电影《摩登之旅》爱情热播 剧情烧脑致敬诺兰





由河北乐璇文化、卓腾影视、小马过河影视联合出品，康泽亮、岳明星担任制片，江耀鑫执导，郭鑫 、范野子 、马皓原等出演的科幻、悬疑电影《摩登之旅》正在爱奇艺热播。



《摩登之旅》热播 上演时空穿越致敬诺兰



科幻、悬疑电影《摩登之旅》讲诉了由郭鑫饰演的庄有理因为身患怪病无钱医治，在好友卫大成的协助下，策划了一场令人啼笑皆非的绑架案。两人在被追逃的过程中意外闯进了一间神秘房间。在这件房间里，多维时空出现交叉重叠，庄有理竟然遇见了已经去世的父亲和未来的自己。庄有理为自己未来落魄的处境所震惊，也终于明白了自己的身世。庄有理如果想要改变命运，首先要帮助父亲摆脱追杀，一场和时间赛跑，挣脱命运束缚的救赎就此展开。



影片在“平行时空”的科幻片外表之下，将主要叙事架构在时空穿越中对人生、亲情和爱情的领悟之上；影片既有紧张的剧情，又不断穿插各种插诨打科的喜剧元素；层出不穷的谜团环环相扣，同时又精心设置了各种线索，来考验观影的细致程度。《摩登之旅》堪称是一部向大师诺兰的致敬之作。



《摩登之旅》续写青春励志 网友点赞口碑爆棚



电影《摩登之旅》将错综复杂的情节安排在冷静犀利的镜头语言之下，电影蕴含的元素涵盖了喜剧、动作、软科幻、亲情和爱情等，精巧的剧情架构和悬疑的故事一波三折却又一气呵成。不少网友在看过后为电影点赞，“整个电影我是在欢乐和感动中看完的，年轻人要坚信梦想的力量，改变未来就要从当下开始”。也有观众称赞《摩登之旅》是科幻、悬疑电影里的‘一股清流’，诚意满满又引人思考，是一部有颜值、演技又制作精良的良心之作。



据悉，电影《摩登之旅》正在爱奇艺热播中。

