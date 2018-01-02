烂片死不足惜？！死在2017年的10个电影系列

每年真正原创的新电影的匮乏, 有力地提醒了好莱坞对系列电影的依赖程度。不管是否真的具有系列电影的潜质, 也不管观众是否真的感兴趣, 除了《盗梦空间》几乎每一部卖座电影都有一部续集 (甚至一个电影宇宙)。

漫威电影宇宙无疑是目前系列电影最好的例子, 它已经成功地持续避免并延缓了观众的审美疲劳，每年推出多部电影，而且依旧没有减速的迹象。

不过, 相对于为数不多的像《复仇者联盟》一样成功的电影系列, 还有更多数不清的电影系列无法找到与受众联系的正确方式, 迅速使自己走上了末路。

本文盘点的这10个电影系列, 有些是新兴的电影宇宙，也有些已有多部前集, 但在2017年他们全都票房惨败, 以至于原本规划的电影项目迅速销声匿迹。虽然制片公司可能并不热衷于向外承认, 但实际上这几个电影系列都已经死了。

当然, 这些项目中至少有几个可能会在几年内变个新花样重新启动, 但相对于高投入高回报的原定规划来说, 这样的发展显然并非电影公司所愿..。

10. 黑暗宇宙系列

环球的黑暗宇宙是一个有计划的电影系列, 旨在重新启动环球的许多经典怪物, 如弗兰肯斯坦, 隐形人, 弗兰肯斯坦的新娘和木乃伊, 组成一个共同的电影宇宙。

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发生了什么情况？暑期档汤姆·克鲁斯主演的《新木乃伊》相当令人失望，票房惨淡, 随后迅速就有报道说, 是汤姆·克鲁斯对制片"过度"投入的缘故。

到了11月, 黑暗宇宙的主要创作成员, 《新木乃伊》导演亚历克斯·库兹曼和《速度与激情》系列编剧克里斯·摩根, 双双卷铺盖走人, 导致这个规划长远的电影系列没了首脑。

尽管约翰尼·德普和哈维尔·巴登暂定会在已规划的电影中出场, 但很明显, 这些电影都不会有了,从现在的情况来看, 黑暗宇宙只推出一部电影就终结了。

9. 银翼杀手系列

雷德利·斯科特1982年的标志性经典科幻电影《银翼杀手》虽然是一个票房哑弹, 但它对后世的影响显而易见, 所以华纳兄弟才会愿意投入1.7亿美元制作续集,并请著名导演丹尼斯·维伦纽夫执导。

很明显, 华纳兄弟希望借由维伦纽夫的导演技能推动《银翼杀手2049》获得巨大的票房回报, 从而使他们能够通过第三部电影进一步探索这个充满活力的未来世界。

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发生了什么情况？结果几乎可以预测, 《银翼杀手2049》颇具诗意地致意了前作, 备受影评人和粉丝的好评, 但到目前为止只有2.5亿美元的票房收入, 使它成为一个公认的票房哑弹。

毫无疑问，华纳兄弟高估了这个品牌的商业潜力，梦幻般为这部将近三小时、节奏缓慢的科幻浪漫电影花了这么多钱, 可惜由于它的商业失败，应该不会有人胆敢投入同样价位的资金研发下一部续集，甚至华纳兄弟大概也不会再染指其他高预算、高风险的科幻项目了。

当然, 在《银翼杀手2049》通过其他渠道在足够长的时间内终于盈利之后，我们在下一个35年里看到第三部《银翼杀手》也并非不可能, 但对于华纳兄弟公司来说，其短期内筹划更多续集电影的原计划无疑已经破灭了。

8. 超凡战队

早在这部根据经典儿童电视剧改编的高预算超级英雄电影在暑期上映之前, 狮门就已透露他们打算制作电影六部曲, 而且考虑到此前老版电视剧离谱的受欢迎程度, 结合电影版合理的1亿美元预算, 怎么可能会出错？

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发生了什么情况？尽管最初的票房表现高于预期, 但由于国际观众反应冷淡, 《超凡战队》很快一落千丈, 在全球范围内总共只收获了1亿4230万美元。

