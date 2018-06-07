以前不知道还有这个群；今天无意看到，就把之前写的帖子转过来 以此缅怀希斯.莱杰

这样也对得起我的名字与头像



他是威尼斯从伯爵夫人到禁欲修女每个女人都抵抗不了的风流浪荡子卡萨诺瓦

他是断背山上不爱男人也不爱女人抱着杰克带血的衬衫终其一生的恩尼斯

他是站在蝙蝠侠的对立面用近乎癫狂的演绎把痛苦还给世界的小丑

。。。。。。。。。他还有一个名字，是西斯莱杰

希斯79年生于澳大利亚，父母在他10岁时就离婚了，他对戏剧热情是由姐姐凯特所点燃的

那时他在澳洲伯斯主演了《彼得潘》一剧，自此开启了戏剧生涯

对表演的热爱让他持续不断地在戏剧上付出、摸索。。

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17岁时希斯·莱杰和一个朋友一起离开学校，驾车来到了悉尼，他认为悉尼是他圆梦的地方。 17岁时希斯·莱杰和一个朋友一起离开学校，驾车来到了悉尼，他认为悉尼是他圆梦的地方。

他获得第一个演出机会是在1997年一部名为《黑石》的低成本影片

1999年他在好莱坞出演了两部影片《双手》和《对面恶女看过来》，基本让他在好莱坞能够立足

同时为他带来和梅尔·吉布森一起出演影片《爱国者》的机会。

2001年希斯·莱杰出演了影片《圣战骑士》，该片的走红也令他成为好莱坞新一代的青春偶像。

2002年他又出演了大制作影片《四根羽毛》，但却没有预料中的成功

2003年他又出演了《食罪人》与《凯利党》，这些影片都显得雷声打雨点小。

电影事业由高峰渐入底谷，希斯·莱杰调整了一段时间，在2004年并没有他的作品上映。

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2005年希斯·莱杰卷土重来，带来了五部电影作品，

分别是《格林兄弟》、《狗镇议员》、《断背山》、《卡萨诺瓦》、《糖果》，

其中犹以《断背山》中的出色表演令其受赞扬，使他成为第78届奥斯卡奖最佳男主角的有力竞争者。

也使他在强手如云的好莱坞站稳了脚跟。

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接下来的时间里，希斯一鼓作气，出演了众多大明星参与的《我不在那儿》，

在其中扮演传奇歌手鲍勃·迪伦的一个“分身”。

他还在年度大片《蝙蝠侠前传2》中，扮演蝙蝠侠最强劲的对手“小丑”，

拍片过程中屡传希斯因入戏太深不可自拔的传闻，其投入的表现引得众人翘首以待。

2008年希斯参与了特瑞·吉列姆的新片《帕那索斯博士的奇幻秀》。

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可惜《蝙蝠侠前传2》还未及上映，

2008年1月22日，希斯被人发现死于纽约的公寓内，享年仅28岁。。。

死因众说纷纭。如此的情势不免使人扼腕叹息，感叹他的英年早逝。

随后的许多电影颁奖礼，包括奥斯卡，都把最佳男配角的奖杯送给了远在天堂之上的希斯

表彰他无与伦比的表演。

而《帕那索斯博士的奇幻秀》则找来了约翰尼·德普等几位男星，继续完成希斯未竟的作品。

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希斯曾与米歇尔·威廉姆斯有过一段婚姻，两人因拍摄《断臂山》生情，但最后仍以离婚告终。育有一女玛蒂尔达。





希斯·莱杰（Heath Ledger，1979年4月4日－2008年1月22日），好莱坞著名实力演员，曾参演过多部电影。年轻的希斯·莱杰象澳大利亚明媚的阳光一样照亮了好莱坞，事实上在进入好莱坞之前已经是澳大利亚星光闪闪的后起之秀。在出演几部电视系列剧后，已经赢得一批观众。2005年凭借《断背山》中的出色表演获得第78届奥斯卡奖最佳男主角提名，也使他在强手如云的好莱坞站稳了脚跟。可惜《蝙蝠侠前传2》还未及上映，2008年1月22日，年仅28岁的希斯·莱吉被人发现死于纽约的公寓内。死因众说纷纭。如此的情势不免使人扼腕叹息，感叹他的英年早逝。





