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身体重要，心情更重要，常备康恩贝肠炎宁

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2018-10-14 22:44:21

　　楼主今年23岁，肠胃吧一直觉得还行，就是在15年夏天的时候，同学买的辣条，我吃了两根，因为之前就一直很少吃垃圾食品，那天吃过之后到了后半夜就开始发烧，胃里反酸，从那时候开始每年就会有一两次肠胃炎症，就是拉肚子十发烧。尤其是在2017年后半年，加上心情也不好，因为毕了业还没找到稳定工作，要参加各种各样的考试，压力比较大。17年参加完后半年的教师资格证笔试，和家人去了附近的城市旅游，就是在开封，开封小吃比较多嘛，那天晚上我吃的太杂了，还有很多辣的，第二天回来，胃彻底坏了。拉肚子+胀气+打嗝+反酸，各种不舒服，刚开始想去做胃镜看一下，然后身边的人不建议我做，因为本身没啥大问题，做胃镜对胃不好，听他们这样子说，我就拖着没去。

 

　　因为本人喜欢胡思乱想，加上胃不舒服，饭也吃不进去，那段时间真的很难过，差点抑郁，晚上也睡不好觉，一有人开导我，我就会哭，就是那种别人完全不理解你得心情，心理精神几近崩溃。因为身体这个东西的好坏，心情影响也是很重要的。所以我就选择了中医。他说我神经衰弱，还有点贫血。一旦神经衰弱，胃功能也会跟着衰弱，于是中医就给我开了木香顺气丸，乳酸菌素片，还有一些康恩贝肠炎宁片，最开始我以为肠炎宁是治点小痛，对我来说没什么用的，结果中医告诉我说这是心理问题，其实肠炎宁对付我这种病绰绰有余，就是我平时压力太大了，后来我去旅游了一圈，放空了下自己，再吃药的时候觉得非常有用，当我的肠胃一天天变好的时候我才发现，其实哪有这么多的事情呢，健康才是最重要的呀！

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