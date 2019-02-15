《新喜剧之王》：就算炒冷饭，也要为自己加油！





将自己曾经作为一个有抱负的演员所经历的考验和磨难改编成《喜剧之王》二十年后,周星驰又采用全新的内地演员阵容翻拍了自己的半自传电影,结果毁誉参半。他不仅没能证明这次翻拍的必要性,而且这个新版本几乎每一个方面都不如老版,以至于完全可以说与其看这部意图明显针对利润丰厚的内地观众的重制版,倒不如在线重温一次老版电影。

这次,周星驰没有亲自出演,而是由新人演员鄂靖文担任主角饰演一个名叫如梦,充满激情在电影制作行业辛苦拼搏,但运气不佳渴望能迎来重大机遇的女演员。就像1998年原版电影中的周星驰一样,如梦在片场几乎遭到了所有人无数次的羞辱,包括导演和副导演,他们不明白为什么对于她扮演的群众演员她要询问那么多细节,男女主角则抱怨她问那些不必要的问题是在浪费他们的时间,甚至管盒饭的人也认为她只是为了免费盒饭。

盒饭这个梗听起来很熟悉,因为这是原版中反复出现的一个笑话,其中由周星驰的老搭档吴孟达扮演的恶人一直叫嚣周星驰的角色不配吃饭盒。直接挪用这些相同的情节元素我们尚可归咎为怀旧的缘故,但对于电影的其他部分,再次通过一个执着认真有抱负但不被认可的主角扮演吃力不讨好的群众演员的套路来制造无厘头幽默,我们就不得不对周星驰产生质疑了。





这次的戏中戏不再是莫文蔚主演的那种吴宇森风格的动作片,而是由王宝强饰演的过气电影明星马可主演的一部名为《白雪公主血溅唐人街》的春节档合家欢喜剧。在其中一个场景中,如梦因为经历了一次拙劣的整形手术，留着一个尖尖的鼻子和下巴，于是成了那部电影中邪恶女巫的替身演员,被迫忍受七个小矮人的殴打;在另一个场景中,因为马可的演技实在贫乏,导演为了在马可脸上捕捉到真实的恐惧表情,欺骗如梦扮演一个复仇的幽灵再次纠缠马可。

虽然听起来很奇怪，但电影却很有趣,除了其中一幕,如梦非要顶着脑袋被斧头劈中的造型参加她父亲(张琪)的生日晚餐。不管是有意为之还是出于其他什么原因,在拍摄上述那部春节档电影的场景中,虚荣又暴躁的马可有心无力的表演不管怎么看都不好笑,更甚至王宝强自私自利的角色性格特别讨厌,只让人想扇他嘴巴。虽然,不是很确定周星驰是否有意将马可塑造成一个滑稽的搞笑角色,但是你可以感觉到这个角色本身根本没有幽默感可言。

因此,如果你希望看到一些传统高效的周星驰喜剧幽默,那么很遗憾,你会彻底失望。不仅鄂靖文基本没能捕捉到原版电影中周星驰所表现出的那种令人着迷的天真,而且尽管其中一些场景显然复制了同样的套路,却也很少能够达到相似的娱乐性。不过也不能因此就简单断言称,周星驰已经失去了他的喜剧魔力;更确切地说，这部电影延续了最近几部周星驰电影如《西游降魔篇》和《美人鱼》的趋势,更注重情感或戏剧性,而削弱了喜剧性。





所以周星驰并没有过多利用如梦的艰苦挣扎来制作笑料,而是着重表现如梦的决心,展现她如何克服一个又一个的障碍,追逐其成为电影明星的梦想。除了上述在片场所遭受到的屈辱之外,她还不得不眼巴巴地看着她的室友小米(景如洋)意外在街上被星探发现后得到她梦寐以求的机会。虽然她的父母暗中在她背后支持她照顾她,但她还是不得不面对父亲表面上对其职业选择的强烈不满。更甚至,她还得痛心忍受她一度打算托付终身的混蛋男友查理(张全蛋)的不忠。电影海报上周星驰笔迹潦草的“努力！奋斗！”字样,正是他在电影中强调的信息。

尽管用心良苦,但我们并没有特别感动,主要是因为她忍受虐待辱骂的滑稽基调很大程度上削弱了这种情况下我们应该同情她的现实性。可以肯定的是,周星驰自己主演的原版电影也试图描绘他的角色对比演戏的不懈追求,而且凭借他自己的标志性幽默招牌,整体表现确实更好。反观这部新版,缺乏新意,又用力过猛,剧情更是平淡无奇,完全没有老版那么有趣。

说实话,《新喜剧之王》是一部完全没必要的翻拍电影。在推出了一连串视效大片之后,许多周星驰的粉丝们都希望这部电影能够能让他找回早期的草根喜剧风格,在普通人身上寻找幽默和亮点。而这种毫无意义的翻拍显然不是我们所期待的,与其花一个半小时看这样一部幽默和故事统统让人尴尬的情节剧,倒不如去看老版的电视重播。曾经的喜剧之王肯定比这次的更好?