《勇敢者游戏》意犹未尽？巨石强森未来10部电影接着看

道恩·强森无疑是当下最热门的好莱坞电影明星之一。他巨大的身材, 活泼又自然的魅力, 不仅使他成为了一个强壮的运动员，并且成功转型为人气演员。他非凡体魄之下极其温暖的品性, 热情洋溢的姿态, 为其奠定了强大的粉丝基础。

自从在2001年的《木乃伊2》中崭露头角之后, 道恩·强森逐步在好莱坞崛起，期间参与了一系列水准参差不齐的作品, 包括2003年被低估的动作片《追战时刻》和2008年的间谍喜剧片《糊涂侦探》。到2013年终于迎来事业高峰, 凭借《速度与激情6》, 《健男抢钱团》, 《特种部队：全面反击》和《告密者》成为当年票房最高的电影明星。从那时起, 他主演的卖座电影接踵而来, 包括《速度与激情7》、《末日崩塌》、去年的《速度与激情8》和《勇敢者游戏：决战丛林》。

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道恩·强森接下来的电影排期已经相当饱和, 与其A咖明星的身价相匹配, 全是些令人兴奋的项目。看过《勇敢者游戏：决战丛林》之后意犹未尽的粉丝们不必惆怅，因为我们很快就会在电影院里再次看到他。

下面让我们来详细看看道恩·强森日程表上最值得期待的一些新电影项目。

10. 末日崩塌2

2015年布拉德·佩顿导演的灾难片《末日崩塌》尽管媒体评价褒贬不一，但全球票房收入达到4.73亿美元，确保了续集的绿灯通行。2016年年初，新线宣布续集正在开发之中，继第一部聚焦于造成洛杉矶和旧金山湾区大地震的圣安地列斯断层之后，续集的情节将集中在著名的环太平洋火山带上。（确定这不是《环太平洋》前传？）

续集依旧由布拉德·佩顿执导，道恩·强森除了继续饰演他的角色之外，还将担任制片人，而卡拉·古奇诺，亚历山德拉·达达里奥和保罗·吉亚马蒂也将一起回归，再次扮演妻子、女儿、以及率先发现灾难征兆却无人理会的地震学家。

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鉴于道恩·强森在第一部电影中已经塑造了有史以来最不合格的直升机营救飞行员（说真的，危急关头他竟然擅离职守，偷了一把砍刀私自去拯救处于危险中的家人），我现在迫不及待地想知道《末日崩塌2》将会以怎样新鲜离奇而令人兴奋的方式来展现他凶险的救援工作。相信，即使这部续集电影依旧评价欠佳，但只要道恩·强森一微笑，从衬衫里爆发出他的肌肉，然后每个人都会忽略一切问题，继续喜欢这个男人。

《末日崩塌2》目前还没有公布上映日期，鉴于道恩·强森还有很多电影等着拍。预计这部续集会在2019年或2020年择日公映...除非有什么特殊状况，毕竟这类灾难电影续集不宜拖得太久。

9. 奇兵勇士

早在2014年，沙恩·布莱克就已透露，有意重启经典漫画电影《奇兵勇士》，不过当时他心许的主角人选是克里斯·海姆斯沃斯，可惜海姆斯沃斯从未正式宣布参与该项目。直到2016年，道恩·强森宣布，他将在电影中扮演“世界上第一个超级英雄”萨维奇博士。

大家对这位“世界上第一个超级英雄”可能还不熟悉。《奇兵勇士》杂志在1933年就已开始出版，确实早于1938年才首次亮相的超人。萨维奇博士的主要创作者莱斯特·丹特形容这位英雄集夏洛克·福尔摩斯的演绎能力，泰山出众的身体素质，克雷格·肯尼迪的科学教育以及亚伯拉罕·林肯的善良于一身。斯坦·李称他是现代超级英雄的先驱。斯皮尔伯格的《夺宝奇兵》系列显然也深受其影响。

电影版继续由沙恩·布莱克改编并执导，背景设置在20世纪30年代，他描述称，这部电影就好像詹姆斯·邦德遇上超人！此外，萨维奇博士的五位同伴“神奇五人众”（五人分别是化学家，律师，考古学家，建筑师和电学家）也将登场。不过，鉴于沙恩·布莱克目前尚忙碌于隐秘的新版《铁血战士》的后期制作，道恩·强森也还有多部电影压身，要想在银幕上看到“世界上第一个超级英雄”的风采，还要耐心继续等下去。

8. 詹森密令

《詹森密令》根据罗伯特·陆德伦 (伯恩系列作者) 死后出版的同名小说改编, 片中道恩·强森将饰演海军海豹突击队队员保罗·詹森, 在一项国际救援任务出错后被美国政府当做了替罪羊。詹森不得不亡命天涯, 为了洗刷罪名奋力反击。故事情节听起来很陆德伦。

