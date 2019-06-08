网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>爱浪漫 爱韩国电影>>《特工》题材另辟蹊径，一枪不发照样燃到落泪！

《特工》题材另辟蹊径，一枪不发照样燃到落泪！

加入收藏

2019-6-8 14:15:51

尽管《特工》完成度稍显不足，但仍不失为韩影示范教材。万万没想到，特工题材还能这么拍，朝韩题材还能常拍常新！


Kim评分：8/10（丢分只因难度太高）


本文无毒无剧透，可放心阅读。



《特工》（The Spy Gone North）或许是史上最奇葩的特工题材，十二分的人文画风，甚至比《国土安全》更人文。作为特工电影，全片几乎没有动作场面，即便多次出现枪械却一枪不发，甚至没有任何人员伤亡。但是别误会，《特工》绝不是文艺片！



韩国电影的标志，就是在商业与艺术之间找到理想的平衡点，尽管《特工》剑走人文，但娱乐性不逞多让，各种国际关系、经济贸易、政治阴谋与办公哲学等元素让人应接不暇，甚至难得一窥朝鲜风光！



不过更有意思的，是影片对商业与艺术的嫁接方式。前半场完全好莱坞叙事，快节奏+轻喜剧，让你一度怀疑本片被高估。但下半场惊现神反转，从剧情到表演甚至叙事，宛如过山车般急速拉升，那一刻你才意识到，之前都是预告片，好戏现在开场！



《特工》涉及两个国家的四股势力（派系），男主角朴特工游走其中，价值观随之漂流甚至一度迷失，当他卸下喜剧的伪装时，终于为人物弧画下坚实一笔。然而，盘根错节的南北关系、错综复杂的派系势力以及优雅细腻的人物弧，都是一部电影无法完美承载的，这就好比把《权力的游戏》从八季压缩成一季。



尽管《特工》的完成度并不完美，或许拍成三部曲能把叙事铺陈得更扎实更细腻，但在短短137分钟能展示如此庞大的世界观着实难能可贵，无法相信……换做其他主创能拍得比尹钟彬（导演&编剧）更好？



《特工》的主线并没有残酷的场面，但影片背后的暗潮汹涌却令人痛心，这也是韩影的特质，不需要刻意煽情，影片来到尾声时，有种热泪自然盈眶。这个时候，你就会明白，为什么《特工》一枪不发？

7.7 

特工 (2018)

影评(18)

收藏(300)

特工/The Spy Gone North(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/3766366/blog/8191933/
--------------------
影我影，摄吾摄。

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
爱浪漫 爱韩国电影 16310

RSS订阅

爱浪漫 爱韩国电影

16511名成员723个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 