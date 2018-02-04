《勇敢者游戏》真是一个见证好莱坞主流商业电影颓势的电影系列

如果不是为了更新影评，笔者未必会专门去电影院观看这部电影。但根据笔者的阅片积累，在自己看过的电影中，《勇敢者游戏》或许是最能体现好莱坞乃至世界主流电影潮流变迁的电影系列之一。要想通过这个系列从侧面探讨这个现象，最好还是得把整个系列看完，于是笔者近日又去看了这部电影。结果本来不抱太大期待的笔者，看完这部《勇敢者游戏：决战丛林》，反而更失望。

在此重点以第一部作为参照物，不仅因为它是系列的开端，也因为《勇敢者游戏：决战丛林》的剧情其实承接的是这一部。第一部1995年底在美国本土上映，次年在我国上映。作为早期分账引进片中为数不多的特效大片之一，它算得上是我国80后多数影迷的童年回忆，况且还有罗宾·威廉姆斯的个人魅力加成。

（1995年的《勇敢者游戏》第一部）





但这一部《勇敢者游戏》似乎只是我国的译制经典——它在美国本土虽有商业上的成功，但享誉度并不高，IMDB上的评分也只有6.9分（满分10分）。而这一部在当时的欧美电影界的最大价值除了罗宾·威廉姆斯，也就是工业光魔公司（好莱坞第一大电脑特效制作公司）在特效制作中第一次运用PSD技术（用过PS的人都知道这是怎么回事）。

但即使是这么一部电影，在文本上也有着一个值得学习与借鉴的地方，且不说东西方同类型主流电影，就是它的两部续集都未必做得比它强，那就是高完成度。

首先体现在人物动机上。《勇敢者游戏》系列都提及了家庭与成长的关系，且都把成长问题作为人物历险的导火索，但第一部强在它突出了救赎。罗宾饰演的男主角小时候玩游戏棋时，被卷入游戏世界中，女玩伴由于被惊吓而来不及拯救，从而为此愧疚了大半辈子，刚好两个刚刚成为孤儿的小姐弟俩后来也接触了这款游戏，为了完成这款游戏，小姐弟俩找到了男主角和他小时候的玩伴，于是对亲情、对友情的救赎让他们四人共同面对这款赢了就恢复原样、输了就万劫不复的游戏。第二部中作为主角的小兄弟进入游戏的契机仅仅是一点小矛盾，而且游戏过程中他们没离开过自己的房子，与除了姐姐之外的其他家人甚至与社会、与地球都是隔绝的，赢或输、生或死都是他们仨自己的事；第三部中也没交代主角如果在游戏中输光了三条命会怎样，似乎除了变回原样，也没什么更大的压力迫使他们在游戏里那么拼命。

其次体现在危机事件。描绘一个故事中的危机事件的手段有多种多样，可以靠编剧构思，可以靠视听语言，也可以靠先进的技术，但目的只有一个，就是让观众和主角一起感到紧张，从而和主角一起想想该如何解决危机。第一部里游戏一重启，随着已经成年的男主角从游戏里回到现实世界，游戏里的飞禽走兽、牛鬼蛇神也跟着跑了出来，大闹现实世界，这让主角们取得游戏的胜利变得极为紧要；第二部套用了密室惊悚片的手法，一方面通过房子里的相对相对安全和太空中的险象环生进行鲜明对比，另一方面通过将作为游戏BOSS的机器人、外星人刻画得诡异、可怖，至少对观众造成了危机感；但在第三部，无论是致敬第一部的丛林走兽也好，套路化的BOSS也罢，丝毫不让观众找到一点紧张的理由，而且主角们本身在现实世界就有些许本事，在游戏里还有三次冒险机会，又有游戏角色特长加成，克服困难绰绰有余，只能通过主角的作死来提供喜剧式的危机事件，多了笑料，少了惊险，反而更像对《勇敢者游戏》的恶搞。

最重要的是人物弧光的描绘。第一部里男主角重玩游戏是为了回到小时候，挽回父亲对他的爱；女玩伴重玩游戏是为了挽回男主角和自己的童年，给自己从头来过的机会；但他们的直接目的是为了帮助小姐弟俩，因为通过了解了这两个孩子的遭遇，他们俩意识到家人的关爱永远不可或缺。在游戏过程中，他们也给予了小姐弟俩亲人般的关怀。第二部的主旨也是家人和解，但它是靠片中作为半个NPC的宇航员的台词和盘托出，然后小兄弟俩才开始在宇航员的督促下互帮互助。第三部关于人物的成长虽然不靠直白生硬的说教，但在游戏世界的剧情中，影片大部分时间都用来耍荤段子，人物弧光并不明显，而在主角们回到现实世界后，又是该干嘛干嘛，给人的感觉是这游戏白玩了。

而这个系列文本上的退步与每一部所处年代好莱坞对电影行业的态度不无关系。二十世纪中后期的北美院线虽然有不少以明星为噱头的电影，但那时候电影在娱乐行业依旧处于无可替代的显赫地位，明星们对电影质量依旧很重视，所以那时候好莱坞主流电影整体上卖点与质量兼具、形式与内容俱佳，奥斯卡也是不少主流电影的常客，《勇敢者游戏》第一部只是其中的泛泛之众。在这种风气的影响下，好莱坞对内容的重视持续了相当长的一段时间，哪怕没有大明星也不例外，因为从业者们普遍相信好内容也能捧红一个演员，在这个背景下，即使是2005年的水准下滑的第二部，质量也不逊于现在相当一批同类好莱坞电影。而现在最影响电影质量的不是经济问题（好莱坞几十年前也有过经济危机，也不妨碍佳作频出），也不是工会罢工问题（钱不够可以靠国外投资方，好莱坞又不是近几年才依靠国外的金主），而是失控的政治正确思潮，政治正确本没有错，但为了政治正确反而在创作上做起了平均主义，除了美国白种男人，其他性别、国籍、种族的角色都不能受到半点“轻视”，从而导致创作者为了保证电影内容的“安全”，忽视了文本的质量。《勇敢者游戏：决战丛林》所受的影响算轻的了，《星球大战8》《水形物语》《美女与野兽》等片简直是政治正确失控影响电影的绝佳案例。





(时光网2017年12月11日的报道截图）





即使是《勇敢者游戏：决战丛林》这样的质量，烂番茄前期新鲜度还能高达82%，北美杂志评论普遍好评，若不是北美舆论界与观众审美集体下降，那便是哪怕这种水平的主流电影在好莱坞也变得“不可苛求”了，只是星球大战这个IP下的电影才可能有一边倒的好评。现如今，拍摄条件不是大问题，毕竟连中国的大导演都懂得用IPHONE X拍电影了；投资也不是最大的问题，毕竟还有亚洲的金主们；倒是失控的思潮对好莱坞电影的创作制作添了不少乱，真乃百害而无一利！

不过，咱也别急着看扁人家。毕竟好在至今我国依旧按计划引进着一定数量的普适性强的主流类型电影。即使这些电影启发不了中国电影，即使未必多数中国观众会喜欢，又即使它们质量参差不齐，至少它们使中国主流电影观众的选择变得不那么单调，让市场少了些困兽之斗。要不然，以这两年保护月电影市场的趋势，今后只怕院线满眼都是骗观众智商税、情怀税的土产坑爹货们。

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