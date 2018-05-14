广东冠祺文化传媒打造新型网红孵化让素人变网红不是梦

根据数据显示，2017年我国网络表演（直播）市场整体营收规模达到306.5亿元，在家不用上班靠直播也能月入过万也并不少见，最重要是当红主播带动的网红经济效应，平台直播带来的流量转换为淘宝卖货，已经创造出一个又一个收入盛况。而在这些盛况背后始终有网红孵化公司的影子，网红经济已成为产业化模式。巨大的网红经济效益刺激了大批网红孵化公司的诞生，想投身于主播行业的年轻人唯有依靠这些公司的团队经营，才能在竞争激烈的直播竞争中突围而出。这种急于成名的心情也使得新晋主播们没保护好自己权益而随意与公司签约，导致后期在直播中发展受限。

广东冠祺文化传媒负责人称，"正规的公司不会向一个新人承诺保底月薪，因为直播行业本是一个收入波动大的行业，并且收益水平与主播个人水平有很大因素，因此公司还没有对新人主播的实力有一个摸底之前，不会做这些亏本生意。"所以主播新人想要与网红孵化公司签约，首先要看准这一点，不要被小的利益给迷惑。冠祺文化传媒是一家主营在线直播、在线影视、在线音乐、在线艺人经纪、网络自媒体及新媒体广告服务的传媒公司，与普通的网红孵化公司不同的是，冠祺文化传媒拥有自己完整的产业体系，各个业务之间相辅相成，可以给主播提供一个更多样化的发展平台，主播有了知名度后可以往影视、音乐方面发展，而且冠祺文化传媒与电影文化投资公司建立战略合作伙伴，意味着公司可以给实力主播提供更多的影视机会。

冠祺文化传媒这种多业务经营是将传统媒体行业与网红经济相结合，形成一个完整的生态产业体系，并且在网红孵化方面，冠祺文化传媒负责人称，他们做的并不会比专门的网红孵化公司差，反倒因为盘踞经济发达的珠三角地区，拥有优秀的培训资源与流量市场，给网红培训一种保障与新晋主播的流量的保障。而且与传统媒体行业相互配合，让网红经济更富有延展性，让公司的网红主播拥有一个更宽泛的发展平台，有利于主播的转型发展。在冠祺文化传媒旗下的签约主播的情况来看，在网红主播业务刚开播的第一个月，冠祺文化就拥有60多名极品主播，100多名优秀主播，千余名签约主播，仅仅一个月的时间就培养出直播排行榜中的名列前茅主播，也证明了其强大的培训能力与流量导入能力。如今直播市场依旧在发展壮大，但是竞争也随之残酷，要想在直播行业中突围，需要一个正规的团队化操作管理，帮助流量导入，因此新晋主播在选择签约公司时要谨慎选择，保障自己权益。