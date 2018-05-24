今年夏天最值得期待的10部好莱坞暑期大片

随着《复仇者联盟3：无限战争》最近公映, 好莱坞暑期大片季不容置疑地拉开帷幕, 在《无限战争》燃爆市场之后, 各大片厂也纷纷准备放出今年最重磅、最大胆、最昂贵的顶级大片。

当然，好莱坞暑期档不光有大预算的 CGI特效电影, 但能够引进内地的影片可选择的范围并不大。不要奢望好评恐怖片和黄暴R级片，动画电影、超级英雄电影以及各种续集系列才是最稳妥的选择。

尽管过分炒作最终可能会对电影造成不利影响, 但下面这10部今年夏天影迷们最热切期待的电影完全值得大肆宣传。不管它们是否会辜负我们的期望, 至少到9月份的时候你一定不想因为错过其中某个而留下遗憾。

如果你已经因为看过《无限战争》而陷入失落, 不要担心, 因为接下来的几个月里已经排满了各种形形色色的电影，它们会让你暂时忘记了《复仇者联盟4》还需要一年的漫长等待..。

10·摩天营救

上映日期:7月13日

剧情简介:这部电影基本就是道恩·强森版《虎胆龙威》, 强森扮演一名前FBI特工，当恐怖分子袭击香港最高的摩天大楼时，他被迫采取行动，因为他的家人被困在了里面。

[ 高凶浩劫 ] 香港预告片

电影前瞻:尽管《摩天营救》还有不到两个月就要上映了, 其市场营销活动却令人惊讶地消停了, 不过目前为止已展示出来的宣传内容已足以让人胃口大开, 相信道恩·强森不会让影迷失望，因为他天然适合这种疯狂到不切实际的粗暴情节。

这部电影由《乌龙特工》导演罗森·马歇尔·瑟伯自编自导, 内芙·坎贝尔和巴勃罗·施雷伯联合主演。影片还给道恩·强森添加了一个有趣的小麻烦，他的角色是一个有一条人工假腿的截肢者, 这个细节可能有助于使之与《虎胆龙威》区别开来。

这部电影可能不会带来很多惊喜, 但相信它依然会成为道恩·强森的又一部卖座电影。

9·少年泰坦出击

上映日期:7月27日

剧情简介:深受喜爱的《少年泰坦出击》动画剧的银幕剧场版, 讲述这群少年超级英雄试图向好莱坞证明, 他们值得拥有自己的电影。

电影前瞻:从预告片来看, 这部动画将成为有史以来最自嘲最戏谑的超级英雄电影之一, 预告片中不仅大胆提及了当下超级英雄电影的常态, 而且嘲讽了 DC 扩展宇宙的窘境和《绿灯侠》的票房惨败, 还吐槽了每个人都认为丧钟是死侍的盗版。

凭借其自身戏谑自嘲的风格, 这部电影无疑将会是对最近DC电影悲观情绪的一次狂欢式反击, 同时也为看过《正义联盟》之后身心痛苦的DC粉丝们提供了一点宣泄。

让我们拭目以待: 这会是近五年来最好的DC 电影之一吗？

8·22英里

上映日期:8月3日

剧情简介:彼得·伯格 (《深海浩劫》, 《恐袭波士顿》) 和马克·沃尔伯格合作的最新电影, 讲述一名美国精英情报官员 (沃尔伯格) 企图将一名很有价值的警官从印尼偷运出去。

电影前瞻:伯格和沃尔伯格这对组合最近一直致力于根据真实事件改编的电影, 但《22 英里》在现实中没有直接的立足点，使他们拥有更大的自由打造出一部疯狂的动作类型片。

这部电影显然是潜在三部曲的第一部, 鉴于伯格的电影履历和沃尔伯格显而易见的主角魅力, 这显然会是一部紧张刺激, 极具娱乐性的动作片。

如果你觉得这对搭档还不够, 配角演员还包括隆达·鲁西, 约翰·马尔科维奇, 劳伦·科汉和 《突袭》的伊科·乌艾斯, 所以很明显, 伯格想要角色和动作两手抓，两手都要硬。

7·制裁特攻（伸冤人2）

上映日期:7月20日

剧情简介:在前 CIA 特工好友苏珊·普拉默 (梅丽莎·里奥) 被谋杀后, 罗伯特·麦考尔 (丹泽尔·华盛顿) 重出江湖，以暴力方式为之复仇。

电影前瞻:《制裁特攻》的主要卖点是, 这是丹泽尔·华盛顿整个职业生涯中的第一部续集, 虽然很少有人会期待一部中规中矩的类型电影, 但这部续集实际上看起来相当值得期待。

R级评级，安东尼·福奎阿继续执导, 还有佩德罗·帕斯卡加入演员阵容, 再加上华盛顿一贯的硬汉魅力，这应该会是一部朴实无华又残酷野蛮的娱乐爽片。

丹泽尔会因此在未来几年内出演他的首个三部曲吗？等着瞧吧。

6·巨齿鲨

上映日期:8月10日

剧情简介:杰森·斯坦森搭档国际化演员阵容大战75英尺长、被称为巨齿鲨的史前鲨鱼。你还需要知道什么？

电影前瞻:令人难以置信的是, 这部巨鲨电影预算高达1.5亿美元，主演包括杰森·斯坦森, 李冰冰, 鲁比·罗丝, 《办公室》演员雷恩·威尔森和《英雄》演员丘增。

如果你担心这部电影会太过阴郁或过于悲惨, 那么, 只要自己看一下预告片就好了。由其出人意料的视觉效果和煞有介事的愚乐风格来看, 这部电影可能会是今年夏天最合中国观众胃口的典型大片。

