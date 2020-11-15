笑与泪并存——《现在去见你》

今天聊聊电影《现在去见你》。

片名Be with You (2018)，别名雨你再次相遇(台) / 借着雨点说爱你(港) / 现在，很想见你。

这部韩国爱情电影改编自日本市川拓司的同名小说《现在去见你》，早在2004年，日本就拍摄过同名电影《借着雨点说爱你》。

重新翻拍的韩版集齐了韩国爱情电影专业户苏志燮和孙艺珍，两位元气满满冻龄人共同奉献了这场爱情大餐。

《现在去见你》的故事情节非常简单。

一家三口原本其乐融融，爸爸宇镇在游泳馆工作，妈妈秀雅全职太太，儿子智浩在上小学。妈妈身体不好，生下孩子后不久就病故了。而奇幻的故事这才开始，病故的妈妈在雨季重新出现在父子俩面前，在雨季结束时离开。

《现在去见你》中集中展示了韩国爱情电影中的所有常见套路。绝症、车祸、失忆、穿越等元素一应俱全。

看似一部十分常规的套路电影，偏偏在导演的排列组合和演员们的精彩演绎下，显得十分合情合理。观众们并不会深究其中的不合理幻想情节，而是会跟着后面不断感动，感情丰富点儿的还会吧嗒吧嗒眼泪。

《现在去见你》中，笑与泪并存。

爱情是影片最为核心元素，笑点和泪点也基本都集中在这方面。爱情电影主体就拍爱情，做到这一点，大方向就对了。

人类的本质就是喜欢看人搞对象，谁都逃不过真香定律。1977年的苏志燮和1982年的孙艺珍都是四十岁左右的人了，谈起恋爱来依旧是甜到发齁。

两个相互中意对方的人遇到彼此，本身就是一件小概率事件。初恋是最纯情的一段感情，两位恋爱新手极力隐藏自己的爱意却又想急切地表达心意。新手之间的恋爱，青涩却甘甜。在这种矛盾情绪之中，他们开始大秀恩爱，观众们也只会跟着露出慈母般的微笑。

泪点同样也主要集中于此。

爱到死去活来的两个人都患有不同类型的疾病。男主人宇镇有脑瘤，不能剧烈运动也不能过于激动；女主人秀雅也是体质不行，生了孩子后不久就撒手人寰。这对夫妻俩的交流更像是病友之间的交流。

两人都不想因为自己的病情拖累对方，故意冷落对方，同时又无法压制内心的思念爱意，试图和对方长相厮守。

就在这样的矛盾中，夫妻俩经历了两次生离死别，顺便赚了一把观众的眼泪。

影片另一个泪点设置在母子亲情。

影片开场用“云之国”的童话故事，构建了一个存在于人间和天堂之间的过渡地。思念孩子的母亲会暂居云之国，在雨季期间利用雨水和孩子相遇。

母子俩都明白再次相遇是一次奇迹，为了拖延分离时间和解决后顾之忧，他们在无声的行动着。亲情不是影片主打内容，但催泪效果依旧。

相遇在雨季，

笑与泪并存。

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