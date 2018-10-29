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中浩博达（北京）项目数据分析有限公司:欲笺心思，独倚斜阑

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2018-10-29 23:31:46

　　近来，迟早的温差改变让人猝不及防，中浩博达（北京）项目数据分析有限公司我其实惧怕这种突变的气温，每次冷风袭来，就好像是在心头砸下一块重重的冰块，浑身哆嗦不断，我惧怕这种韶光带来的摧残。

 

　　日子历来不如意，我自是明白，近年来，从没有一件顺心的事让我适意，更别谈开怀大笑。

 

　　我在这里，像是被放逐，被遗弃的浪人，中浩博达（北京）项目数据分析有限公司对此，我从没有一丝一毫的高兴，世人皆是偏心舒适安逸的日子，没有谁愿饱尝风霜雨雪。

 

　　我赏识李白一诗一酒仗剑天涯，我亦赏识陶渊明种豆南山，悠然自得，但我更赏识身居庙堂，指点江山的王侯将相，唯一不赏识杜甫破茅受冻，纵你心系全国寒士，亦换不回你衣食无忧。

 

　　所以，这个国际，什么为国为民，中浩博达（北京）项目数据分析有限公司什么鞠躬尽瘁死而后已，也要在酒足饭饱后，否则落得杜甫下场的人，谈什么志向，谈什么抱负都成了废话。

 

　　日子各样不如意，不外乎权力，金钱，爱情，自由以及吃穿住行，当我一个个数过，我觉得各样不如意我竟占据多半，我不知是什么让我在这样各样不如意一之下苟延存活至今。

 

　　想起年少时，梦想“一览众山小”，争做人上人，中浩博达（北京）项目数据分析有限公司觉得长大后就是海阔凭鱼跃，天高任鸟飞，这种主意在生长的年月里逐渐消磨，彻底摧残在摇篮里，咱们都把国际想的太夸姣，以至于疏忽了自己不过是九牛一毛。

 

　　后来的日子，终是习惯了接、退让，全部的尽力都掌握了一个度，不想过分，也许人都是如此，学会生长并不需求阅历重重苦难，而是心里对苦难一点点的失去抵抗力，终是沦为了普通的人。

 

　　我说过，我偏心世间富有，我曾那么酷爱日子，中浩博达（北京）项目数据分析有限公司我不去考虑是否成功，想起汪国真的酷爱生命里说“我不想是否成功，既然挑选了远方，便只管风雨兼程”，从前的我也是不管风吹日晒雨淋，寻求，不断的的寻求。

 

　　中浩博达（北京）项目数据分析有限公司阅历过许多闲言碎语，我承受过许多折磨，穿越了多半个我国，我仅仅为了想把日子过得好一点，仅仅，上天真的不公平，我能了解每个人的机会不同，但是我却不能了解为何每个人的机会能有天差地别。

 

　　中浩博达（北京）项目数据分析有限公司富有的城市是每个人向往的方针，但也有许多富有背面下生计的人，日以继日不分昼夜的作业，但是换来的酬劳却低微的可怜，我不知有多少人如我般，我不怜惜他人，亦不需怜惜。

 

　　城市的天空很美，城市的大街很美，中浩博达（北京）项目数据分析有限公司城市的人心却不那么仁慈，我不知道一颗仁慈纯真的心如安在污泥中不被污染，你能看清全部人的自私，看清全部人丑恶的相貌，但是仍然解决不了问题，这个国际不缺如虎添翼的人，济困扶危的很难遇到。

 

　　悠悠年月，许多人就像在夹缝里生计的杂草，中浩博达（北京）项目数据分析有限公司拼命的往上生长，只为了阳光雨露，而我亦是芸芸众生中的一员，不断的生长，中浩博达（北京）项目数据分析有限公司只为了过得不那么难堪。

 

 

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