我不在您身边，就让金笛守护您的健康！

人总是想向上走，越走越高的。我的老家是个三线城市，大学毕业后听从父母的话在老家找了份看起来还算体面的工作，拿着过得去的工资，父母觉得很满意了，可我却不想让自己止步于此。去年，我向南京几家公司投递了简历，最后被一家公司录用了。我怀着激动却又忐忑的心情将这件事情告知父母，他们并没有反对，但我还是能看出他们的失落。不过我还是要走，为了自己，也为了他们能过上更好的生活。

但我也有一个担忧——母亲身体不太好，入秋后就非常容易感冒，现在天气越来越冷了，我看她最近已经有点儿咳嗽、喉咙痛了。每次这个时候我都会带母亲去医院打点滴，过几天我就要走了，以我对她的了解，我不在的话，她肯定会说：“小感冒而已，用不着这么小题大做，省得去医院花那冤枉钱！”我知道母亲的倔强，也是真的非常担心母亲的身体。于是，我打算给母亲备点感冒药，可现在市面上的感冒药五花八门，我也不知道哪个好。后来问了朋友，好几个给我推荐金笛，我就去药房买了盒先给妈妈试试。当天晚上就让妈妈服下，第二天早上起来问她感觉怎么样，她很开心的问我这是什么感冒药，吃了一次喉咙痛就明显的缓解了。我听完后更开心，之后便去药房多买了几盒放在家里，以便不时之需。

身在异乡，努力拼搏，总希望在家的父母能够健康平安！感谢金笛，帮身在他乡的我守护母亲的健康！