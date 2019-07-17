《九龙不败》：香港制造非典型犯罪动作片，癫狂过火真魔幻喜剧

《九龙不败》





如果你有听说过张晋，就应该知道他是当下最有前途的武打演员之一。作为动作片影迷，我们自然期待《九龙不败》，期待着他和巴西综合格斗冠军安德森·席尔瓦（港译安达臣施华）之间展开一场史诗级的动作对决。然而，在将近两年的等待之后，这场大肆宣传，让人满以为会强横勇猛、紧张激烈、惊心动魄的对决却让所有人大失所望。

事实上，即使是最后高潮部分以著名的澳门塔为背景的赤身肉搏战，也完全被糟糕的摄影、支离破碎的剪辑和夸张的动作姿态破坏了，毫无亮点可言。而在此之前，他们在一所山顶老警署内进行的热身近战也是如此，那场近身肉搏虽然足够激烈，但在席尔瓦饰演的美国老兵滚下山坡之后就戛然而止了。

张晋对决安德森·席尔瓦，可惜虎头蛇尾不够尽兴





尽管香港资深动作指导董玮和黄伟亮的动作设计也是《九龙不败》的营销卖点之一，但整部电影的动作戏非常平庸，缺乏悬念和刺激感，难以令人满意。同时，其中的动作场景往往又被糟糕的CGI所削弱，进一步说明了这部电影的动作编排从一开始就存在问题。例如张晋和女演员-跆拳道运动员陈钰芸之间的打斗戏，影片没有单纯集中精力展现两者一对一的精彩对决，而是把更多注意力放在了他们所在的超速轻轨列车上，最终画蛇添足地用非常拙劣的列车出轨CGI 特效镜头结束了这场打斗。同样的，前文提到的澳门塔大战也是如此，他们从塔顶飞上飞下的粗糙绿幕背景非常让人出戏。

真正以武打为卖点的动作惊悚片并不需要这些特效点缀，但显然以导演陈果的标准来说，单纯打造一部常规动作片那就太平庸了。对于熟悉陈果作品的人来说，这可能并不奇怪，毕竟陈果的电影除了那些备受好评、关注社会议题的文艺佳作之外，还有不少不入流的烂片。陈果的名字竟然会和这样一部看似主流的犯罪惊悚片联系在一起，无疑很出人意料，最终无论是出于艺术上的信念，还是纯粹出于追求与众不同的冲动，他完成的这部类型迥异的新作充斥着各种不同，甚至相互冲突的元素，以至于你很难认真对待。

不仅身上有龙，是真的有龙





陈果没有简单把《九龙不败》拍成一部悬疑探案片或复仇惊悚片，或者将两者杂而糅之，而是融入了奇幻色彩，片名中的“九龙”并非隐喻，而是直白的字面意思，不仅电影主角叫“九龙”，而且片中真的有一条“九头龙”！在结尾高潮的荒谬反转中，九头龙的骇然现身绝对会让你惊讶得哭笑不得。请原谅我的直白剧透，因为尽管开场片头已经讲述了张晋饰演的九龙探长与一条九头龙相遇的童年往事，因此他相信他的命运与九头龙交织在一起，但你也绝对预料不到最终会出现这么神奇的反转。

影片故事由陈果和他的固定编剧搭档林纪陶共同撰写，讲述九龙调查一连串涉及香港新界女警的谋杀案。谁知，连他自己的同事兼未婚妻方宁（邓丽欣饰）也遇害了，随后，澳门一名女警被杀，案情似乎有所关联，于是九龙查案来到澳门，与当地警察曹志德（郑嘉颖饰）展开合作。

浪费了一干实力动作明星，陈果难逃其咎





说实话，这个故事本就混乱不堪，缺乏条理，时不时的闪回倒叙也不足以勾起观众的兴趣，只会让人更加郁闷。同样的，九龙的动机也是如此，和他的举动一样飘忽不定，你根本弄不清楚他究竟是为了为已故的未婚妻报仇，还是为了证明自己没有失去龙的精神。还有一大堆无关紧要的配角同样存在这个问题——包括席尔瓦饰演的伊拉克战争老兵冼力山、曹志德和迷恋九龙的女中医（刘心悠饰），他们的角色定位都很粗略，以至于让人觉得他们在电影中完全可有可无。

剧情安排令人费解，又可笑地混搭了各种不同的类型元素，于是《九龙不败》败了。真不明白陈果构思这个剧本时究竟在想些什么，张晋和席尔瓦之间的巅峰对决本该是这部电影必然呈现的一大亮点，可惜最终还是让我们失望了。这不是演员的问题——尽管我非常倾向于建议安德森·席尔瓦回到他的UFC领域，不要再跨界演戏，但显然问题出在陈果这里，他竟然糊弄出了这么一出不合逻辑又不连贯的鬼扯戏。如果你期待看一些激动人心的动作戏，建议你不要尝试《九龙不败》，不如去看《杀破狼2》或《狂兽》或《叶问外传：张天志》，以免失望。【 电影角 】系头条号签约作者