虽然狮门最初表示, 得益于电影衍生商品和家庭光碟销售强劲, 仍然可能会有续集, 但随着该影片的标志商标在8月被放弃, 几乎已经证实了原计划的五部后续电影被取消了。

考虑到这部电影其实非常有趣, 真有点令人遗憾。

7. 赛车总动员系列

《赛车总动员》系列一直是皮克斯热门电影库里的败家子, 2006年的第一部电影尽管有4亿6220万美元的票房, 但也是皮克斯第一部评价褒贬不一的争议电影。

2011年，续集的全球票房增长到了5亿6210万美元, 但烂番茄新评分仅为39％ , 成为皮克斯的第一部也是目前为止唯一一部真正的差评电影。

虽然票房数字令人印象深刻，玩具和其他衍生品的销量也十分惊人, 但很明显这个系列已经没有延续的必要了, 但2017年暑期第三部电影还是来了。

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发生了什么情况？尽管《赛车总动员3》被普遍认为相对于第二部有所改进, 但其全球收入仅为3亿8320万美元，而预算则高达1亿7500万美元, 成为了迄今皮克斯票房第四低的电影。

虽然《赛车总动员3》结尾确实出人意料地为新续集做足了铺垫, 但既然皮克斯可以探索其他更成功的新想法或者继续制作其他更著名的系列如《玩具总动员》, 《海底总动员》和《超人总动员》的新续集，谁还会对《赛车总动员4》有多大的兴趣呢。

鉴于无论是否有新的《赛车总动员》电影出现, 其衍生商品都依旧畅销, 皮克斯自然不必继续批量制作那种少人问津的电影。只要衍生商品还卖得动，《赛车总动员4》就没必要出现。

6. 黑暗塔

根据斯蒂芬·金大受欢迎的经典小说系列改编的暑期电影《黑暗塔》被视为该系列电影的开篇之作, 片方不仅希望以此引出更多的续集项目, 甚至还打算制作一部同样由伊德里斯·厄尔巴和汤姆·泰勒主演的衍生电视剧。

这部预算适度花费6000万美元的冒险电影不仅坐拥A咖演员阵容，而且根据传奇作家的流行小说系列改编。他们怎么会搞砸呢？

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发生了什么情况？虽然这部电影并非真的惨不忍睹, 但在全球只赚了1亿1180万美元, 再加上年度最糟糕的一些评论, 几乎可以肯定, 厄尔巴和马修·麦康纳都希望尽快与这部电影撇开关系。

原计划的续集已然无望, 原定的电视剧也归于沉寂。虽然该系列电影未来可能会重新启动, 也许会被Netflix 拍成电视剧, 但这次改编显然已经玩完了。

5. 亚瑟王电影宇宙

盖·里奇的《亚瑟王：斗兽争霸》原本是亚瑟王电影宇宙六部曲的第一部, 原计划随后每一部都会以不同的传奇人物为主角, 到最后将他们全部汇集打造一部《复仇者联盟》式的团队影片。听起来耳熟吧？

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发生了什么情况？尽管这部《亚瑟王》的预算高得出人意料，达到了1亿7500万美元, 但它丝毫没有翻盘的机会, 受铺天盖地的负面评价所影响 (尽管实际上影片相当值得一看), 最终票房收入只有1亿4870万美元。

里奇对亚瑟王传奇市井化的粗粝改编并没有得到认可, 华纳兄弟迅速取消了他们的计划, 而里奇也迅速转移到了《阿拉丁》真人改编项目上。

4. 小屁孩日记

2010-2012年，根据杰夫·金尼系列畅销书改编的前三部《小屁孩日记》电影均精打细算,以1500-2000万美元的合理低预算换来了高达7000万美元的全球票房, 而且说实话, 这三部都是比较有趣, 无伤大雅的儿童电影。

然而, 到了 2012年, 这些儿童演员已经长得太大, 无法令人信服地继续扮演他们各自的角色了, 所以2017年上半年上映的重启版《小屁孩日记》采用了全新的演员阵容。

发生了什么情况？虽然新版《小屁孩日记》预算依旧大约在2000万美元左右,但最终票房收入只有4000万美元, 再加上严厉的负面评价(特别是对于新演员阵容的不满) , 显然很明显，重启版就此打住，不可能会与观众继续见面了。

