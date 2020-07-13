电影《奇门遁甲之天机令》上映时间确定了吗？

片 名：《奇门遁甲之天机令》

影 片 类 别：网络电影

影 片 题 材：玄幻、民国、法术

影 片 时 长：90分钟

联合出品人： 王锁民、何进华

监 制：梁家仁导 演：梁皓贻、包小平

制 片 人： 齐炫宇 王锁民

编 剧：王 重

系 列 剧 制：是

影 片 语 种：中文/无英文字幕

特 殊 效 果：法术特效、特技

平 台 播 放：爱奇艺独家

拍 摄 地 点：浙江 象山

影片简介：

富甲一方的财主孙半城在逛窑子回来时，半路遇到一个哭泣的女子，好奇心让他忍不住上前调戏，没想到却着了别人的道，被迷走了心魄，始终昏迷不醒。

孙家人为此请来了张九道和他的两个徒弟，张九道的徒弟董小宝唯利是图，见到孙家出手阔绰后，擅自决定接了下来，无奈之下，张九道只能答应帮助孙家人。

没想到，在他们施法的时候，却是触动到邬元术的法阵，被邬元术察觉，双方隔空斗法，最终打个平手。

张九道为了查出对方身份，让封小刀和董小宝在城中的青楼赌坊潜伏，封小刀却也因此结识了青楼的清倌人秀儿，暗生情愫。

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