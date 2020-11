笑与泪并存——《现在去见你》 今天聊聊电影《现在去见你》。 片名Be with You (2018),别名雨你再次相遇(台) / 借着雨点说爱你(港) / 现在,很想见你。 这部韩国爱情电影改编自日本市川拓司的同名小说《现在去见你》,早在2004年,日本就拍摄过同名电影《借着雨点说爱你》。 重新翻拍的韩版集齐了韩国爱情电影专业户苏志燮和孙艺珍,两位元气满满冻龄人共同奉献了这场爱情大餐。 《现在去见你》的故事情节非常简单。 一家三口原本其乐融融,爸爸宇镇在游泳馆工作,妈妈秀雅全职太太,儿子智浩在上小学。妈妈身体不好,生下孩子后不久就病故了。而奇幻的故事这才开始,病故的妈妈在雨季重新出现在父子俩面前,在雨季结束时离开。 《现在去见你》中集中展示了韩国爱情电影中的所有常见套路。绝症、车祸、失忆、穿越等元素一应俱全。 看似一部十分常规的套路电影,偏偏在导演的排列组合和演员们的精彩演绎下,显得十分合情合理。观众们并不会深究其中的不合理幻想情节,而是会跟着后面不断感动,感情丰富点儿的还会吧嗒吧嗒眼泪。 《现在去见你》中,笑与泪并存。 爱情是影片最为核心元素,笑点和泪点也基本都集中在这方面。爱情电影主体就拍爱情,做到这一点,大方向就对了。 人类的本质就是喜欢看人搞对象,谁都逃不过真香定律。1977年的苏志燮和1982年的孙艺珍都是四十岁左右的人了,谈起恋爱来依旧是甜到发齁。 两个相互中意对方的人遇到彼此,本身就是一件小概率事件。初恋是最纯情的一段感情,两位恋爱新手极力隐藏自己的爱意却又想急切地表达心意。新手之间的恋爱,青涩却甘甜。在这种矛盾情绪之中,他们开始大秀恩爱,观众们也只会跟着露出慈母般的微笑。 泪点同样也主要集中于此。 爱到死去活来的两个人都患有不同类型的疾病。男主人宇镇有脑瘤,不能剧烈运动也不能过于激动;女主人秀雅也是体质不行,生了孩子后不久就撒手人寰。这对夫妻俩的交流更像是病友之间的交流。 两人都不想因为自己的病情拖累对方,故意冷落对方,同时又无法压制内心的思念爱意,试图和对方长相厮守。 就在这样的矛盾中,夫妻俩经历了两次生离死别,顺便赚了一把观众的眼泪。 影片另一个泪点设置在母子亲情。 影片开场用“云之国”的童话故事,构建了一个存在于人间和天堂之间的过渡地。思念孩子的母亲会暂居云之国,在雨季期间利用雨水和孩子相遇。 母子俩都明白再次相遇是一次奇迹,为了拖延分离时间和解决后顾之忧,他们在无声的行动着。亲情不是影片主打内容,但催泪效果依旧。 相遇在雨季, 笑与泪并存。 点击这里: 近期影视推荐

