5月4日，在翠微南里社区，由乐老汇翠微南里（工信部）养老服务驿站组织的"温暖夕阳红，我知老人心"之建乐老社区的公益活动拉开了序幕。智慧养老企业乐老汇走进社区，公益便民温暖人心

参加活动的老年人对乐老汇的公益活动给予了高度好评，乐老汇也将陆续将更多的关爱活动带给社区的老年人。很多社区的老年朋友们参观并咨询了养老驿站及服务内容，活动取得了圆满成功。

乐老汇工作人员及志愿者们，现场为社区及周边老人免费测量血压、体征检测、口腔检查、 眼部筛查，还开展了免费中医按摩体验、医科院义诊及养生保健杂志发放、免费理发、免费磨刀等老人所需的慰问关怀和生活照料服务等。现场还有提供的免费豆浆供老人解暑消渴。

乐老汇的公益活动为社区老人们带来了关爱和便利，快乐幸福的老年生活，从这里开始！乐老汇将贯彻到每一天的为老服务中，为老人提供开放、透明、便捷、帖心、专业的养老助老服务，努力打造现代社区居家养老服务第一品牌，实现尊严养老、快乐养老！

乐老汇作为北京市2015年度社区居家养老"优秀品牌"服务单位，国家老龄产业协会宜居养生委员会、老龄事业发展基金会尊严养老基金专委会联合评定的社区"尊严养老"试点单位、国家老龄产业协会老年宜居养生委员会常务理事单位、北京市社区服务协会常务理事单位、北京市慈善义工联合会团体会员单位，乐老汇，应对人口高速老龄化，尊老、爱老、为老，实现所有老年人尊严养老、快乐养老，正在践行的路上。