个人档案

全名：Heath Andrew Ledger



希斯莱杰写真(26张) 希斯莱杰写真(26张) HEATH (Middle English - "heath,wasteland")

ANDREW (from the Greek word andros - "strong,manly"）

LEDGER (British "people spear")

中文译名：希斯·莱杰；希斯·莱吉尔；海斯·雷杰；希斯·莱杰尔；希夫烈达（港译）

星座：ARIES白羊座

教育：Guildford Grammar School

常居地：New York & Los Angeles

爱好特长：摄影、绘画、阅读、作诗、冲浪、滑板。

喜欢雨天和黑白电影,Gene Kelly的电影及其他歌舞剧（片），能演奏澳大利亚土著乐器didgeridoo,还有吉他；自学了踢踏舞。

注：希斯因为精彩扮演了《黑暗骑士》中的大反派Joker小丑而广受好评，世人称呼他为“小丑 希斯莱杰”以表达对他的喜爱[1]

体貌特征

身高：6' 2" (185 cm)

体重：186 pounds (84.368 kilograms / 13 stone and 2.8 lbs.)

生活照(3张) 生活照(3张) 186 pounds (84.368 kilograms / 13 stone and 2.8 lbs.)

头发：棕色

眼睛：棕色

耳朵：两耳各有一个耳洞

鞋码：U.S. size 12 ( Euro: 46.66 / UK & AU: 11.5 )

纹身：

Solar system（左上臂）

Three aligned planets （右上臂）

KAOS （左手腕）

A Maple Leaf （右手）

Old Man River （右小臂外侧）

Stick Figure Family （右臂内侧）

Bird Soaring （左臂内侧） [1]

家族成员

父亲：Kim Ledger （现任配偶：Emma Brown) Kim Ledger （现任配偶：Emma Brown)

母亲：Sally (Ledger) Bell （现任配偶：Roger Bell)

女儿：Matilda Rose Ledger(2005年10月28日出生）

兄弟姐妹

Kate Ledger（同父同母）

Ashleigh Bell （同母异父,1989出生）

Olivia Ledger （同父异母,1997年出生）

祖父母

Colin and Es Ledger

曾祖父

Sir Frank Ledger（爵士）

外祖父母

John and Jackie Ramshaw[1]

感情经历

Lisa Zane (1961年4月5日出生） (1997年开始与Heath交往，就是在他们共同拍摄ROAR期间）

Christina Cauchi

(On-off关系. 97年以后开始与Heath交往,99年左右分手。2002年1月到6月又短暂复合.)



希斯·莱杰与家人 Heather Graham (1970年1月29日出生）

(2000年10月到2001年6月期间与Heath交往）

Naomi Watts(1968年9月28日出生）

(2002年6月开始，到2004年3月底或4月初，与Heath在一起.)

Michelle Williams(1980年9月9日出生）

(2004年5月在片场与Michelle相识，随后开始了与Michelle的罗曼史,2007年9月分手，二人育有一女.)

Gemma Ward嘉玛·沃德生于1987年11月3)，澳大利亚超模，

（是希斯生前最后一位女友）

在希斯死去后就一直隐退了，直到最近的《加勒比海盗4》中以扮演美人鱼首领正式复出。

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人物简介

希斯·莱杰1979年生于澳大利亚的西部城市佩斯，他的父亲是一位赛车技师，母亲是一位法语教师。[2]在Gooseberry Hill的Mary's Mount Primary School上小学，随后又在Guildford Grammar School经历了第一次表演体验（在10岁的时候在学校领衔主演彼得·潘）。

2006年莱杰接受《滚石》杂志的采访时说“那时的我更像在过着吉普赛人的生活，从11岁起我就习惯一个人拿着相同的行李搬来搬去。”他对戏剧热情是由姐姐凯特所点燃的。那时他在澳大利亚伯斯主演了《彼得潘》一剧，自此开启了戏剧生涯。

