。”就触碰到每一位北漂人和在为梦想和生活奋斗的人内心最柔软的角落。



本片中六位俊男美女共同演绎一段段小人物酸甜苦辣，五味杂陈的“北漂”往事。故事讲述了黑摩的司机侯齐（刘育同饰）偶遇周瑞雪（米阳饰），周瑞雪刚刚被男友妈妈轰出门，一个人在北京举目无亲。侯齐将她带到自己和人合伙开的酒吧，进而结识了其他四位“北漂”；酒吧合作伙伴的坤山（刘坤山饰）和TONY（蔡鹏飞饰）、夜店陪酒的李忻彤（高圣晗饰）、做直播的网红傅萱萱（卢莹饰）。 六个人各自怀揣着自己的梦想奋斗在这个让人又爱又恨的城市。



酒吧合作伙伴坤山和TONY不曾像家人提及生意经营惨淡为房租发愁的事情，被男友妈妈轰出门的周瑞雪选择将这份委屈自己咽下，黑摩的司机侯齐也不会像家人吐槽为何如此倒霉总是被交警抓到扣下自己的摩托车，夜店陪酒的李忻彤不曾像家人诉说那些喝到烂醉应付各种形形色色人的心酸和无助，网红傅萱萱更不会像家人提及每日无规律作息的颠倒睡眠和被老板炒鱿鱼的伤心！



明明很累，却不会跟爸妈透露只言片语。“除了徒添他们的担忧，还能怎么样呢？”对于父母来说，我们过得不好，会让他们烦恼；对于自己来说，父母的焦虑，甚至会成为压倒我们的最后一根稻草。报忧，真是一件百害而无一利的事情。经济独立、情感独立，是为了满足外界的期待，被推搡着走到现实面前，还是自觉自愿地独当一面。



北京就是这样一座让人又爱又恨的城市，一座让人民不舍得离去的城市，北京很大它压的人们喘不过气来，同样北京很大它也能装得下每个人的梦想。究竟本片将会讲述出怎样的“北漂”生活，请大家敬请期待。











