先单干再团战！史泰龙为拍《第一滴血5》推迟《敢死队4》

前几天说到了史泰龙与成龙的首次合作《守护之战》告吹，究其原因，可能只因为史泰龙眼下要拍摄的卖座系列电影续集太多了。除了本月即将上映的《金蝉脱壳2》和年底上映的《奎迪2》，多年难产的《第一滴血5》和波折不断的《敢死队4》接下来也将陆续上马。

根据最新消息看来, 由于《第一滴血5》优先开拍，《敢死队4》又被往后推迟了。

《敢死队4》原定今年8月开始投拍, 但据外媒最新报道透露, 现在已改为明年四月在保加利亚拍摄。《敢死队4》推迟拍摄是有道理的, 尤其是考虑到如果施瓦辛格继续加盟, 因为他今年夏天要拍《终结者6》。此外, 据信史泰龙将于今年秋季拍摄《第一滴血5》, 以便赶上2019年9月的公映日期。

也就是说，最近刚投身《奎迪2》的史泰龙 , 现在又要直接投入《第一滴血5》，然后在今年晚些时候接着为《奎迪2》进行宣传活动，再然后前往保加利亚开始拍摄《敢死队4》。史泰龙上个月晚些时候正式签署了这个项目, 这不由引发大家猜测谁会继续扮演他们的角色，或者哪些新人会加入这个系列。施瓦辛格曾说过，他很乐意加入，但前提是史泰龙对剧本很满意。

目前已确定, 《敢死队4》将在明年年初投入拍摄, 看起来施瓦辛格加入演员阵容应该没问题。杰森·斯坦森正好也有档期, 因为他和道恩·强森主演的《速度与激情》系列衍生外传《霍伯斯与肖》今年秋季投入拍摄。

最新作品《深海越狱》正在国内热映的杜夫·龙格尔，最近与史泰龙一起拍摄了《奎迪2》, 所以他继续回归敢死队应该也不成问题。对于李连杰和韦斯利·斯奈普斯也可以这么说。至于其他人是否回归, 目前还不得而知, 但只要有史泰龙在，全明星演员阵容再次集结完全不在话下。

话虽如此, 据说与史泰龙闹掰的布鲁斯·威利斯很可能不会回归《敢死队4》。而声称自己被史泰龙的经纪人Adam Venit猥亵的泰瑞·克鲁斯可能也不会回来了。更糟糕的是, 《敢死队4》制片人艾威·勒纳甚至试图迫使泰瑞·克鲁斯放弃对他的诉讼。所以, 除非出现了奇迹, 否则我们不会看到泰瑞·克鲁斯继续出演《敢死队4》。

如果一切按照计划进行, 《敢死队4》将于明年4月在保加利亚开始拍摄。目前影片还没有确定上映日期, 但消息人士说, 它将在2019年底上映, 这很有可能。不过, 《第一滴血5》已定在2019年9月公映。所以,如果《敢死队4》被推迟到2020年春季甚至夏季上映，也并不会让人奇怪。更何况, 这还是在一切都顺利的前提下。因为目前, 唯一正式签约的只有史泰龙。至于搁置多年的《第一滴血5》此次是否真的能够顺利开拍，我们仍需拭目以待。