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中规中矩——《惊天大逆转》

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2018-2-2 21:03:11

中规中矩——《惊天大逆转》

《惊天大逆转》片名Tik Tok (2016)，别名逆转之日/出线。

 

中韩合拍悬疑电影。

 

影片的片名似乎就是一个最大的剧透，让整部影片的观影乐趣大打折扣，不论发生多么大的逆转，似乎都已经有了预兆。而且说实话，我没感到惊天，也没感到逆转，更没感觉到大。

 

从影片中的双胞胎设定，我似乎就猜到了冒名顶替的元素，更何况郭志达、郭志华兄弟俩从来没有同镜出现过，要么是不戴面具的弟弟，要么是戴着面具的哥哥，你不会知道究竟谁是谁。并且同卵双胞胎的DNA不出意外都是一样的，警察连区分兄弟俩的能力都没有，这就给了双胞胎耍小心思提供了很大的操作空间。

 

影片的情节设置不够惊天，也不够大。并不是在足球场搞个破坏，在燃气管道上做做手脚就是惊天了。在这些人员密集处发生这种恐怖袭击未遂事件，本身就是相关部门发生失职，真的发生这种层面的恐怖袭击，都是要国安局出动的，哪是这些警察就能藏着掖着的，相关负责人还敢瞒报不报，简直罪加一等。这根本就是荒诞，不是惊天。

 

要说逆转也并存在逆转。演员的设定就让人猜到冒名顶替的情况，结合韩国信奉基督教，再引用《圣经》故事，扯出哥哥亚伯和弟弟该隐，更是坐实了要往替身这方面发展。前期的铺垫基本已经是明示，没有让人看到有逆转的发生，一切仿佛水到渠成，只是等着警察姜承俊带着观众们发现这个既定事实罢了。

 

赌有三层境界，第一层是不怕输；第二层叫输不怕；第三层才是赌徒的最高境界，叫怕不输。郭志华的布局也有很多不合理的存在，比如明知会从水路逃走，偏偏不准备一个防水袋子装优盘，如果不是意料之外出现的心理医生登上了车，这价值几个亿的优盘不就废了么；警察姜承俊战斗力爆表，如果不是这个姜承俊，后面的事情也不会这么复杂，这些可是在算计之内；同样的炸弹，在小房间里连几个警察都炸不死，如何在五万人的体育场里害人……

 

演员们的表演还是比较靠谱，我指的是两位男主角。李政宰是青龙影帝，演技自然没话说，片中独挑大梁，钟汉良演一个癫狂的犯罪分子，该嚣张时无比张狂，该阴沉时不寒而栗，片中露脸机会不多，开始走实力派路线。女主角心理医生郎月婷则和其他两人有点脱戏，跟不上两位男性角色的气场，有些唯唯诺诺。

 

片名全是剧透，

剧情中规中矩，

演员比较走心，

整体平平淡淡。

 

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标签： 犯罪(2101) 韩国(1027) 中国(2953) 惊悚(3171) 剧情片(2868)

6.9 

惊天大逆转 (2016)

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惊天大逆转/Tik Tok(2016)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8029851/
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