希斯·莱杰热爱表演，他持续不断地在戏剧上付出、摸索。

1999年闯进好莱坞，先后参与了电影《两手》，《断背山》《蝙蝠侠前传2》等电影,2008年1月22日因急性药物中毒死亡。[1]

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演艺生涯

追梦少年

希斯·莱杰讨厌学校,16岁的他带着演员梦来到了悉尼。他获得第一个演出机会是在1997年一部名为《黑石》的低成本影片，接下来成为《咆哮》的主演。[3]

好莱坞的新面孔

1999年他在好莱坞出演了两部影片《两手》和《我恨你的十件事（又名：对面的恶女看过来）》，基本让他在好莱坞能够立足，但是后来的采访中，莱杰表示虽然这让他在好莱坞小有收获，但是他很讨厌自己被贴上“无脑情圣”的标签。从《对面的恶女看过来》之后，他就一直拒绝接拍校园青春片了。[3]

澳大利亚帮

2000年，希斯·莱杰出演了梅尔·吉布森的《爱国者》，出演梅尔在片中的儿子，在这部电影中，莱杰第一次尝到了评论界对他的肯定。《滚石》杂志毫不吝惜的写道：“这位来自澳大利亚的新面孔有着成为大明星的天赋”。受宠若惊的希斯·莱杰还登上了当年8月的《名利场》封面，标题写着：“我们迎来了一场希斯热潮”。同年，希斯·莱杰开始了一场源于布拉格的情缘。在布拉格拍摄《圣战骑士》的莱杰遇见了同在布拉格拍摄《来自地狱》的海瑟·格拉汉姆。莱杰面对媒体谈起这位大自己9岁的女友时，一脸的开心“她真的很漂亮，很有趣，和她在一起让人很开心，这种快乐非常真实。”一年后，也就是2001年的6月，两人分道扬镳。从此，希斯·莱杰也开始了他不羁的好莱坞岁月。

骑士传说

2001年，希斯·莱杰入选了《人物》杂志的“全球50最美”，《圣战骑士》的全球票房大卖，莱杰自然是必不可少的原因。从澳大利亚的青头小伙儿到好莱坞的新宠，一切的美好前程似乎都刚刚在他的面前铺开。《圣战骑士》的导演布莱恩·海尔格兰德 在对《名利场》的采访中说“像莱杰这样的家伙，一般每50年出一个”。

滑入黑暗期

2001年希斯·莱杰出演了影片《圣战骑士》，该片的走红也令他成为好莱坞新一代的青春偶像。2002年他又出演了大制作影片《四根羽毛》，但却没有预料中的成功,2003年他又出演了《食罪人》，在几部电影的成功热潮之后，希斯·莱杰接下来的《凯利党》，虽然有人气新人奥兰多·布鲁姆的加入，但是票房和口碑都不好。这些影片都显得雷声大雨点小。电影事业由高峰渐入底谷，希斯·莱杰调整了一段时间，在2004年并没有他的作品上映。

在之前的鲜花和掌声后，莱杰显然很不适应这样的时期。他也在不断的尝试新的角色，比如在《死囚之舞》中扮演比利·鲍伯·松顿 的自我毁灭式的儿子。这段时期更大的亮点还在于，莱杰开始了和纳奥米·沃茨的这段好莱坞著名的“姐弟恋”。

断背牛仔

希斯·莱杰动情了，戏里的爱情终于戏外开花。莱杰和饰演妻子的米歇尔·威廉姆斯走到了一起。“那时我们从山上一道滑雪下来，她跪在雪地上，以后的拍摄中她一直那么的美，我对自己说我要这样照顾她。”莱杰对媒体这样信誓旦旦的说道。同年5月，就爆出了米歇尔怀孕，二人在布鲁克林住下的消息。

同时他还与Gyllenhaal姐弟成为了朋友. 其中弟弟Jake Gyllenhaal是在他断臂山中的co-star. 姐姐Maggie也在The Dark Knight中扮演Rachel Dawes. 并且Jake还成为了莱杰和米歇尔宝宝的教父之一. (Matilda Rose's godparents are Ledger's Brokeback co-star Jake Gyllenhaal and Williams' Dawson's Creek castmate Busy Philipps)

