《廉政风云》：一场虎头蛇尾的反贪风暴





尽管事前营销炒作时都将其称为《无间道》编导麦庄组合的最新作品,但其实《廉政风云》和《无双》一样基本完全由其中一人独力完成。尽管演出班底星光熠熠,汇集了刘青云,张家辉,林嘉欣,袁咏仪和方中信,可惜《廉政风云》和《无双》一样,也只有影响深远的《无间道》三部曲一半的水准。虽然这些资深香港演员的表演依旧稳健,但由于第三幕一系列荒谬的叙事转折完全破坏了电影之前留下的种种悬念,导致这部犯罪惊悚片终究还是崩塌了。

以编剧兼导演麦兆辉的资历来说,这部意在开启三部曲的首部曲电影的开场布局还是很有水准的。被扣押在酒店房间里的告密人许植尧(张家辉)是一起令人瞩目的烟草走私贿赂案件的关键控方证人。尽管有廉署的首席调查员陈敬慈(刘青云)作保,许植尧仍然担心他的生命可能处于危险之中,在上庭作证之前逃到了悉尼。陈敬慈的上司马旭文(方中信)派廉政公署调查员江雪儿(林嘉欣)——她恰好是陈敬慈已分居的妻子——去悉尼说服许植尧回港,并要求陈敬慈留在香港跟进同一案件中的一些新线索。

调查发现,第一被告陈超群还有他的妻子和孩子都已失踪,所以陈敬慈怀疑此次庭审受挫可能是涉及这一系列犯罪活动的理达贸易集团的幕后主使策划的。主审法官同意将审判推迟一个星期,进一步给该诉讼案件注入了一些紧迫感,陈敬慈需要在七天内找到陈超群,江雪儿也得在同样期限内说服许植尧回到香港。为了掌握理达贸易走私洗钱运作流程的重要信息,陈敬慈铤而走险欺骗该案件第二被告钟嘉玲(袁咏仪)签署认罪协议,转为控方证人。





至少在前一个小时内,麦兆辉拼凑各部分谜团时一直保持着紧张的阴谋气氛。理达贸易集团的权势范围究竟能延伸多远?幕后老板会在陈敬慈之前找到陈超群呢?他们会让许植尧回港作证吗?许植尧是否还隐藏了什么?那么,江雪儿是否也身在危险之中?设计这样谜团重重的布局其实并不容易,但麦兆辉对这些元素驾轻就熟,巧妙地使观众持续被各种悬念所吸引。而且不可否认,演员们扮演各自的角色都很出色,刘青云坚定自信但道德方面存在缺陷的领导者形象,张家辉扑朔迷离不露声色的冷面人形象,以及作为两人陪衬的林嘉欣强硬又温暖的女性形象,都可圈可点。

如果你期待影片对于上述那些疑惑能够给出令人满意的答案,那么你可能要失望了。显而易见麦兆辉的专长是编剧而非导演,所以非常笨拙地给出了故事末尾的一系列转折。不明白为什么,理达贪污案的幕后魁首突然丧失克制变得冷酷无情,不仅对许植尧实施绑架,而且几乎消灭了所有与此案有关的人。但最出人意料的是,麦兆辉非常做作地补充了陈敬慈和许植尧之间的私人关系,而且更糟糕的是,在最后几分钟又抛出了另外两个我们一直误以为是理达贸易集团幕后老板派来跟踪许植尧的马仔与两位主角的渊源。





问题不再多说,只能说麦兆辉太想让观众们大吃一惊,结果每一个不适当的情节反转都弄巧成拙地毁掉了前半部分所铺垫的核心看点——即使利用CG特效让刘青云和张家辉回到年轻时代的怀旧感也无法弥补这些过失。其中似乎还为下一部电影铺垫了很多内容,但我们并没有因此对下一部有所期待,反而更加抵触了,正如当我们看到麦兆辉最终揭示许植尧确实不出我们所料表里不一时的感受一样。

作为导演,麦兆辉也不够熟练,没能克服自己剧本上的缺陷,以至于最后三分之一冗长而又仓促。结果,节奏也大受影响,紧张悬疑的氛围更消失殆尽,完全走向了一个令人难以置信的荒谬结尾。甚至这时候他还随大溜加入了两场多余的动作戏——包括停车场内的一场短暂车辆追逐和滑雪胜地斜坡上的一次简单暗杀——来分散注意力,只可惜这两场戏动作编排欠佳,很难让人提起兴趣。

坦率地说,通过《无双》和《廉政风云》来看,麦兆辉和他的老搭档庄文强还是更适合更直接的讲故事。毕竟并不是每部电影都需要有一个爆炸性的结局,尤其是像这种出现实质性的逻辑反转最终反而分崩离析的电影。不过,在喧闹的春节假期过后,如果你想沉下心看一部引人入胜的电影,《廉政风云》依然是不错的选择,尤其是对于期待刘青云和张家辉演技碰撞的影迷来说,而且简单断言它不如《无间道》也是不恰当的。就像前文所说,它开始很强劲,但结尾蔫了,所以要合理调节你的期待值。

[廉政風雲]香港预告片