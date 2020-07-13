投资《狄仁杰之迷雾神都》靠谱吗？

电影片名：《狄仁杰之迷雾神都》

电影类型：武侠、探案、动作

主 演：贺刚、吕熙、王歆霆、李彩桦

电影时长：90分钟

拍摄周期：20天

拍摄地点：横店、象山

出品公司：浙江润发影视文化传媒有限公司、北京创世纪盛世文化传媒有限公司、浙江蜗牛影视文化传媒有限公司

剧情简介：

一场百年罕见的蝗灾侵袭了武周大地，土地颗粒无收，百姓民不聊生。女皇武则天从国库中拿出修建神都城之余所剩不多的银钱，发往灾区赈灾。不料赈灾 银在途中被劫，运银队伍伤亡惨重，只有一人逃得生天。消息传回，凶手连同整 整数万两白银凭空化蝶消失。 灾难与案件同时爆发，狄仁杰仿佛走进了一片迷雾之中，一时间找不到任何 头绪。迫于朝廷和民声压力，狄仁杰心生一计，派自己的亲随赵员镇暂代大理寺卿一职，尽快彻查官银失窃案，自己则脱下官服，深入民间，寻找处理蝗灾的办法。 经过密查，狄仁杰终于发现，蝗灾突然爆发的起因是黄河支流泛滥导致的农田淹成了沼泽。狄仁杰心中产生了疑虑，多年来黄河及支流的防汛治理极其妥善，为何会突然发生涝灾?狄仁杰暗中密探水部收藏纪要之处，发现原来是有人在防汛治理时 暗中动了手脚，以至于发生了涝灾，滋生了蝗虫。狄仁杰明白，原来隐藏在天灾 背后的竟然是不轨之人的祸心。

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