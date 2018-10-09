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《一惊到底2反斗空城》：无人荒村的星际之战（附预告片）

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2018-10-9 14:00:26

《反斗空城》作为《一惊到底》系列电影的第二部，并没有完全按第一部的套路讲故事。首先电影主题“惊”这个字，在我看来，并不仅仅是惊悚、惊吓的意思，完全可以有惊奇、惊喜、惊讶的层面，这样考虑后，我在创作故事时就完全摆脱了桎梏，可以将这个系列开辟出更多的方向和可能性。



科幻题材一直都是我最钟爱的题材，少年时期，已经开始接触好莱坞的科幻大片，被《星球大战》《超人》《终结者》《机械战警》等一次次刺激了眼球。



那时国产电影亦有《珊瑚岛上的死光》《霹雳贝贝》等科幻作品，虽然也很有意思，但是终究难以与好莱坞抗衡。



八十年代末，倪匡的科幻小说引进大陆，风靡一时，我也不幸中招，几乎每一部都要一口气读完，然后一次次被其中天马行空的想象与科学化的解释，折服地拍案叫绝。那时感觉，这才是中国的科幻世界应有的范。



但是，倪匡的不少作品被搬上了银幕，比如《老猫》《蓝血人》《卫斯理传奇》《原振侠与卫斯理》，一味的追求特效吸引眼球，精彩的故事反而被削弱，另人叹息。



倒是《魔翡翠》和《海市蜃楼》(该片故事与卫斯理的《虚像》高度相似，但很少被提及之间的关系)，从香港最引以味傲的动作片领域中另辟蹊径去诠释科幻，反而有不俗的表现力。



所以，创作《反斗空城》时，就没想去硬拼特效，而是把故事讲精彩，特效一定是为剧情服务，适时而出，而且，我希望呈现的特技效果，一定是自己能完全控制和把握的状态，这样创作上的压力与风险可以减小很多。


《反斗空城》虽然弱化了前作的惊悚和黑暗风，但依旧会保持相同的调性，比如悬疑、奔跑的元素依旧会有，加上第一部的演员黄煊旂、周芷雅的演出，《反斗空城》仍然是一部原汁原味的《一惊到底》电影。



这部电影是在多雨的五月拍摄成的，拍摄前，天气的情况一直让我忧心忡忡。但是整个主要戏份拍摄的十多天，都没下雨。唯一下雨的两次，一次是正好转场路上，大家都在车里。还有一次是拍最后一场室内戏。


广州周边地区有很多无人村，但是大都是第一部的样子，虽然是一个系列片，但是，我们还是希望呈现不同的东西。这时候，阳山县七拱镇的学发公祠进入了我的视野。严格来说，学发公祠不是一个无人村，而是一座中西合壁的大房子。前排是典型的客家围屋风格，后排四层楼，融汇了中西建筑特色，像座城堡。最关键是整栋房子规模宏大，而且层次丰富，给多角度拍摄提供了可能。通过与当地政府沟通，很快就得到了支持。拍摄地点确认后，剧本立即做了些调整，在故事里，已经能够感觉到那种多角度奔跑、追逐的动感。


最后选角上也颇费了一些周折，最终定下的六人冒险组合，都达到了剧本的要求。而拍摄过程中，根据演员自身的特点，现场又再创作了不少剧情，进一步提升了故事的可看性和趣味性，这是创作上的一个惊喜。


所以这部电影真是占了天时、地利、人和，各方人马能够聚在一起做同一件事，真的是一种缘份。


预告片：

标签： 电影(20544) 科幻(3094)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/991216/blog/8061832/
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我不写影评，只是观后感。

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