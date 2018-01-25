《2018年中国演艺界春晚》在北京工人体育场圆满成功





2017年中国 共 产 党 十 九 大，取得了圆满成功！给我们所有中国人指明了前进方向！国 家 政 府加大了对中国文化产业支持力度！2018年中国文艺演出市场，将是百花齐放、精彩绝伦！







今天在这样的美好的日子里，我们怀着无比激动的心情，我们共同迎来了



1月21日在北京工人体育场、联众演播中心举办了《2018年中国演艺界春晚》。







《2018年中国演艺界春晚》大咖云集、群星璀璨。主持阵容强大：央视主持人焦通，总撰稿主持:紫欣，央视主持人徐俪嘉，河南电视台主持人:李萧杰，央视少儿频道主持人:田雪峰，资深主持人:秋月，2018中国演艺界春晚出品人、总导演：伯宁，中国火箭军文工团著名歌唱家:金波，中国总政军乐团军旅歌唱家:陶红，中国东方歌舞团著名歌唱家:吴国松，中国著名词曲家、世界文化艺术联合会、亚洲音乐工者协会副 主 席，中国通俗研究会常委理事，中华儿童促进会青少年书法专业委员会执行副秘书长:夏墨彦，2018中国演艺界春晚执行总导演:吴红，2018中国演艺界春晚艺术总监:孙镱瑄，2018中国演艺界春晚执行导演:少伟，2018中国演艺界春晚总策划:周晶晶，资深媒体人、词作家:李慧妤（李慧），影视歌三栖女明星陈娇，澳大利亚著名歌手:意玲，中国第一高音王、著名歌手:春雷，中国著名作曲家、中国音协理事:姜延辉，著名音乐人、金嗓子歌手:金山，中国著名评剧表演艺术家:刘秀华，中国著名肚皮舞小明星:菲琳，中央电视台《同一首歌》总导演:钟思潜，中国武警文工团、著名歌唱家:刘子琪，国家一级演员、著名歌唱家:尹馨，著名女高音歌唱家:张曼，著名央视小明星:邓鸣璐，中国著名特技演员:曲大雷，中国著名笛子演奏家:胡建明，特型演员:周红军，中国著名口琴演奏家:王志祥、范开建，北京樱花之韵艺术团，北京建院.秋之韵舞蹈队，北京改天换地影视文化总裁:薛换地，全球华语流行音乐金曲榜总监:晴天，中国著名画虎大师:张富敬，中国著名山水画家:吕长军，中国著名青年画家:夏阳光，中国著名书法家:于士贞，中国著名书法家:尤敬伟，中国著名书法家:荆浚轩，中国著名画家:华建辉，著名相声演员:冈华、张程，陕西著名歌手:戚宝。著名军旅歌手:李栋，著名流行歌手:傅羽，著名流行歌手:张馨元。加拿大著名流行歌手:刘紫韵，著名原创励志歌手:高峰，中国民族春晚导演:韩树，著名演艺圈前辈:林钲峰，实力歌手:王茜、索妮娅崇、蔺鲜鲜、杨塔娜、白泽喜，小歌手:郑紫焓、卢震、郑语童、黄思彤，强锦文、林格尔娇……







匠心打造的2018年中国演艺界春晚，笑语欢歌、舞姿翩翩、掌声雷动、精彩万分，在大家的欢呼声中，胜利闭幕；圆满成功！







2018年将是我们协手同行，我们共同创造一个，合作，创新，发展；共创辉煌的一年！让我们一起，齐心协力共筑中国梦，扬我中华威！不忘初心，牢记使命，做优秀文化的创造者和传播者。