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《南汉山城》：满清朝鲜丙子之役

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2020-4-29 0:13:17

韩国历史片。服饰考究，满人讲的满语，很是难得。历史背景：1636年底至1637年初的“丙子胡乱”，满清在入关之前，先行出兵打击了大明最忠诚的属国——朝鲜。多年受大明恩典、拥儒家文化为正统的朝鲜一直奉大明为宗主国，蔑称满人为“胡虏”、“蛮夷”。1636年这一年，皇太极称帝，改后金国号为“大清”。消息传来，朝鲜国内哗然，仁祖拒不见大清使团，也不接受国书，皇太极的登基大典，朝鲜使臣拒不下拜。凡此种种，激怒了满清，两国积怨爆发，清兵大军压境，只用了不到半个月就从鸭绿江边打到朝鲜京城。仁祖仓皇出逃，率文武百官退守南汉山城。
战后仁祖投降，朝鲜成为清朝的藩属国，接受清朝的册封， 朝鲜断绝与原宗主国明朝的关系，朝鲜使用的年号由明朝年号改为清朝年号。朝鲜仁祖以其长子李溰、次子李淏赴清朝作人质，朝鲜向清朝朝贡。  丙子之役不仅解除了清的后顾之忧，粉碎了明的东江防线。从此朝鲜不再支持明朝，却派兵、运粮参加对明战争，因此清的军事实力大增。 总之，皇太极通过“丙子之役”，既控制了朝鲜，又削弱了明朝。
——————————
剧情：公元1636年（朝鲜仁祖14年），皇太极带领军队入侵朝鲜，朝鲜王室被逼至南汉山城避难。国王仁祖困守孤城，进退维谷。在南汉山城之内，以金尚宪（金伦奭饰）为首的主战派坚决主张与后金军队对抗到底，以崔鸣吉（李秉宪饰）为首的主和派主张和亲以保百姓太平。两派针锋相对，势不两立，都竭尽全力说服国王，而仁祖（朴海日饰）则左右为难、举棋不定。此时，南汉山城翘首以盼的援军却畏敌如虎，不惜暗杀朝廷密使。
影片结尾，朝鲜君臣出城纳降，仁祖身着臣子的服饰在皇太极帐下三拜九叩，崔鸣吉跪在身后，浑身颤抖，泪如雨下；城内，宁死不降的金尚宪毅然殉节，宝剑刺入身躯，一颗泪珠滑落脸庞。历史车轮无声而残酷地前行，每个人都走了自己选择的路，但每一步都浸透着悲凉。

7.0 

南汉山城 (2017)

影评(7)

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南汉山城/The Fortress(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2224285/blog/8212189/
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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