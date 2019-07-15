《扫毒2天地对决》：尽皆过火尽是癫狂，香港电影通行证依旧好使

《扫毒》

《扫毒2天地对决》虽然被视为2013年犯罪惊悚片《扫毒》的续集,但事实上,除了两者都围绕着禁毒主题展现一群涉毒者相互交织的命运之外,这部续集与前集几乎没有任何关系。但是,不难想到为什么寰宇娱乐希望把这两部电影组成一个系列 - 上一部不仅因为刘青云,古天乐和张家辉的精湛表演而广受赞誉,导演陈木胜标志性的火爆动作场面也令人印象深刻,被公认为香港电影近年来最精彩的动作片之一。

除了古天乐,前一部的其他主创都没有参与这部独立的续集;接替陈木胜的是著名高产导演邱礼涛——凭借《拆弹专家》,他从B级片多面手一跃成为抢手的大预算电影导演。邱礼涛的长期编剧搭档李敏和李昇从而也得以接手这部大制作,续集保留了陈木胜前作的叙事结构,故事依旧围绕着三个人生道路不同但命运交织、利害冲突的男主角,不过这次的主演是刘德华,古天乐和苗侨伟。

《扫毒2天地对决》

他们之间的悲剧性关联从一开始就建立了起来。开场序幕,时间回到2004年,因为地藏(古天乐饰)在他管理的夜总会里卖毒品,余顺天(刘德华饰)受其叔叔即正兴的老大余南(郑则仕饰)逼迫执行家法,斩断了他与地藏的兄弟情义。不仅砍掉了地藏右手的三根手指,还打电话报警,突击搜查地藏的夜总会,结果这又造成了另一场不幸,缉毒组警官林正风(苗侨伟饰)的警员妻子在突击行动中意外丧命。

十五年后,余顺天在妻子兼导师(林嘉欣饰)的指导下变成了一个金融奇才,地藏也已成为香港最有权势的毒枭之一。但是,过去的生活依然困扰着余顺天,直到他的前女友(周秀娜饰)在临终前向他托孤,他才知道自己还有一个十几岁、吸毒成瘾的儿子。过去种下的恶果如今反过来助推余顺天下定决心,采取极端手段对付香港四大毒枭——除了古天乐饰演的地藏外,还有欧阳靖、应采儿和恭硕良客串的其他三位。

香港四大毒枭

虽然余顺天很清楚,他的行动最终必然会使他与地藏发生冲突,但地藏要过上一段时间才会发现,持续袭击其毒品和制毒工厂的幕后主使正是他以前的好兄弟。如果你看过预告片,就应该知道,他们的个人恩怨最终彻底爆发,余顺天宣布提供1亿港币的赏金要地藏的命。与此同时,尽管林正风知道这些逍遥法外的毒枭的身份却无能为力,但依然恪守制度按程序办事,因此他无法认同余顺天的不正规(或许说非法)手段。

和邱礼涛最近的导演作品《拆弹专家》和《泄密者》一样,《扫毒2天地对决》保持着近乎狂乱的快节奏。值得称道的是,快节奏的叙事并没有牺牲掉故事的连贯性,因此,在推进过程中,依然有着完美的逻辑和条理。而对于普通观众来说,这也意味着,整部电影几乎没有沉闷的时候;事实上,尽管其中确实有几个令人难忘的动作场景,但你可能会觉得整部电影100分钟里动作场面接连不断,几乎连让你松口气的机会都没有。

三位主角

但要不了多久,你又会意识到,纯粹的快节奏是以牺牲有意义的人物动机和人物发展为代价的,以至于你从始至终都无法完全理解或者认同三个主角中的任何一个,更不用说其他配角了。余顺天对于失去了好兄弟有何感想?他是否有因为利用财富凌驾于法律之上而产生心理冲突?他如何调和过去和现在的生活?地藏对于余顺天的背叛有何感想?除了维护法律之外,还有什么在驱使着林正风?林正风是否同情余顺天,还是单纯反对他的做法?虽然这些问题挥之不去,但如果你要享受这部电影的娱乐价值,就不得不把这些问题抛在一边。

只要放弃对叙事或角色深度的任何诉求,你就能够欣赏到影片所提供的短暂乐趣。一方面,三位男主角都将自己的魅力、威仪和化学反应融入到了各自的角色中,刘德华进一步磨练了他所特有的坚忍克己的人物形象,古天乐依然尽显坏蛋的风采,而苗侨伟则延续了他在TVB电视剧中的正义警察角色。另一方面,这部动作片精彩再现了老式港片风格,不仅有枪战、汽车追逐,甚至还在中环地铁站的核心地带上演了华丽的高潮大戏。最后值得一提的是,其中汇集的一系列眼熟能详的香港演员也颇令人兴奋,包括陈家乐,卫诗雅,张国强,林家栋和李璨琛,都有着或长或短的精彩客串。

2不如1

考虑到《扫毒2》与《扫毒》基本毫不相关,将这两部电影进行比较似乎并不公平,但不得不承认,相比之下,第一部可能更好。不过,正如前文说过的,如果你想要看一部不用花心思的动作惊悚片,这部经济实惠的续集确实能够简单而直接地满足你。但是,如果你期待看到一部像《无间道》的电影,那你肯定就要失望了,因为《扫毒2》几乎从来没有打算以任何有意义的方式展开罪恶和正义这样重大的主题。如果还有《扫毒3》的话,希望不要再肤浅地拘泥在个人恩怨上。【 电影角 】系头条号签约作者