预计《巨齿鲨》票房不会特别大卖, 但是只要找准定位, 这部电影可能会获得比你预期更高的评价 (毕竟, 2010年的重拍版《食人鱼》影评人评分达到了令人印象深刻的73%)。

5·游侠索罗：星球大战外传

上映日期:5月25日

剧情简介:韩·索罗 (阿尔登·埃伦瑞奇) 的起源故事, 讲述他与伍基族好友丘巴卡 (乔纳斯·索塔莫)组合, 遇见一个新导师 (伍迪·哈里森), 并第一次与兰多·卡瑞辛 (唐纳德·格洛沃)相遇 。

[ 韓索羅: 星球大戰外傳 ] 香港预告片

电影前瞻:奇怪的是, 这部最新的星球大战电影直到上映之前, 也没有太大的宣传炒作动作, 与《原力觉醒》和《最后的绝地武士》相比，更让人提不起兴趣。

虽然《游侠索罗》的后期制作问题众所周知，有目共睹, 但它绝不可能仅仅是一部娱乐性尚可、勉强及格的大片。

何况, 它拥有耀眼的配角阵容--包括桑迪·牛顿和保罗·贝坦尼，还有凶险刺激的动作场面, 所以这部电影最终很可能会让人喜出望外。

让我们拭目以待, 即使影评人将它与前传系列作比较, 星战迷们还是会去看它。至少在5月15日的戛纳电影节上, 卢卡斯首映了这部电影, 媒体评价确实以好评居多。

4·侏罗纪世界2

上映日期:6月22日

剧情简介:《侏罗纪公园》系列第五部电影, 主角欧文 (克里斯·普拉特) 和克莱尔 (布莱斯·达拉斯·霍华德) 重返纳布拉尔岛，试图在火山喷发之前疏散幸存的恐龙, 避免它们再次灭绝。

[ 侏羅紀世界 迷失國度 ] 香港预告片

电影前瞻:虽然从《侏罗纪世界2》的预告片来看，它似乎只是一个非常常规的《侏罗纪世界》后续故事, 但是该系列的阵地开始从纳布拉尔岛转移出来, 这无疑相当令人兴奋。如果电影最终能够在《侏罗纪公园2：失落的世界》曾经简短呈现的恐龙肆虐城市的狂暴场景上多花点时间, 那么它就能轻松超越大多数观众的期待。

环球已经说了, 电影后半部分的大部分情节还没有在预告片中出现, 这说明一些令人惊叹的惊喜会保留到电影院里。另外，如果你还无动于衷, 杰夫·高布伦回归总能提起你的兴趣吧 (虽然可能只是一个客串)。

3·碟中谍6：全面瓦解

上映日期:7月27日

剧情简介:在一次失败的 IMF 行动之后, 伊森·亨特 (汤姆·克鲁斯) 发现自己再次遭到了敌人和盟友的双重追击, 同时他不得不冒险阻止又一次全球性灾难。

[ 职业特工队: 叛逆之谜 ] 香港预告片

电影前瞻:忽略泛泛而谈的副片名，《碟中谍6》看起来似乎再次延续了该系列越战越勇的火爆趋势，又为我们带来了一部质量上乘, 制作精良, 极具娱乐性的动作片。

虽然剧情简介看起来并不是那么有趣, 但是加入了亨利·卡维尔饰演强硬的新反派, 而且该系列首次保留了一个女性角色 (丽贝卡·弗格森继续饰演伊尔莎·福斯特) ，还有那些看起来很神秘的动作场景，应该会让我们惊喜连连。

最重要的是, 我们知道有一场令人瞠目结舌的动作戏是汤姆·克鲁斯冒着生命风险完成的，而他这么敬业只是为了满足我们的娱乐享受。

2·蚁人2：黄蜂女现身

上映日期:7月6日

剧情简介:《蚁人2》发生在《美国队长: 内战》和《复仇者联盟: 无限战争》之间, 将讲述斯科特·朗在软禁期间重新适应家庭生活, 又不可避免地继续玩起了他的超级英雄把戏。不过, 这次, 他将与黄蜂女霍普·凡·戴恩 (万杰琳·莉莉) 一起对付邪恶反派幽灵 (汉娜·约翰-卡门)。

电影前瞻:《复仇者联盟4》还需再等一年的苦闷也许会因为即将上映的漂亮续集《蚁人2》而有所缓解, 这部电影的亮点包括蚁人与黄蜂女的搭档关系、更具创造性的动作场面、米歇尔·菲佛饰演的珍妮特·凡·戴恩，还有蚂蚁演奏架子鼓的场景。

虽然这部续集需要大大超越预期才能匹配漫威电影宇宙近来所取得的巨大成就, 不过目前看起来它必然又是一部富有创造力的精彩大片, 会继续保证MCU财源滚滚。

1·超人总动员2

上映日期:6月15日

剧情简介:皮克斯2004年动画经典期待已久的续集, 《超人总动员2》的故事衔接着前一部电影的结尾, 超级英雄家族再次全员出动, 对抗一个威胁地球未来的坏蛋。

电影前瞻:这部电影粉丝们已经等待了太长时间, 虽然并不是每一个皮克斯续集都能够让人满意, 但这部动画已经开发了近15年, 漫长的发展过程似乎表明, 布拉德·伯德想要确保它能够重现前一部的辉煌。

两部电影之间的时间差距可能对《超人总动员2》更有益, 因为现在这部续集中可以出现很多关于超级英雄行业自2004年以来如何发展变化的插科打诨, 特别是关于MCU的。

如果《超人总动员2》不是今年夏天最受好评的大片, 那就太令人惊讶了。

你最期待的2018暑期大片是什么？请在评论中说出来!