如果真的还有第五部, 那么鉴于上文已经提到的儿童演员成长过快的问题，这部续集应该现在就在制作中才对。所以说，这个系列已经完了。现在的问题是，迪士尼什么时候会重启它？

3. 哈利·霍勒系列

哈利·霍勒是由挪威作家乔·奈斯博创作的近十余部犯罪小说里的铁汉主角, 由迈克尔·法斯本德主演、基于奈斯博2007小说《雪人》改编的同名电影本应该是哈利·霍勒电影系列的开篇。

这部电影拥有合理明智的3500万美元预算、受人称赞的导演 (《锅匠，裁缝，士兵，间谍》 《生人勿进》导演托马斯·阿尔弗莱德森)、全明星阵容和畅销书原素材，从一开始就是一部被普遍看好的电影。

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发生了什么情况？在《雪人》上映前一刻，影评人评价曝光, 烂番茄新鲜度仅8%, 这无疑对它的票房产生了巨大的影响。

这部影片在美国的首周末票房仅有320万美元, 不到最初预测的1/3, 最终全球总票房也只是刚过成本线。

口碑和商业上的双重失败使得这一系列在未来一段时间内只能暂时蛰伏。即使接下来有其他的哈利·霍勒小说被改编, 法斯本德也不会蠢到继续去凑热闹了。

2. 异形前传系列

稍微有点跑偏了的异形前传系列由2012年的《普罗米修斯》开启, 虽然这部科幻电影受到了媒体的高度赞扬, 但粉丝评价严重两极分化。尽管如此, 它依旧以1.3亿美元的预算换来了4亿美元的全球收入，续集也很快被开了绿灯。

直到2017年夏天，续集《异形：契约》终于与大家见面, 而且导演雷德利·斯科特承诺借以此片对《普罗米修斯》的争议成分表示道歉。

更关键的是, 《契约》的原本目的是为更多以迈克尔. 法斯本德饰演的邪恶生化人大卫为主角的续集电影做铺垫, 斯科特甚至暗示说, 可能还要拍六部异形电影。

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发生了什么情况？尽管影评人们对《契约》表示赞赏, 但影迷对之并不满意, 而且这部预算9700万美元票房的电影收入仅为2亿4070万美元。

虽然远算不上票房惨败, 但相比《普罗米修斯》的市场表现，退步确实很明显，显然福克斯不得不重新评估这个系列的未来。虽然斯科特声称, 《契约》的续集已经在写了, 但很难相信福克斯会同意让这个子系列继续拍续集,更何况粉丝们已经对前两部表达了明显的不喜欢, 下一部电影的反响只可能会更糟。

更有可能, 被迪士尼收购后的福克斯会重新考虑《异形5》的可行性，对异形主系列进行一次软重启, 或者完全换成新的背景和角色, 但是仍然有各种形态的异形。

如果法斯本德饰演的大卫还有机会重新出现那就更好了, 但是就目前来看, 《契约》的直接续集基本不会有了。

1. 抢劫坚果店系列

2014年的动画电影《抢劫坚果店》在全球范围内拿下了令人印象深刻的1亿2080万美元的票房成绩, 几乎是其预算的三倍, 以至于电影上映不到一周即宣布将制作续集。

2017年，在《抢劫坚果店2》8月上映前, 开路影业显然相信这部续集能够复制前集的成功、超越第一部的票房，宣布还将制作第三部。

发生了什么情况？结果，《抢劫坚果店 2》除了比第一部电影评价更糟糕 (第一部烂番茄评分11%,第二部9% )外, 票房收益也比前作少了一半, 在全世界只赚了5860万美元。

虽然开路影业近来对原计划的《抢劫坚果店3》不置一词, 但很明显, 在遭遇了突如其来的商业失败后，该系列已经陷入了僵局 。

这个系列有可能会继续以电视动画或者流媒体形式延续下去, 这样一来大部分的A 咔配音演员不免要被替换成那些听声音耳熟但叫不出名字的三流演员了, 其实说到底，没有人真的在意这个系列是否会继续苟延残喘下去.

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