“我爱我的新工作”

2005年10月28日，马蒂尔达·罗斯，又一个好莱坞的宝贝降生了。面对成为人父的新角色。希斯·莱杰表现出了前所未有的兴奋和开心。“我给米歇尔做燕麦早点、煎鸡蛋，然后刷盘子、贮备午饭，下午去超市买东西准备晚饭。我喜欢这样，我爱我的这个新工作。”

2005年希斯·莱杰卷土重来，带来了五部电影作品，分别是《格林兄弟》、《狗镇议员》、《断背山》、《卡萨诺瓦》、《糖果》，其中犹以《断背山》中的出色表演令其受赞扬，使他成为第78届奥斯卡奖最佳男主角的有力竞争者。

这一年，《断背山》开始了首映，莱杰获得了前所未有的舆论好评。《洛杉矶时报》称赞演员的表演“令人惊讶”，导演李安更是毫不吝惜的说莱杰是年轻的白兰度。

奥斯卡新宠

2006年的奥斯卡红地毯上，莱杰和米歇尔是最让人羡慕的一对儿，莱杰提名了最佳男主角，米歇尔提名了最佳女配角，这分别是二人演艺事业的最高荣誉。虽然最后小金人和两人擦肩而过，但是这年的奥斯卡见证了他们的辉煌、他们的甜蜜。

黑暗传奇

就在莱杰张口闭口把“米歇尔是个好妈妈”挂在嘴上不久，就爆出了莱杰背着米歇尔密会的八卦，而后就闪电的传出二人分手的消息。也许，莱杰的放荡不羁已经深入骨髓，自由与家庭无法同享吧？

2007年，莱杰出演了托德·海因斯的《我不在那儿》，在片中扮演六面体之一的鲍勃·迪伦。这部被人看好的影片其实应该带给莱杰更多，只是他走的太快。

帕纳萨斯博士奇幻剧院

由于希斯·莱杰在影片还没有完成的时候就去世了，所以后来影片找来了约翰尼·德普、裘德·洛与科林·法瑞尔三个人，让他们来代替希斯·莱杰扮演“托尼”。在完成的影片中，希斯·莱杰扮演的是现实中的“托尼”，他穿过一面魔镜进入了三个平行想象世界，三位男星分别扮演这三个世界里的“托尼”。

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奥斯卡奖关于影片

作为《蝙蝠侠》的第二部，《蝙蝠侠：暗夜骑士》讲述的依然是蝙蝠侠的内心由弱到强的变化历程，他在这段非凡的时期碰到了他生平最强大的敌人小丑。这个疯狂的罪犯坚持采用摧毁人们内心的杀戮方式来使整个世界陷入黑暗，蝙蝠侠的人生和爱情也因此遭受了最为沉重和彻底的转变。

关于获奖人

小丑是希斯莱杰完成的最后一个角色，影片上映后，从业界到观众都无一例外地认为，影片本身的确不错，但是如果没有希斯莱杰那近乎癫狂的表演，恐怕无法成就全球近10亿的票房神话。所以，他获得奥斯卡最佳男配角也是早就被认定的。他曾凭借《断背山》与奥斯卡有过擦肩而过的经历（第78届奥斯卡最佳男主角提名），这次，奥斯卡没有错过他，但他却错过了。这是奥斯卡第二次将奖项颁给已过世的演员。在这之前，演员彼得芬奇在去世两个月后凭1976年的影片《电视台风云》获得了最佳男主角奖。

获奖时刻

5位曾经获得过奥斯卡最佳男配角的演员将这一奖项平静地授予了已故的希斯莱杰。他的父亲代替他接过奖项时说：我们要感谢奥斯卡对我儿子表演的肯定，非常感谢导演，答应希斯创造这样一个疯狂的小丑角色。

