常思思《大梦想鸭》线下舞蹈比赛落幕 寒冬难挡鸭子舞火热魅力

由常思思发起的《大梦想鸭》网络舞蹈比赛自上线以来，在各短视频社区及微博等自媒体激起千层浪，引发了一波“网红舞”热潮。比赛结束后，众网友对鸭子舞比赛意犹未尽，纷纷留言表示想在线下和对手进行正面pk。常思思为了满足观众们高昂的热情大发福利，于1月21日在北京金源时代购物中心举办《大梦想鸭》线下鸭子舞大赛。







比赛当天，常思思不惧寒冬身穿牛仔热裤搭配白色夹克，尽显青春靓丽。与《小鸡小鸡》等众多神曲编舞大师冯超和中国**编舞大师赵力萱一起组成最强评委团。







本次比赛在短时间内吸引了大量选手报名，参赛的选手年龄也从6岁至60岁不等，比赛共分三组，分别是少儿组、流行舞组和广场舞组，可以说是一场真正的全民舞蹈大赛。比赛开始，《大梦想鸭》的魔性旋律和选手们活力四射的舞姿瞬间吸引了商场大批的路人，纷纷向舞台靠拢，极具感染力的歌曲和欢快的鸭子舞使得台下的观众也不禁跟着选手舞动身体，一同感受鸭子舞的魅力，现场气氛十分火爆。而选手们的表现也精彩纷呈，在初赛环节选手自由编排的鸭子舞创意十足，得到常思思的大力称赞。











最后有六组选手晋级决赛，在决赛前作为鸭子舞的首创者常思思亲自登台教现场观众大跳鸭子舞，常思思热情洋溢的讲解亲和力满分，现场观众也完全融入到鸭子舞的火热魅力中，迅速学会鸭子舞的经典动作。







常思思不仅在比赛现场与选手积极互动，更是在手机直播中与众多网友大方分享举办这次比赛的初衷，目的是想让大家通过舞蹈收获快乐。比赛持续三个多小时，从头至尾观众爆满，热情高涨。黄淘淘的惊喜现身，更是让现场气氛爆棚。







比赛的最后，来自童心艺术团的六位小选手荣获冠军，常思思在现场鼓励其他的选手并表示在她心里每一位选手都是第一名。







常思思为了感谢选手的辛苦付出和大家对她的支持，现场演唱了《春天的芭蕾》送给大家，比赛也在这悦耳动听的歌声中完美落下帷幕。







在私下里常思思还是一个十足的孩子王，比赛结束后小选手们纷纷围着常思思合影、签名，常思思有求必应，尽显优雅大气风范。希望常思思在不久的以后给我们带来更多的优秀音乐作品，电影《妈妈咪鸭》将于三月九日同北美地区同步上映，敬请期待！