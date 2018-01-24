中央音乐学院研究生梁婉娉回母校义演

















1月12日晚7:30-8:30，安徽宣城第二中学报告厅座无虚席，二中学子、现中央音乐学院二胡专业研究生梁婉娉母校义演二胡专场音乐会正在举行。中国著名钢琴演奏家曲大卫钢琴伴奏。



演出首先从大众熟悉的《二泉映月》拉开帷幕，《河南小曲》、《雪山魂塑》、《巴黎在燃烧》、《爱的欢乐》等中外名曲从梁婉娉娴熟的指间流淌出来，时而悲壮愤懑、时而明快欢乐、时而苍劲有力、时而轻松流畅，音乐会在充满正能量的《红梅随想曲》中结束。



著名影评专栏作家、词曲作家，世界文化艺术界联合会亚洲音协工作者协会副主 席，中华儿童文化艺术促进会青少年书法专业委员会、执行副秘书长、中国通俗研究会常务理事，全国第三界新春原创音乐会一等奖获得者夏墨彦先生亲临现场指导。原市人大常委会主任夏子超、市关工委主任胡传玲、市职业技术学院党委书记徐晓东等领导和二胡爱好者、师生近500人参加。



宣城市青年创业园主任余雷听完后表示二胡是中国音乐表演的独特承载之一，是中国文化自信的重要形象符号。虽然只有两个琴弦，却能表现万马嘶鸣、伊人涕泣的意境，非常享受今天听觉盛宴；宣城二小六年级学生张敬然表示自己也是二胡爱好者，今后要刻苦练习，为传承二胡技艺贡献力量。