梦中有你——《致允熙》 今天聊聊电影《致允熙》。 片名Moonlit Winter(2018),别名满月。 本片是一部十分细腻的女性电影,用两封信引出一对人深深埋藏在心底的感情,将一段跨越数十年的情感娓娓道来。 故事始于女主角允熙收到一封来自旧友淳的来信,来信被允熙的女儿新春看到,新春想通过自己的办法让两人再次见面。允熙寄给淳的回信,也被淳的姑姑看到,姑姑也有了进一步了解淳的机会。 在新春的筹划下,允熙和淳终于再次见面。 旧人相逢,宛如隔世。在她们终于相会的一刻,沉默胜似万语千言。就像《爱乐之城》最后的一眼千年一样,观众们从允熙和淳的眼中可以读懂她们,看到很多。 允熙和淳的关系在当时环境根本不可能得到认可,她们俩也小心地隐藏着。可是这种分开只会徒增痛苦,结局只会造成更多的不幸。 二十多年前,还是允熙和淳高中生,两人发现爱上了对方。允熙把自己的感觉告诉家里人,结果被当做神经病关进医院,淳则离开韩国前往日本定居。 允熙和一个并不喜爱的男人结婚、生子,彼此痛苦地生活了多年,最终离婚分道扬镳。女儿终于长大成人要去上大学,允熙才有机会寻找属于自己的幸福。 淳则在父母离异后跟随父亲,远渡重洋前往日本生活,终身未嫁。 爱本身没有错,只是产生的时代错了。 好在现在人们终于理清了感情机制和生理机制之间的关系,LGBT群体终于能够理直气壮地追求爱情。其实每个人都有权力勇敢地面对自己内心,爱了就是爱了,在没有遇到正确的人之前,谁都不知道自己真正的取向。异性恋本身就是社会为了人类繁衍需要,而一贯灌输的观念,这对人类群体有益,但并不是适用于每个个体。 在暖心小棉袄的帮助下,允熙终于有了面对内心真爱的可能。 允熙辞职的一瞬间,好像褪去了身上重重枷锁,如释重负一般长出一口气。如果观众们有过类似心路历程,就会很容易理解允熙的选择,哪怕工作不要了,也要给自己和对方一个交代。 人生在世短短数十载,想要追求属于自己的幸福,就要勇敢地放弃一些东西,否则就难以轻装上阵。 拥抱是一个减压良方,拥抱可以让人放下戒心,在全方位的肢体接触中,放松身心。 允熙和女儿新春的拥抱、淳和姑姑的拥抱、新春和景秀的拥抱、允熙和前夫尽释前嫌的拥抱,每一次拥抱都推动剧情发展,他们终于可以自主地选择追求幸福。 平凡故事不凡感情, 山海难平梦中有你。 点击这里: 近期影视推荐