怀念莱杰传奇已逝

2008年1月22日下午2：45(EST)，希斯·莱杰(Heath Ledger)被他的管家和按摩师发现死于纽约曼哈顿421Broome街四层楼的公寓里，年仅二十八岁。报导说，警察到场的时候，希斯莱杰已经死亡。死时赤裸身体，身旁有洒落的安眠药片。美国纽约调查部门日前确认，希斯死因为急性药物中毒，过量混合服用镇痛（羟考酮）、安眠、止痛、镇静和抗抑郁等多种处方药。

2008年1月23日，莱杰的双亲以及姐妹在莱杰母亲的房子发表声明：

我们已经接受了这个悲剧事实，我们挚爱的儿子和玛蒂达 （莱杰的女儿）的父亲，已经安详地离我们而去。我们很感谢社会各界的关心，希斯在他简短的一生中以各种方式影响别人，但是却很少人真正了解他，他是个很朴 实、慷慨、仁慈、热爱生命又无私的人，是许多人的好榜样。请各位能尊重我们并且让我们平复希斯离去的哀痛。

莱杰的昔日伴侣米歇尔·威廉斯闻讯时几近崩溃，并搭机从瑞典飞往纽约。而澳大利亚总理陆克文发表声明：当我听到希斯·莱杰的死讯时相当难过，对我们的国家而言失去了一个正要大展身手的优秀演员。

影迷悼念

希斯，一年了，你在天堂住的开心吗？离开了这个纷扰的世界是不是终于可以安心的一觉睡到天亮了呢？

希斯，一年了，你知道这个世界上有多少人希望把2008年1月22日这一天从历史上抹去，我们多么希望每个人分走一秒钟让上帝来不及把你带走，可是他那样霸道，多少爱都不够把你留下来。

我常常觉得这是一种缘分，是从什么时候喜欢上的你呢？断背山？卡萨诺瓦？忘记了，那只大梨买回来就不喜欢的小龟偏偏我对它情有独钟，给它取名字的时候莱杰这两个字就冲口而出，我有多喜欢这个名字就有多喜欢你。

希斯，一年了，我以为我不会有多么难过，可是为什么我忘不了这个日子，在你的论坛上逛的时候还是忍不住泪流满面，希斯，你知道这个世界上有多少人在思念你吗？你知道这个世界上有多少人宁愿你是个在澳大利亚没有发迹的穷小子也不要你去演那个杀千刀的小丑吗？

你知道吗今天是一个对所有喜欢你的人都很重要的日子，不但因为这是你离开我们一年的纪念，也是奥斯卡提名公布的日 子，在这之前你的小丑已经横扫了所有颁奖典礼上的最佳男配角，我们期待着一座小金人可以送到小马蒂和米歇尔的手上，期待着这个小丑在用黑暗紧紧裹住你之后 给以带给你金灿灿的光芒。

希斯，一年了，我们等到了，刚刚公布的第八十一届奥斯卡提名上我看到了你的名字，虽然我知道，别说是一座，哪怕是一百座小金人都带不回你，那么仅仅把它当作是一种思念吧。

希斯，一年了，这样的思念从你离开我们的那一天开始就注定了要周而复始无法停息，站在天上的你是否感受到了呢，我们是这样这样的想念你，这样这样绝望的想念你，因为我们不知道除了思念还能做些什么？只好永远像这样把你放在心里。

永远想念希斯·莱杰。

生前状态

希斯莱杰生前所拍摄的最后一张照片曝光。这张照片摄于上周六的伦敦，当时希斯莱杰正在赶拍魔幻电影《帕那索斯博士的奇幻秀》。影片故事发生在伦敦和一个幻想中的平行世界，由特里·吉列姆导演，希斯·莱吉尔、克里斯托弗·普拉莫主演。

名人追忆

约翰·屈伏塔（John Travolta）：“我最喜欢的演员之一，他有着难能可贵的才华……

资深影星梅尔·吉布森：原本对希斯莱杰演艺事业发展充满高度期望，如此英年早逝可谓悲惨的损失。

澳大利亚总理陆克文(Kevin Rudd)也：“我们国家失去了一位最优秀且处在黄金时期的演员，真是悲剧。希斯·莱杰塑造了众多不同而且富有挑战的角色，将作为澳大利亚演员的最佳表演被人们铭记。”



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