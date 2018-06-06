《深海越狱》预警：低配版“金蝉脱壳”,龙格尔只是来打酱油的

在上个月的太空惊悚片《炮火将至》中，斯科特·阿金斯深陷一座太空黑狱。而在本周即将上映的动作惊悚片《深海越狱》中，80年代的两大动作明星尚格·云顿(《再造战士》, 《时空特警》) 和杜夫·龙格尔(《洛奇4》,《陆战特攻》) 则被扣押在了一座水下秘密监狱。再加上月末上映的《金蝉脱壳2》。越狱题材现在成了动作电影的新趋势？当然，这里最重要的是, 《深海越狱》是一部好电影吗？

卧底特工维勒 (尚格·云顿 ) 在一个牢房里醒来, 不知道自己身在何处，也不知道自己如何到了这里。隔壁牢房里的马可 (杜夫·龙格尔) 告知他, 他在海底某处的秘密监狱里。通过一段激烈的回忆，我们了解到了维勒怎么到了这里, 维勒因为身份暴露遭袭击，目睹自己的搭档兼爱人 (考特尼·特克) 被杀。不过他把此次任务的一个关键物件藏了起来, 那些暴露他身份的人迫切想要拿到它。

利用潜艇上各个机构和军方人员之间的不信任，维勒得以逃脱。不幸的是, 所有人要么认为他已经叛变，要么急于在他揭露真相之前先置他于死地。而他被困在潜艇上，无处可逃。

需要率先声明的是, 这部电影并非像营销宣传所说的由两位明星联袂主演。杜夫·龙格尔一直被关在牢房里，直到最后30分钟才出来。而在他被释放后, 也没有太多的戏份。对于这个大个子来说，这里基本上只是一次稍微有点长的客串，可能会让影迷大为失望。

简单地说, 作为尚格·云顿主演的又一部电视电影,《深海越狱》肯定比他近来的很多作品要好得多, 当然也并不是真的很多。在这部电影里，这位“布鲁塞尔的健美先生”真的开始显老了。他的表现比最近的其他电影都好 (而且他的样子看起来也不像史蒂文·席格那么令人悲哀)。他在《我是尚格·云顿》中已经证明了自己也有演技, 也许他应该多尝试类似的角色。

《深海越狱》整体推进节奏沉稳, 而且在符合剧情设置的基础上给相当常规的故事情节增添了一些不错的转折。编剧查德·洛已创作了十七部电影, 其中主要都是电视动作片 (包括尚格·云顿的另一部电影《六颗子弹》) ，对于这种预算有限和日程限定的电影他很有经验。导演帕夏·帕特里基也一样, 这是他首次担任导演, 但是他已经作为摄影师拍摄了80多部电影。而且大部分都是短片和电视电影, 显然他也很擅长此道。

总而言之，《深海越狱》是一部相当不错, 简单有效的动作片, 虽然距离俗套只有一步之遥,但只要你不对欺骗性的主演噱头耿耿于怀，就可以欣然享受它。