这个项目早在3年前就已经宣布了, 由詹姆斯·范德比尔特 (《超凡蜘蛛侠》系列) 改编剧本。目前仍然处于早期筹备阶段, 但可以想象道恩·强森从这个项目中看到了多大的价值。伯恩系列把马特·达蒙变成了一个专业的动作明星, 卢德伦的间谍故事一直对观众有吸引力。每个男影星都想要出演一个伯恩式的角色;从而有机会开创一个精心刺激的电影系列、塑造一个大受欢迎的英雄人物。

这可能是道恩·强森的一次机会, 因为除了已经成熟的系列电影之外, 他主演的其他电影票房表现往往不如人所愿 (例如《宙斯之子：赫拉克勒斯》) 。《詹森密令》尚处在成型阶段, 但显然所有人都希望它尽快成行。我估计这部电影明年或者后年有机会上映, 不过这完全是推测。

7. 地心历险记3

继2012年相对成功的《地心历险记 2: 神秘岛》之后, 道恩·强森有望在第三部中再次饰演超凡继父汉克。情节将根据凡尔纳的另一部经典作品《从地球到月球》改编，这次他将离开地球带领大家到月球冒险, 无须在意剧情是否严谨, 反正我已经联想到了《超级无敌掌门狗：月球野餐记》。另外，该系列的常规演员安娜·科尔韦尔和乔什·哈切森也有望回归。

《地心历险记3》此前曾定在2016年上映, 但已经落空。相信如果现在宣布开始制作, 华纳很快把一切都安排到位, 可惜道恩·强森和导演布拉德·皮顿在其他项目上忙得不可开交，暂时无暇抽身。

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说实话, 虽然《地心历险记 2: 神秘岛》票房确实不错, 但第三部似乎已经不在道恩·强森的电影通告之内了。2012年他接替布兰登·费舍主演了第二部, 而现如今他的身价已今非昔比。大概他已经看不上这个项目了。所以我虽然对《地心历险记3》依旧期待，但如果最终电影流产了，也不会觉得意外。

6. 霍布斯和肖

早在《速度与激情8》上映之前，道恩·强森饰演的人气角色特工霍布斯将推出衍生电影的消息就已甚嚣尘上。而在影片公映之后，由于杰森·斯坦森的角色戴克·肖同样大受欢迎，于是环球公司很快宣布制作一部以霍布斯和戴克·肖为主角的外传电影，片名就叫做《霍布斯和肖》。由此也导致泰瑞斯·吉布森公开抱怨，由于道恩·强森的缘故，第九部“速度与激情”电影被迫延期了一年。

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这部外传由该系列编剧克里斯·摩根继续操刀，道恩·强森和杰森·斯坦森将继续饰演特工霍布斯和犯罪策划师戴克·肖，据称剧情将讲述《速度与激情8》事件之后，两人携手追捕查理兹·塞隆饰演的反派塞缪尔。不过内部人士表示，目前还不清楚她是否会卷入其中，一切都要看克里斯·摩根的剧本终稿。

影片已定于2019年7月26日上映，预计将于今年8月开拍，有消息人士称沙恩·布莱克是导演候选人之一。鉴于道恩·强森与《速度与激情》系列其他几位主演的矛盾已经公开化，在这部外传之后，他是否还会继续出演另外两部续集尚且存疑。但不管怎样，霍布斯和戴克·肖的联手一定会让许多影迷对韩的死更加耿耿于怀。

5. 妖魔大闹唐人街

又一部翻拍电影, 虽然很受期待，但这可能不是一件好事。新版《妖魔大闹唐人街》翻拍自约翰·卡朋特1986年的同名电影，道恩·强森将接替库尔特·拉塞尔的角色, 饰演一个不称职的卡车司机，被卷入到了唐人街的地下世界，与妖魔决一死战。

新版《妖魔大闹唐人街》由阿什利·米勒和扎克·斯坦茨 (《X战警：第一战》编剧组合) 着手改编, 目前还没有导演人选。虽然斯坦茨和米勒都是很好的编剧, 但我对这部电影依旧持怀疑态度。尽管道恩·强森富有魅力, 但感觉他并不适合这个角色。道恩·强森的体型、身材和与生俱来的运动能力使他很难与这个自欺欺人自以为是英雄的男主角划上等号, 因为在大家的印象中，他显然是一个一直很有决心、执着又能干的硬汉形象。

也许斯坦茨和米勒这次重新改写了主角的角色形象, 但由道恩·强森再现库尔特·拉塞尔粗野滑稽的表演风格依旧让人难以想象。我支持这次翻拍, 但老实讲, 不要抱太大的希望。新版《妖魔大闹唐人街》可能会在2020年择日上映。

