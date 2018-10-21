《无双》：港片无双，真爱无双，周润发亦无双





为了避免至今还没看这部电影的部分观众有什么疑问, 这里先声明一下，《无双》跟日本网游或动漫没有任何关系;这部电影由《无间道》和《窃听风云》幕后双人组之一的庄文强编剧并执导, 主要讲述赝品画家李问 (郭富城)被香港警方羁押, 要求他供出曾经参与的犯罪集团的主谋。香港警方至今对那个潇洒迷人, 喜怒无常又冷酷无情, 被称为 "画家" (周润发)的犯罪头目一无所知，但他显然需要对一系列谋杀案负责。李问起初害怕画家的报复不肯开口, 但最终还是被他的旧情人阮文(张静初)说服, 警方同意后者保释他, 只要他帮助警察逮捕涉嫌谋杀了她未婚夫的 "画家" 。

因此, 在录音声明的基础上, 李问讲述了当他还只是一个潦倒的画家时, "画家" 如何招募他入伙, 他如何与"画家" 和画家的其他同伙一起制作100元美钞的完美复制品, 以及他如何对画家的野蛮方法感到失望, 乃至最后他们最终如何覆灭, 导致"画家" 垮台，随后他自己也被捕。哦, 没错, 他回叙的这个故事复杂冗长, 一路从温哥华到香港, 再从波兰到老挝, 最后到泰国，跨度大约两年。而且在两个多小时的时长内, 你也能明确感觉到它的长度——包括慢吞吞缺乏动力的第一幕;然后是更具吸引力的第二幕仇杀, 最后决裂厮杀;最后一分钟全面反转, 故意揭开了此前电影希望我们相信的关于 "画家" 和李问的一切。

这还只是庄文强自编自导的第二部电影 (第一部是不无平庸的黑帮戏谑电影《飞砂风中转》), 作为“新手”导演他的毛病显而易见。前半小时里在无关紧要的细节上花了太多时间: 李问在泰国坐牢的时候, 刮掉牢房墙壁上的油漆, 伪造邮票;其后被何督察 (周家怡) 率领的香港警方带走; 而何督察试图陷害他谋杀, 迫使他合作;阮文的代表律师要求释放李问, 副署长 (方中信)碰巧是何督察的父亲, 予以否决。半小时过后, 李问终于同意何督察的条件, 让 "画家" 粉墨登场了, 不过在此之前李问还先回溯了他与阮文的浪漫往事, 包括他为了不耽误她成为专业艺术家的潜能如何故意与她分手。





在 "画家" 终于出场后, 故事确实变得更加激动人心, "画家" 招募李问加入到了其利润丰厚的假钞家族生意中。但是, 当导演沉迷于展示印刷伪钞的来龙去脉时, 影片节奏再次放缓, 我们得以逐步了解了 "画家" 如何循序渐进发展印钞技术的整个过程。一幕幕场景展示了如何重制钞票的图像, 如何还原水印, 如何搞到准确的电板厚度和材质以及凹版印刷技术,怎么搞定无酸纸的来源, 以及如何获得必需的变色油墨。诚然, 在我们的记忆中没有其他电影如此错综复杂地演示过这些细节, 但除了让我们环球冒险以获取所需的设备和材料外, 这个半小时里 "画家" 的连番专业操作对观众来说并没有特别大的吸引力。

同样地， "画家" 与李问的关系也不够扣人心弦;我们一直不清楚李问对 "画家" 的接受程度, 他是否接受了 "画家" 怂恿其抓住机会做 "主角" 的建议，还是只是羡慕 "画家" 无时无刻不温雅自信的潇洒姿态。 "画家" 团队其他成员的关系更加不明确, 大部分都只是站在旁边沦为人肉背景;其中唯一例外的是被尊为长辈的电板专家鑫叔 (廖启智), 他曾与 "画家" 的父亲一起干过, 不过后者早被人残害了。这还只是电影的前半部分, 而且我们已经清楚知道了他们的关系结果如何, 目前来看 "画家" 和李问之间并没有建立友谊, 所以他们随后的决裂也就没有那么让人揪心了。

尽管如此, 他们的决裂仍然非常精彩, 因为李问越来越无法忍受 "画家" 暴力倾向——为了给父亲报仇, "画家" 血洗了金三角一个老挝将军 (高捷) 的大本营;在与一名伪装成买家的加拿大联邦警察见面时, "画家" 在李问面前枪杀了这个警察——最终被 "画家" 手下打伤肩膀的李问愤怒地向 "画家" 连开了数枪。饰演 "画家" 的周润发与以往一样引人瞩目, 集魅力、威胁和邪恶于一身;另一方面, 郭富城似乎不知道该如何处理他的角色, 所以在整部影片中, 不同场景之间, 都只是单调地将李问塑造成一个被 "画家" 带入犯罪世界的，胆小怯懦甚至让人不舒服的无辜者。





有炒作说, 在《无双》中周润发重回到了他曾经作为动作英雄的辉煌时代, 如果你抱着这样的期望, 我建议你最好不要。具体来说，影片中只有三场大型动作场面——在郊外开阔路段上的一场抢劫; "画家" 和他的团伙在老挝将军的基地突然发动游击战式的袭击;在酒店房间内的近距离枪战——即便如此, 也只有前两场值得炫耀。不过, 尽管李忠志作为动作导演提供了协助, 但这两场动作戏都不是特别令人兴奋, 主要因为它们似乎只是胡乱拍摄拼凑起来的, 镜头之间缺乏连贯感。尤其是其中一个特定的画面, 周润发两个肩膀上挂着两把机枪, 双枪齐射, 这个镜头显然花了不少钱, 但最终跟其他混乱的镜头拼凑在一起完全浪费了。

不过, 制作出这样一部雄心勃勃的犯罪惊悚片, 庄文强确实值得表扬, 特别是因为在香港或中国电影中, 假钞题材从未达到过如此大的规模或范围。因此,《无双》完全应该被视为一个里程碑, 虽然如果叙述更严密一些, 描述更清晰一些, 肯定会更精彩, 但这部电影本身已具有足够的新颖性, 创意和神秘气氛, 在观影过程中能够持续吸引你的注意力。当然, 在大银幕上看着周润发, 也让我们感到满足, 同时也提醒了我们为什么他才是真正的电影明星。《无双》没有达到《无间道》的黄金标准, 不过它整体上和任何一部《窃听风云》电影一样精彩, 所以如果你错过了，我会为你感到可惜。