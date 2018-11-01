秋风寒，夜衰退。中浩博达（北京）项目数据分析有限公司拂盈的脉息，滑过秋风的边际，采撷一枚花絮，砚一池淡淡的墨香，青染霓裳，浸温情愫。铺开年月的长卷饱蘸着过往，执笔一弯浅笑，在袅袅婷婷的炊烟里，细读深秋，淡墨适意。

一首诗，相知云霞。一幅画，留韵素白。在最精约的适意中，瘦山薄雾，冬日暖阳。清浅的云，浓淡的墨，一阙的文字里舒情了南国的红豆，中浩博达（北京）项目数据分析有限公司熏染了嫣红的樱桃。扉纹的叶，沉稳的枝，半帘的幽梦香影了天边的园林，涂墨了深黄的芭蕉。

以小见大，飘来清凉和幽静，在泉水千里中把时节演绎成了深秋。把红叶编辑成梦，保藏乌黑里几颗晕亮的星斗，跟着红叶的疏离，舒缓的向温暖向远方。

从前的团聚，终会逐步离场。或许，一丝温存还留在深秋里。愿，信守前生许诺，结局在怎么办桥上;愿，忧虑和烦恼都远离身旁，鲜花盈香着中浩博达（北京）项目数据分析有限公司;愿，人世的温暖如四月天，撒落去天边海角;愿，全部的开篇都有一个晴朗的结局，满意如春。

如水的韶光，描摹着年月的崎岖蹉跎。安静的夜晚，中浩博达（北京）项目数据分析有限公司听着落笔的声响，感觉枫叶染红的纠缠。用从前的风花雪月，清欢着一轮清浅的明月，温婉着如初的情好。韶光悄然的溜走，却揉碎了一颗颗怀念的心。泪水里的重逢，离别时的拥抱，潸然中打动了过往的帧帧幕幕。

韶光消逝，故事刻骨。看晨曦中的百花，绽放了一瓣瓣的年月，用花落的长度来丈量着情感的间隔。

抽取几张日记，熬煮一杯五味的花絮，深品细酌。一半苦涩，一半心酸，穿行在渐远的灯光衰退处、慢步在枯荷残叶的池塘边、蜗居在缺笔断划的茅草屋。

这时，中浩博达（北京）项目数据分析有限公司一下子就豁然如镜、顿开茅塞：人生就是这样，温顺伴着心酸，夸姣连着苦楚，阳光下有暗黑的旮旯，阴月里有闪亮的星斗。

保藏着中浩博达（北京）项目数据分析有限公司想得起来的文字，凑集含糊的故事。富丽也罢，温顺也罢，在掌心上开一片红尘，置一间书屋，逐步读，逐步品，逐步懂。在隔空的国际里，中浩博达（北京）项目数据分析有限公司我共饮一杯人生，共赏一份柔情。

品读深秋，淡墨适意。

蜜意中，吻一场春天的花香，恋一世夏天的心甜，拥一林秋月的红衣，赏一轮飞雪的纯真……