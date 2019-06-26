泥鳅和黑鱼的纠缠——《一对一》

今天介绍一部韩国电影《一对一》。

片名One on One (2014)。

金基德导演作品，影片继承了金基德一贯的压抑风格。

用暴力对抗黑暗，结局并不能迎来改变。相反，折腾一通后大家发现并未能改变任何事物，心理反而会觉得悲凉。

看金基德的电影总会感到压抑，建议备一部轻松暖心的电影，看完后接上看，免得太难受。

金基德前作《莫比乌斯》通篇无对白，全靠动作和镜头表达，时隔一年紧跟的作品《一对一》，没有继续减少台词，反而采用大量对白，传达他的理念。

《莫比乌斯》着眼于小范围内追求多巴胺，《一对一》将视角放大，重新将目光转到社会层面。《一对一》想警醒观众们，让大家重新认识到眼前黑暗，并不能对已经发生的事情习以为常，更不能因为不合理的事物存在就觉得合情合理。

《一对一》从一起暴力犯罪事件开始，一名女高中生被剥夺感官后残忍地杀害。

一个七人组成的小团队开始为女高中生寻求正义，他们伪装成特警、军人、政府特派员等各色人群，逐个抓住当年行凶的七名罪犯，强迫他们认罪。

影片从一起陈年旧案开始，随后七人小团队开始行动，对当年七名罪犯逐个下手，期间夹杂着七人小团队的支线，最终复仇完成，所有线索汇聚到一起，重回金基德式的充满禅意结尾。

片中主要有两位重要角色，一位是马东锡扮演的小团队头目马海兵，另一位是金永敏扮演的吴贤。

马海兵曾是一名海军士官，被害女高中生是他的家人，马海兵退役后开始寻找当年下令行凶和执行命令的人员，逐个绑架虐待。

金永敏则一人分饰八个角色，他的吴贤也对应的有八个身份，他即是当年执行杀人命令的罪犯，也是与小团队七名成员有各种联系的人士。

七人小团队都是社会的底层人士，生存权都难以保障，不掌握任何社会资源，也无法赚取更多资源，绝大部分时间只能在底层苦苦挣扎，艰难度日。

七人小团队中领头人马海兵是退役海军士官，遇到家人被害的惨剧却无处申冤；

还有餐厅服务员，每天都要忍受态度傲慢的顾客和蛮横老板欺凌；

还有遭遇家暴的女人，每天都要忍受同居男性的各种暴力行为，无处可逃；

还有海龟变海带的留学生，每天都要忍受哥哥的奚落；

还有带着年迈老母住在废墟的流浪汉，被朋友骗走数亿韩元后追讨无门，每天追债却落得一鼻子灰；

还有欠下高利贷的无业男人，为了给身患绝症妻子续命，每天都被高利贷追债人欺压殴打；

还有文化程度不高的汽修工，喜欢买打火机却总被骗，每天都要忍受老板的全方面压榨。

吴贤饰演的角色和七人均有互动，他无一例外地扮演这些底层人士的供养者、欺凌者、压迫者的形象。原本已经活得很艰难窝囊的底层人士，在吴贤的推波助澜下，愈发压抑憋屈，变成了一座座随时可能爆发的火山。

吴贤可以傲慢的顾客、可以是家暴的男人、可以是奚落弟弟的哥哥、可以是欺骗朋友的诈骗犯、可以是高利贷打手、可以是汽修店老板。

正是有吴贤这样的角色，七人才能聚到一起，寻求能够改变社会的方式。

所有的吴贤都是一个人，脸盲症观众或许第一次看的时候感觉晕头转向，理清这层关系后就能明白了。欺压底层的吴贤并不是某一个特定的人，而是一类人，可以是你也可以是我，每人都会成为欺压别人的吴贤。

七人小团队无法通过正常途径倾诉，也无法通过正常途径获得满足，于是他们只能假扮成“正常途径”。

他们以为自己是泥鳅，打着公平正义的旗号向黑鱼发起复仇行动。

他们绑架后，都要乔装打扮一番，装成特种兵、特警等形象，借着无法帮助他们的形象来帮助自己。

忍耐无法等来改变。

七人小团队在一次次忍耐后，得到的只是无尽欺压，他们决定奋起反抗。

以杀害女高中生案件为契机，他们联合起来追讨公道。

在追求公正的过程中，他们发现其实不同立场的人做事都觉得自己做的没错。行凶者是在执行命令，指挥者是为了更大整体利益。而被牺牲的人就成了需要服从整体利益的可牺牲部分。七人小队以为找到了黑鱼，其实黑鱼在更大黑鱼面前也只是泥鳅。

认识到丑陋却没有改变丑陋的能力。这就痛苦了，寻求正义的人找到最后发现自己也是施暴者。

泥鳅和黑鱼的纠缠，

压抑和诡异的平衡。

这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视