4. 丛林探险

多年来迪斯尼一直致力于丛林巡航游乐项目变成一部动作冒险电影，虽然最初宣布将由《玩具总动员》演员组合汤姆·汉克斯和蒂姆·艾伦主演，但经历了各种延迟和变化之后，现在该项目的主演已换为了道恩·强森——同时还身兼制片人。佐米·希尔拉导演，最初乔·戈德斯坦和约翰·诺维尔创作的剧本也改由格伦·费卡拉和约翰·雷夸 (《疯狂愚蠢的爱》&《焦点》导演搭档) 重写。电影情节大约讲述一群人乘船探险丛林寻找某种解药。

迪士尼早已经尝试过主题公园游乐项目改编电影的路线, 结果好坏参半。虽然《加勒比海盗》系列电影持续票房大卖,但 2003 年的《幽灵鬼屋》和2015年的《明日世界》都不太成功。《丛林探险》命途多舛的改编历程也反映了迪士尼的顾忌及其潜在的风险, 但道恩·强森的加入无疑使之离成功又近了一步。

虽然现阶段道恩·强森在大银幕上很活跃, 但他最近几部电影明显更迎合成人观众，《丛林探险》也许可以帮他赢回更年轻的家庭观众群体。《丛林探险》计划今年春季开始拍摄，目前还没有发布上映日期, 考虑到道恩·强森络绎不绝的电影片约, 我估计我们最快会在2019年看到这部电影。

3. 黑亚当

现在几乎每一位明星都加入到了超级英雄的热潮中来, 道恩·强森也不例外。其实早在21世纪初，新线开发沙赞真人版电影时，就已选定道恩·强森出演黑亚当。可惜这部电影在2009年被搁置，在《超人：钢铁之躯》开启DC扩展宇宙之后，华纳兄弟和新线又复活了这个项目，道恩·强森仍然扮演黑亚当。

不过，很显然道恩·强森现在的身价已今非昔比，原计划的沙赞真人版项目如今被分成了两部电影《沙赞》和《黑亚当》——道恩·强森将独当一面主演这部以超级反派为主角的反英雄电影，而且黑亚当不会出现在《沙赞》电影中。

尽管《黑亚当》耗时已久，至今还没有导演人员，更不知道何时上映，但道恩·强森不太可能离开这个项目, 不仅因为漫画电影是一笔大买卖, 而且也因为自2008年以来，不管编剧和导演换了几波，他还是黑亚当岿然不动。此外，有传闻称，黑亚当会在《自杀小队2》中首次登场。

2. 摩天大楼

身为当下炽手可热的好莱坞人气演员，道恩·强森今年的作品数量依旧不负劳模的称号：他在2018年有三部电影 - 两部大片《摩天大楼》、《狂暴：世纪浩劫》和一部更有趣的小片——根据同名纪录片改编，讲述英国职业摔跤运动员佩奇成名经历的传记片《与家人并肩作战》。

《摩天大楼》将于今年暑期上映，被称为中国版《虎胆龙威》，道恩·强森在片中扮演一名前联邦调查局人质救援队的队长，他现在负责评估一栋摩天大楼的安全性，结果发现这座号称世界上最安全、最高的建筑着了火，而且他自己被认定是纵火犯。他不得不为自己洗刷冤屈，找到真正的坏人（据推测），并且从火难中救出他的家人。

单从剧情听起来，这就像是《火烧摩天楼》版《末日崩塌》，尽管故事似乎很老套，而且中国资金的渗入也不禁让人忧心忡忡，甚至导演罗森·马歇尔·瑟伯处理这个项目的能力也存在疑问，但只要没出什么大问题，这款简单粗暴的老派动作片很有可能会成为今年暑期档一匹真正的黑马。

1. 狂暴：世纪浩劫

《狂暴：世纪浩劫》是道恩·强森今年的第一部大片，依旧由布拉德·佩顿执导，强森在片中扮演一位与大型白猿乔治为伴的灵长类动物学家。当不可告人的变种实验使白猿和其他两种生物变异成巨型怪兽，并兽性大发破坏城市时，他不得不保护乔治免受政府的猎杀。与此同时，他必须帮助乔治打败另外两个疯狂肆虐全球的巨型动物。

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从预告片来看，《狂暴：世纪浩劫》完全可以说是布拉德·佩顿和道恩·强森上一部电影《末日崩塌》的怪兽版本，只不过反派从地震换成了巨型怪物，就像是将《哥斯拉》里的怪兽与《环太平洋》里的动作场面拼装在了一起。不管这样比较是好事还是坏事，至少这三部电影都创下了4亿美元以上的票房，希望《狂暴：世纪浩劫》能够复制佳绩。

《狂暴：世纪浩劫》的故事细节也许经不起推敲，剧情安排也不会太高明，但是现在怪物电影拥有很大的观众基础，况且道恩·强森已经通过《末日崩塌》展示了他演绎灾难电影的诀窍。所以这部电影应该会很有趣。鉴于导演布拉德·佩顿只是从原版游戏中借用了一个片名和三只巨型怪物，希望这部电影能够避免游戏改编电影流年不利的厄运。

你对这些电影感兴趣吗？欢迎留言谈谈你对道恩·强森主演电影的看法。