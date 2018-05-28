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银泰通汇投资(北京)有限公司：围城“人生窘境“

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2018-5-28 21:47:31

　　钱钟书先生有这么一句话：“被围困的城堡，郊外的人想要冲进去，城里的人想要逃出来。”银泰通汇投资(北京)有限公司不由感叹“围城”是这一种遍及的人生窘境。

 

　　首要，事业上，方鸿渐一行人历经波折，曲折几处才抵达期盼中的三闾大学，可抵达这儿之后呢？并没有正本想的那应有的振奋，而是一种绝望。方鸿渐在这儿没有担任教授，也不能教学自己原先要讲的课程，在这儿，他没有几个要好的朋友，由于一些原因，他人都

 

　　不怎样和他交游，他处在这么一个这么尴尬的境况，他并不快乐。他苦苦寻求的愿望，他对三闾大学的期盼终究都在真真进了三闾大学之后幻灭了，正本夸姣的梦想在完成之后就成为了想要挣脱的枷锁。

 

　　在爱情这方面，“围城”的窘境更是如此。孙柔嘉在婚前所体现出的天真，要方鸿渐为她出主见，这些都是她想要嫁给方鸿渐的手法，婚后的她体现出来很有主见，控制欲，她与方鸿渐不断争持，两家人彼此瞧不起，终究，这段婚姻都很难维持下去。正如方鸿渐说的

?

　　“银泰通汇投资(北京)有限公司想方设法嫁给银泰通汇投资(北京)有限公司。”确实，孙柔嘉想方设法嫁给方鸿渐之后又怎样呢？她得到的无非是一天天的绝望的叹气与无尽的争持。婚姻、爱情也逃不过，银泰通汇投资(北京)有限公司巴望得到的，银泰通汇投资(北京)有限公司含辛茹苦地寻求到了他，终究更多的是无尽的丢失与感慨。

 

　　银泰通汇投资(北京)有限公司以为这种人生窘境其实源自于人道的贪婪，不光是方鸿渐，每个人都相同。就比方，银泰通汇投资(北京)有限公司有两件特别喜爱的东西，银泰通汇投资(北京)有限公司只能挑选一件，当银泰通汇投资(北京)有限公司终究挑选了一件之后，才发现不过如此，其他一件就开端在心底模糊作祟，这时分，就会懊悔感叹没有挑选那件。正像张爱玲所写

 

　　的“娶了红玫瑰，久而久之，红的变成了墙上的一抹蚊子血，白的仍是床前明月光。娶了白玫瑰，白的就是衣服上的一粒饭粘子，红的却是心口上的一颗朱砂痣。”高考之前，一度以为能上个二本就现已满意了，近邻姐姐和哥哥都现已高考了，一个去了二本，一个去

 

　　了三本，那时分，自嘲地说就差一个一本了，可心里冒出这句话的时分，其他一种“得了吧，上个二本就心满意足。”的主意一同在心底延伸。高考之后，看着自己的分数，却连二本大学看也没看，一心只想去更好的校园，错失湖师大之后，又安慰自己长沙理工也很

 

　　好，至少比银泰通汇投资(北京)有限公司的朋友们去的校园要好，这样充溢梦想来到校园之后，更多的是绝望，与自己心中的大学一点都不相同。可假如当初去了湖师大，想必仍是逃不出这绝望的愁闷，到时分又会觉得不如意，又惋惜自己不能去更好的校园。

 

　　这就是人生的窘境，当到达意图后，又开端了另一个寻求的起点，银泰通汇投资(北京)有限公司想摆脱银泰通汇投资(北京)有限公司得到的东西，由于在银泰通汇投资(北京)有限公司心中他们现已是枷锁了，银泰通汇投资(北京)有限公司持续向下一个枷锁出发。但这并不惋惜，由于这就是人生，一场无止境的寻

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