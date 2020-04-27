梦中有你——《致允熙》

今天聊聊电影《致允熙》。

片名Moonlit Winter(2018)，别名满月。

本片是一部十分细腻的女性电影，用两封信引出一对人深深埋藏在心底的感情，将一段跨越数十年的情感娓娓道来。

故事始于女主角允熙收到一封来自旧友淳的来信，来信被允熙的女儿新春看到，新春想通过自己的办法让两人再次见面。允熙寄给淳的回信，也被淳的姑姑看到，姑姑也有了进一步了解淳的机会。

在新春的筹划下，允熙和淳终于再次见面。

旧人相逢，宛如隔世。在她们终于相会的一刻，沉默胜似万语千言。就像《爱乐之城》最后的一眼千年一样，观众们从允熙和淳的眼中可以读懂她们，看到很多。

允熙和淳的关系在当时环境根本不可能得到认可，她们俩也小心地隐藏着。可是这种分开只会徒增痛苦，结局只会造成更多的不幸。

二十多年前，还是允熙和淳高中生，两人发现爱上了对方。允熙把自己的感觉告诉家里人，结果被当做神经病关进医院，淳则离开韩国前往日本定居。

允熙和一个并不喜爱的男人结婚、生子，彼此痛苦地生活了多年，最终离婚分道扬镳。女儿终于长大成人要去上大学，允熙才有机会寻找属于自己的幸福。

淳则在父母离异后跟随父亲，远渡重洋前往日本生活，终身未嫁。

爱本身没有错，只是产生的时代错了。

好在现在人们终于理清了感情机制和生理机制之间的关系，LGBT群体终于能够理直气壮地追求爱情。其实每个人都有权力勇敢地面对自己内心，爱了就是爱了，在没有遇到正确的人之前，谁都不知道自己真正的取向。异性恋本身就是社会为了人类繁衍需要，而一贯灌输的观念，这对人类群体有益，但并不是适用于每个个体。

在暖心小棉袄的帮助下，允熙终于有了面对内心真爱的可能。

允熙辞职的一瞬间，好像褪去了身上重重枷锁，如释重负一般长出一口气。如果观众们有过类似心路历程，就会很容易理解允熙的选择，哪怕工作不要了，也要给自己和对方一个交代。

人生在世短短数十载，想要追求属于自己的幸福，就要勇敢地放弃一些东西，否则就难以轻装上阵。

拥抱是一个减压良方，拥抱可以让人放下戒心，在全方位的肢体接触中，放松身心。

允熙和女儿新春的拥抱、淳和姑姑的拥抱、新春和景秀的拥抱、允熙和前夫尽释前嫌的拥抱，每一次拥抱都推动剧情发展，他们终于可以自主地选择追求幸福。

平凡故事不凡感情，

山海难平梦中有你。

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