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2017观影小结和个人十佳

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2018-1-2 22:28:56

 

今年是第四年写观影总结，昆丁说：西部片至少拍到三部才算得上西部片导演。那一件事情坚持做到第四次，应该算得上一种习惯了。当然了，做归做，《电影手册》在选十佳，我也在选十佳，个中高下，不值一哂。不过好在自己现在每年为电影写的文章也仅此一篇，毕竟市面上最不缺的就是自以为是的影评。

2017年共看电影147部，有几部是之前看过没有标记的，理论上应该也有今年看过忘了标记的，所以大概就是一百五十部上下。

累计读片量在今年超过了2000部，另外刷新了一个自己的小目标，在影院连看5部电影。《世界尽头》里有人问西蒙佩吉为什么执着于“豪饮马拉松”？

——“因为我不知道我还能干什么！”

这也是我的理由。不过即便如此，今年读片量还不到上学时的一半。因为基数太小，难免挂一漏万，但能力所限，就这样吧。


年度个人十佳（后附新片五佳）

1968 狂欢宴

1979 走路的风度

1985 逃亡列车

1989 错对冤家 玫瑰战争

1990 两男一女三逃犯

1994 穆利尔的婚礼

2015 硬核亨利

2016 成长边缘

2016 一些怪人

2016 各有少年时

 


对雅克·塔蒂的致敬多如牛毛，但当致敬者换成了同样天才的彼得·塞勒斯，观影过程就如同那场《狂欢宴》，你永远不希望结束。

喜剧片尤其倚重天才型的演员，至少他们“毁了你容忍傻逼的能力！”彼得·塞勒斯是这样的人，比尔·默瑞也是。尤其当看过他自导自演的《两男一女三逃犯》之后，你就会为他那些足够烂的电影找到借口“恩，也许那些是导演的问题。”



爱情故事并不总是喜剧，还可能是闹剧、悲剧，但都好过《玫瑰战争》这样的惨剧。作为一部现代家庭伦理剧，这和那场英国战争没关系，大概唯一的相同点就是两者都是灾难。虽然是一场灾难，但竟然不会替主人公遗憾，大概这种电光火石的碰撞也胜过平庸的朝朝暮暮吧。而这竟然是丹尼·德维托（《龙兄鼠弟》里的鼠弟）的导演作品，喜剧人总会让你刮目相看。



《穆丽尔的婚礼》作为另一种爱情故事似乎离我们更近，并不是说我们远离灾难，毕竟灾难也需要积蓄能量。而作为穆丽尔这样的中年少女，似乎连引发灾难的资格也没有。没有颜值、没有身材、没有家底的老姑娘还有什么呢？也许还有重新认识自我的能力吧。

作为一部现实版的《单身日记》，故事沿着《丑女也有春天》的轨迹走了大半程，但接下来画风一转，灰姑娘不一定要靠王子才能实现蜕变。比起现在鼓吹的女权电影，这部澳洲影片走得更远。

 


年龄带走了容颜和体力，但带不走《走路的风度》。有人老了，不过故事还没结束，他们还要最后干一票！不过这次动手的不是西部片里的老英雄，而是三个一生奉公守法的良民。但有什么法子呢？变的不是他们，而是这个时代。

这里没有《稻草狗》的激烈，没有《赴汤蹈火》的悲壮，连抢劫也按部就班，毕竟这是他们《走路的风度》。

2017年的翻拍版徒有其表，刻意制造矛盾，但恰恰少了原作的风度。

 


制造快意恩仇的动作片是电影的义务之一，虽然现在大部分动作片都被直接发配到流媒体，但偶尔还会有遗珠，比如《硬核亨利》。这部电影以全片第一人称视角著称，确实够硬、够爽！

而这两点也是大部分80年代动作片的追求，不过《逃亡列车》做到了更多。现在连动画片都开始流行反英雄，但对孩子做两个凶狠的鬼脸就是反叛？《逃亡列车》里强沃特塑造了一个真正的反英雄，残忍、狠毒、欺骗、冷血，并且从始至终，没有改变。我很喜欢，毕竟现在迪士尼的电影已经够多了。

 


00后都成年了，但青春的故事永远书写不完。虽然每个人都《各有少年时》，但在《成长边缘》总会遇到《一些怪人》。这三部青春片各擅胜场，虽然是异国的故事，不过少年人的情感是相通的，哪个年纪都有沮丧和失落，但不是为赋新词强说愁的造作。

《各有少年时》像林克莱特自己的《年少轻狂》，并不执着于讲哪个故事，而是描绘了那个时代。

前几年的R级喜剧过度消费了青春片，但《成长边缘》并不总是《破处之旅》或者《欧洲性旅行》，一段简单真挚的叙述同样让人着迷，毕竟青春期从来不缺少故事。


青春片讲了太多橄榄球运动员和拉拉队长，再不然就是学霸和技术狂人。青春期似乎永远繁华簇锦，除了《一些怪人》。

而作为喜欢胖姑娘的少数派，我应该很有资格爱这部电影。

 

新片五佳

2017 不成问题的问题

2017 芳华

2017 天才枪手

2017 金刚狼3

2017 大骚乱



作为一名自诩的西部片影迷，榜单上竟然没有西部片，大大的美中不足。只好选一部西部风格的漫改电影。虽然近些年有所回潮，但单一题材的西部片还难以获得商业上的成功，不过和其他类型的嫁接上获得了另一种延续。每当描写末路英雄，总会来一点西部元素；看来是时候来一部讲传统媒体的西部片了。

用犯罪片的思路和技巧去拍一部青春片是我长久以来的想法，尤其是来一发《十一罗汉》式的考试作弊。一度为自己的创意沾沾自喜，大学时还拍过一个类似的DV短片。直到看了《天才枪手》。忽然想到看过《辛德勒名单》的比利·怀特。这种比喻太自不量力，但看到自己钟爱的题材被别人拍出，又格外成功时，心情总是难以形容。

老舍为国民性把脉，到现在仍然脉象精准，《不成问题的问题》究竟是什么问题？尽在不言中。

一代人芳华已逝，另一代人还风华正茂。但很少有人愿意主动退出舞台。《芳华》破十亿，意味着大陆的电影市场越来越成熟。一部艺术品都可以卖到10亿+，联想勉强破亿的《追捕》，创作者们也许该扪心自问。



糟糕的工作、糟糕的客户、糟糕的薪水，糟糕的现代人该如何面对？不需要安东尼奥尼的思辨精神，不如来一场《大骚乱》！讨论现代社会的焦虑与疏离？不爽就干！就怎么简单！

《大骚乱》是入选的第一部网大，洋溢着大银幕少有的粗粝，沉寂多年的B级片似乎回魂了！

BD和HD的大战宛如昨日，现在已经没人在意下一代播放介质。流媒体重塑市场的速度比想象的还快，2018会怎么样？想用《神鞭》里的话作结：“祖宗的东西再好，该割的时候就得割。我把‘鞭’剪了，‘神’却留着。这便是，不论怎么办也难不死我们；不论嘛新玩意儿，都能玩到家！”

 

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走路的风度 (1979)

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走路的风度/Going in Style(1979)
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