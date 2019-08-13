《使徒行者2：谍影行动》谁是卧底不重要，敢在香港闹事就不行









2016年的电影版《使徒行者》算是给了TVB同名电视剧粉丝们一个交代，但是，3年后的续集《使徒行者2》不再是TVB剧版《使徒行者2》的延续。导演文伟鸿和编剧关皓月围绕着兄弟情谊、双重身份、忠诚与背叛的相似主题制作了一个全新的故事，同时保留了第一部包括张家辉、古天乐和吴镇宇在内明星云集的演员阵容。事实上，这部续集只是沿用了前一部的片名，其本身是一部更加扣人心弦、辛酸感人、惊险刺激的电影。

在续集中，吴镇宇和张家辉分别饰演刑事情报科反恐部门警司叶国帆和总督察程滔，负责调查在尖沙咀发生的一起疑似恐怖袭击事件——一辆汽车在光天化日之下冲撞行人，随后司机割颈而死。很快他们盯上了独立记者姚可仪（姜珮瑶饰），在撞人事件即将发生之前她曾报警预告。叶国帆和程滔跟踪姚可仪，还从一个想绑架她的蒙面杀手中解救了她。













可惜，随后的审讯被突然出现的保安部警司井进贤（古天乐饰）打断，他自称已获得警务处处长（马德钟饰）授权接管该案件。不过，在此之前姚可仪已经透露，在追踪贩卖人口的新闻线索时，她和同事偶然发现了一个强大的恐怖组织，该组织绑架儿童，将他们训练成外勤特工，并利用这些特工渗透到世界各地的警察组织中，其中就包括香港警察。

从那一刻起，影片就开始明确暗示，叶国帆、程滔和井进贤都有可能在为这个恐怖组织效力；而且开场序幕已经揭示，这三个人中有一个小时候名叫奀仔，原本住在菲律宾的一个乡村孤儿院里，在1987年被这个组织绑架了。同时开场序幕也暗示了，这三个人中有一个是奀仔小时候的好朋友阿Dee。原本阿Dee才是绑架者的目标，但奀仔回来救了他，结果自己反而被绑走了。而现在三人之间的关系更加复杂化，原来叶国帆一直是程滔和井进贤的入行师傅，尽管后两者彼此不信任，但叶国帆相信他们两个都是清白的。













在不剧透的情况下，只能简单地说，在影片中途这些角色的身份都会被揭晓。熟悉剧版《使徒行者》的观众应该知道，他们的身份并不代表他们的立场，事实上，影片最后三分之一完全就是揭晓他们的信念所在。兄弟情义依旧是这部续集渲染的重点，不光是叶国帆和程滔或井进贤之间的良师益友之情，奀仔和阿Dee尽管已经分离几十年依然友情不改。他们彼此之间以及与更大的恐怖组织之间的猫捉老鼠游戏，将他们从香港带到了缅甸和西班牙，而最终的结局也确实是在两个地点同时展开。

经验丰富的TVB编剧关皓月值得赞誉，经过在诸如以“Laughing哥”而闻名的《潜行狙击》等类似电视剧中磨练编剧技巧，她构建起的叙事足够曲折，同时又没有纠结于不必要的枝节。同样要归功于她的还有在迅速的情节变化中角色并没有被弱化，三个关键角色不仅各具个性魅力，而且他们所相信、所捍卫的东西也进一步使角色更加饱满。而所有这些都以轻快的节奏在非常精简的一个半小时多一点的时长内迅速展开，使得影片从开始到结束都非常吸引人。













与前一部电影一样，《使徒行者2》依旧由著名动作指导钱嘉乐担任动作导演，呈现了至少两场精心设计的动作戏。其中一场在标志性的仰光大金塔周边繁忙的大街上展开，纯粹的火力展示而绝对令人振奋；另一场发生在西班牙一年一度的奔牛节上，除了常规的枪战之外，还引人注目地在奔牛之路上上演了一场和狂暴奔牛一起穿城而过的飞车追逐戏。钱嘉乐的动作风格强调真实性，显而易见，这种真实感只会使电影更加震撼人心。

同样地，钱嘉乐也为主角量身定制了写实的特技动作戏，使得张家辉有机会在一辆行驶中的巴士上与蒙面杀手进行一对一的近距离肉搏，而张家辉和古天乐在闹市街头的激烈枪战也给人留下了深刻印象。当然，真正的吸引力在于吴镇宇、古天乐和张家辉之间的互动，他们不仅经验丰富，火花四溅，更知道如何互补，值得特别提及的是古天乐，这已是他今年的第N部电影，显然扮演这种多层次的角色他已经越来越拿手了。













单凭这些明星的号召力，《使徒行者2》已是今年必看的香港电影之一。更何况，吴镇宇、古天乐和张家辉赋予了各自角色不同的魅力，彼此之间更是化学反应十足。从其他方面来看，影片制作水准也非常高，不管是自信心十足的导演和剧本，还是动作编排乃至对特定场所细节的把控，都非常出色。《使徒行者2》无疑是近年来香港最好的动作惊悚片之一，相信不会等太久第三部也会与我们见面。【 电影角 】系头条号签约作者