《逆流大叔》：万水千山纵横，中年危机依旧无解

陈咏燊编导的《逆流大叔》（原名《万水千山纵横》）的剧情梗概很简单:四名电信员工担心裁员,于是加入公司的龙舟队,以示对公司高层的忠诚。至于,龙舟赛与保住工作之间究竟有什么必然联系?加入龙舟队怎么就能保证他们不被公司裁掉?这就有点不清不楚了——而且接下来变得更加不清不楚,因为很快影片干脆丢掉了职场剧情线,开始具体详述四个男主角的私人问题。

四人的私人问题与他们的工作表现或龙舟比赛都完全无关,所以很自然地,《逆流大叔》将这三个方面混为一谈,利用此类体育电影核心的煽情励志环节搪塞过去:而通过学习团队合作、坚定决心,四人仅是克服了个人生活中的艰难险阻。而且显而易见,这些中年大叔的私人问题既不复杂也不新鲜,结果导致电影的总体分量大打折扣。

第一男主角陈龙爱上了他的女邻居,却羞于袒露感情。惧内的黄淑仪和家人住在一间狭小的公寓里,每天忍受妻子、女儿和岳母的聒噪争吵。担任中层经理的黎家泰,作为其他几位员工的上司,在工作中被大家疏远;在家里,妻子正打算与他离婚。影片没有给出足够的背景故事来告诉我们每个人出现这样那样问题的原因。对于这些角色也没有给予足够的关注去展示他们曾经的状态是否和现在有所不同。《逆流大叔》似乎认为中年男人的默认状态就是被他们生活中的女人折腾。

这就是为什么,尽管影片将体育运动当做主角们摆脱困境的解决方案,但从一开始似乎就不存在任何恰好对症下药能够解决的问题。因为问题在他们自己身上。他们被生活蹂躏,缺乏信心,不知所措,情绪低落。观众能够注意到,即使他们学会了划船,他们的"问题"也没有真正得到解决。激昂的音乐和陈词滥调的倾心沟通只是表明主角们学会了以全新的视角看待问题。

《逆流大叔》最精彩的还是笑果显著的喜剧部分,这主要归功于演员们的表演。吴镇宇饰演的陈龙就像是一个既害羞又随性的滑稽演员,与其最著名的古惑仔角色相去甚远。在训练场景中,他灵活多变的面部表情和令人尴尬的时尚品味(他很喜欢图案华丽的T恤)总是惹人发笑。饰演黄淑仪的潘灿良则传达出了中年人的不安和脆弱感,倒是更为切题,不过显然影片本身并不清楚究竟该如何将赛龙舟、公司裁员和家庭生活三部分融合起来。

影片的配乐连缀不断,持续用常规的背景音乐来预示每个场景的基调。这么操作不知道是有意还是无意的，总之《逆流大叔》总是让人联想到上世纪90年代的情景喜剧和80年代的体育电影。影片剧本有些脱节,叙事在几个主角之间来回跳跃,而没有充分专注于任一特定的故事情节。众人担心裁员的设定到了后半部分基本完全被抛弃了,随意地将焦点转移到了他们个人生活中的浪漫纠葛上。这实在失策;因为至少,老员工担心自己工作的故事能够引起上班族的普遍焦虑。而《逆流大叔》却试图唤起那些因为上了年纪而丧失了锐气和斗志的中年男人的不安全感。可以,影片中没有任何迹象表明,这些大叔曾经爷们过,或者到最后,他们又恢复了自己的男人本色。

到了最后高潮的龙舟比赛,你也许会发现自己根本不在乎大叔队是否获胜。因为比赛已不再重要;结尾延续了《逆流大叔》草率的叙事结构,在比赛中,龙舟队决定继续随流而上一路杀到礼堂,阻止陈龙的邻居与前男友的婚礼。至于陈龙是否能够成功追回他爱的女人此时已无关紧要 - 电影的结尾无疑是一个明显病态的呼吁敢于尝试的励志宣言。如果《逆流大叔》能够专注于其中任一故事情节,加以精简,或者花更长的时间加以填充,那么也许最终的宣言会更具分量。只可惜,这部讲述一群男人努力重新获得动力的电影没能解决好自己的动力问题。【 电影角 】系头条号签约作者