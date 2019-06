泥鳅和黑鱼的纠缠——《一对一》 今天介绍一部韩国电影《一对一》。 片名One on One (2014)。 金基德导演作品,影片继承了金基德一贯的压抑风格。 用暴力对抗黑暗,结局并不能迎来改变。相反,折腾一通后大家发现并未能改变任何事物,心理反而会觉得悲凉。 看金基德的电影总会感到压抑,建议备一部轻松暖心的电影,看完后接上看,免得太难受。 金基德前作《莫比乌斯》通篇无对白,全靠动作和镜头表达,时隔一年紧跟的作品《一对一》,没有继续减少台词,反而采用大量对白,传达他的理念。 《莫比乌斯》着眼于小范围内追求多巴胺,《一对一》将视角放大,重新将目光转到社会层面。《一对一》想警醒观众们,让大家重新认识到眼前黑暗,并不能对已经发生的事情习以为常,更不能因为不合理的事物存在就觉得合情合理。 《一对一》从一起暴力犯罪事件开始,一名女高中生被剥夺感官后残忍地杀害。 一个七人组成的小团队开始为女高中生寻求正义,他们伪装成特警、军人、政府特派员等各色人群,逐个抓住当年行凶的七名罪犯,强迫他们认罪。 影片从一起陈年旧案开始,随后七人小团队开始行动,对当年七名罪犯逐个下手,期间夹杂着七人小团队的支线,最终复仇完成,所有线索汇聚到一起,重回金基德式的充满禅意结尾。 片中主要有两位重要角色,一位是马东锡扮演的小团队头目马海兵,另一位是金永敏扮演的吴贤。 马海兵曾是一名海军士官,被害女高中生是他的家人,马海兵退役后开始寻找当年下令行凶和执行命令的人员,逐个绑架虐待。 金永敏则一人分饰八个角色,他的吴贤也对应的有八个身份,他即是当年执行杀人命令的罪犯,也是与小团队七名成员有各种联系的人士。 七人小团队都是社会的底层人士,生存权都难以保障,不掌握任何社会资源,也无法赚取更多资源,绝大部分时间只能在底层苦苦挣扎,艰难度日。 七人小团队中领头人马海兵是退役海军士官,遇到家人被害的惨剧却无处申冤; 还有餐厅服务员,每天都要忍受态度傲慢的顾客和蛮横老板欺凌; 还有遭遇家暴的女人,每天都要忍受同居男性的各种暴力行为,无处可逃; 还有海龟变海带的留学生,每天都要忍受哥哥的奚落; 还有带着年迈老母住在废墟的流浪汉,被朋友骗走数亿韩元后追讨无门,每天追债却落得一鼻子灰; 还有欠下高利贷的无业男人,为了给身患绝症妻子续命,每天都被高利贷追债人欺压殴打; 还有文化程度不高的汽修工,喜欢买打火机却总被骗,每天都要忍受老板的全方面压榨。 吴贤饰演的角色和七人均有互动,他无一例外地扮演这些底层人士的供养者、欺凌者、压迫者的形象。原本已经活得很艰难窝囊的底层人士,在吴贤的推波助澜下,愈发压抑憋屈,变成了一座座随时可能爆发的火山。 吴贤可以傲慢的顾客、可以是家暴的男人、可以是奚落弟弟的哥哥、可以是欺骗朋友的诈骗犯、可以是高利贷打手、可以是汽修店老板。 正是有吴贤这样的角色,七人才能聚到一起,寻求能够改变社会的方式。 所有的吴贤都是一个人,脸盲症观众或许第一次看的时候感觉晕头转向,理清这层关系后就能明白了。欺压底层的吴贤并不是某一个特定的人,而是一类人,可以是你也可以是我,每人都会成为欺压别人的吴贤。 七人小团队无法通过正常途径倾诉,也无法通过正常途径获得满足,于是他们只能假扮成“正常途径”。 他们以为自己是泥鳅,打着公平正义的旗号向黑鱼发起复仇行动。 他们绑架后,都要乔装打扮一番,装成特种兵、特警等形象,借着无法帮助他们的形象来帮助自己。 忍耐无法等来改变。 七人小团队在一次次忍耐后,得到的只是无尽欺压,他们决定奋起反抗。 以杀害女高中生案件为契机,他们联合起来追讨公道。 在追求公正的过程中,他们发现其实不同立场的人做事都觉得自己做的没错。行凶者是在执行命令,指挥者是为了更大整体利益。而被牺牲的人就成了需要服从整体利益的可牺牲部分。七人小队以为找到了黑鱼,其实黑鱼在更大黑鱼面前也只是泥鳅。 认识到丑陋却没有改变丑陋的能力。这就痛苦了,寻求正义的人找到最后发现自己也是施暴者。 泥鳅和黑鱼的纠缠, 压抑和诡异的平衡。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 犯罪(2371) 韩国(1083) 惊悚(3409) 剧情片(3399) 小成本(1496)

