《战栗黑洞》：这部电影拍的就是正在刷D音看TT的你！

在科学技术的发展逐步替代人力输出的当下，为了安顿因生产关系的改变被淘汰的社会成员，同时拉动内需（或更不可描述的意图），各种消遣性强、满足感官刺激的娱乐产品接连不断地推出，让受众沉迷欢娱、懈怠思考 ——这就是细思极恐的“奶头乐”现象。

不知有多少人想到，早在 1994 年，一部名为《战栗黑洞》的 B 级片，居然在克苏鲁系（克苏鲁：原指美国小说家霍华德·菲利普·洛夫克拉夫特所创造的克苏鲁神话中的一个邪恶存在，现在也指描述某种让人失去理智、无法自拔的神秘力量的怪谈故事题材）怪谈故事的外壳下，探讨了“奶头乐”现象，甚至还预见了在“奶头乐”影响下的当下世界的一些现状。

《战栗黑洞》虽然算是克苏鲁题材的电影，但在剧情安排上，它并不趋同于其他同题材电影的探险框架。影片整体架构颇似黑色电影的常见套路，只有通过中后段展现的各种诡异细节和高能桥段，观众才能明白影片作为怪谈恐怖片的本质。但神奇的是经过了怪谈片式的高潮后，《战栗黑洞》还能以看似写实的黑色电影套路收尾，收敛对邪魔癫狂过火的展现的同时，也以实写虚，结尾主角在影院的大银幕看见自己这场戏堪称全片的升华时刻。

愿意拍这种剧情且能拍出水平的导演绝非等闲之辈。影片的导演约翰 ·卡朋特是美国 B 级片大拿。比他有创作追求的 B 级片导演很少能坚守 B 级片领域，比他能坚守 B 级片领域的 B 级片导演很少有创作追求——出道就以《万圣节》一鸣惊人，之后就凭借主打“密室 + 变异 B 级片两大经典元素的《怪形》奠定地位，偶尔也以《外星恋》《穿墙隐形人》等片证明自己有驾驭主流商业片的能力（但不等于有进军主流的意愿）。作为一个会配乐的编导，约翰·卡朋特在视听上总有自己的打磨，以至于他虽然一直以 B 级片为主业，但他的电影总有着不同于其他剥削性强的 B 级片的识别度和设计感。

在约翰 ·卡朋特导演生涯巅峰期的作品中，思想探索总是一大亮点。《怪形》在密闭空间中爆发的人性弱点、《极度空间》中对物质主义的揶揄都值得影迷反复咀嚼。而在《战栗黑洞》中，约翰·卡朋特对消费主义的反思又比《极度空间》更进了一步。尽管 1994 年“奶头乐”理论还没被正式提出，但学院派出身的约翰·卡朋特还是能预见“娱乐至死”大行其道的后果的。

“奶头乐”并不只给消费者带来欢乐、甜蜜和爽快，暴力宣泄带来的感官满足同样能让基层消费者松懈对生活、对社会的反思。《战栗黑洞》中展现的恐怖小说热潮绝非导演为娱乐性杜撰而来，上世纪 80 、 90 年代对于全球恐怖类文娱作品来说都是黄金期，因为社会的变革动荡和对新世纪的未知使不少人内心躁动，恐怖故事在一定程度上能带来宣泄满足。各种激化社会不安的思想这时便趁虚而入，以恐怖故事为载体向受众传播，使其受到感染。邪魔其实就是“奶头乐”制造者在影片中的象征，他们一方面对受众渲染狂热，一方面自己却可以处之泰然，因为他们是“奶头乐”的绝对受益者——片中邪魔的获益是统治人间，现实中的“奶头乐”制造者的获益则是统治市场、统治某行业领域甚至更不可描述的结果。消费者为“奶头乐”经历的大喜大悲溢出的浓墨色彩，对绝对受益者来说只不过是血馒头的一道特色酱料。

如果说在结局之前，《战栗黑洞》对 “娱乐至死”的反思主要还是基于时代背景，那么升华全片的结局就真的有些超前了。凭着社交媒体强大的普及性，“奶头乐”不仅消费基层群众对娱乐、对宣泄的渴望，也不放过对基层群众在“奶头乐”影响下的生死乐悲的二次消费。只要可以带来喜人的流量，基层群众的生与死都可以成为快消品的原料，冷酷程度甚于摄影作品《饥饿的苏丹》的诞生。而在第一时间，同样作为基层群众的消费者不一定会意识到如此产生的快消品背后的残酷本质，首先仍然会乐此不疲地对“血馒头”开吃。在这个为娱乐无脑狂热地氛围下，像男主角那样尽力保持理智、不在大流中迷失自我，反而显得不合时宜，或者说这么理智反而显得最疯狂。被关进疯人院的他幸运地避免了被“奶头乐”洗脑地噩运，但对于狂热致死的大众，他一个人也无力回天。

从约翰 ·卡朋特的作品履历来看，《战栗黑洞》算是他目前最后一部掷地有声的佳作。之后他主导的作品越来越少，各方面的反响也大不如前。约翰·卡朋特也有自知之明，如果无法超越自我倒不如激流勇退，反正他还有《万圣节》这样的 IP ，充当制片人的角色，在 B 级片市场能赚一笔是一笔（某种程度上，他也分了“奶头乐”的一杯羹）。当然，也不能说《战栗黑洞》就是约翰·卡朋特的《霸王别姬》。作为 B 级片，《战栗黑洞》是优秀的，但它的局限在于它本质上真的就是一部 B 级片——它的剧本接近于黑色电影的模式，但成片影像氛围却不够“黑色”；高能段落一惊一乍的惊悚效果又和文戏段落接近黑色电影的方向相违背，做不到水乳交融；对男主角作为保险员的职业处境交代也不够到位，显得形同鸡肋——因此，尽管在摄影、音乐、美术、特效方面依然体现了约翰·卡朋特作品不同于大多数 B 级片的讲究，但也只能保证此片成为近 8 分的恐怖佳作，而不能进一步成为《闪灵》般水平的 9 分杰作。

跳出对《战栗黑洞》的评析，活在新媒体时代的咱们面对当下的 “奶头乐”现象，或许要比二十几年前的约翰·卡朋特思考得更多一些。“奶头乐”确实带来了娱乐至死、价值观凌乱等令人叹息的负面影响，但在人口发展与物质消耗之间的矛盾的前提下，没有“奶头乐”对行业的刺激，传统产业确实有些难以为继，也不太利于社会的发展。所以“奶头乐”的副作用究竟是时代在成长中的阵痛，还是狂欢之下的隐患呢？笔者对此的表态真的无法用“乐观”或“悲观”一言以蔽之。

（本文首发于公众号“飞猫鱼电影”，微信号：FMYmovie）