《深海越狱》测评：尚格·云顿老牛吃嫩草，龙格尔不泡妞更抢镜

在《深海越狱》中，你会看到世界上最伟大的其中两位动作电影明星联手大战一波又一波暴徒, 躲过无数颗子弹, 试图从一艘潜艇中逃出生天.....。没错, 这两位动作明星就是尚格·云顿 (《搏击之王》/《地下特警》) 和杜夫·龙格尔(《赤色威龙》/《洛奇4》) ，截止目前他们已经一起出演了相当多的电影, 实话实说, 就打斗场面和特技表演来说，很显然他们的巅峰时刻早已经过去了。

不过,《深海越狱》再次重拾起屡试不爽的《虎胆龙威》模式, 虽然预算有限, 但确实证明了《虎胆龙威》的套路依然很流行, 所以既然这部电影试图复制经典，那么对于有一定年纪的观众来说, 绝不是坏事, 对不？

可惜, 现实与期待有差距，《深海越狱》最大的问题是, 虽然整体流畅, 摄影也很好--导演帕夏·帕特里基是摄影师出身--但它没有足够的预算来令人信服地实现它想做的事情, 即让你沉浸在一个幽闭恐惧的环境中, 玩一场持续105分钟的紧张刺激的猫鼠游戏。

大部分动作戏发生在潜艇里, 而且据称是一艘绝密的 CIA 潜艇，但你会发现他们的描述很不准确, 因为这艘不同寻常的潜艇内部极其空洞、昏暗，布景只有BBC科幻剧的水准。此外, 潜艇在海洋中滑翔的CGI镜头就像是从十几年前的 PS2 游戏里剪辑来的, 夹杂在帕夏·帕特里基漂亮的航拍镜头中格外碍眼。

布景廉价，地理逻辑欠缺,那么《深海越狱》就必须得有一个能够使两个主角充分发挥的剧本了。老实说, 没有人会奢望在这部电影中看到007级别的故事和支线情节, 但《深海越狱》试图使其看起来比实际情况更复杂更曲折一些, 用一个加密狗取代了过去常用的缩微胶片和软盘, 可是剧情细节却非常含糊, 导致在子弹暂时消停的时候你不得不用参照套路自行脑补。

不过, 虽然客观上《深海越狱》有很多缺陷, 但也确实有一些亮点。看到尚格·云顿和杜夫·龙格尔朗格像两个老朋友一样在一艘潜艇内联手制敌、潜行越狱，确实让人不由怀旧地联想起两位演员早期的电影, 虽然尚格·云顿看起来疲倦又憔悴, 而且并没有真正展示太多他标志性的打斗动作, 但杜夫·龙格尔确实展现了他的魅力和号召力, 让你不禁希望他的戏份能够更多点 (说实话, 他的角色感觉像是事后才添加上的)。

可惜杜夫·龙格尔不是一个浪漫的主角, 所以他没有亲吻女士或者谈情说爱的戏份, 虽然尚格·云顿也不是一个浪漫的角色, 但因为他并不像杜夫·龙格尔那样笨重, 所以他不仅扮演英雄，而且还睡了一个大概比他年轻30岁的漂亮CIA 特工，还说服了另一个与坦娅·罗伯茨在《007之雷霆杀机》中饰演的地质学家角色类似的CIA 特工。说到《007之雷霆杀机》，它与《深海越狱》的共同之处就是, 我们不得不接受一个濒临退休年龄的老男人引诱一个足以当他女儿的年轻美丽职业女性。

不用说, 在这两个主角的作品履历中,《深海越狱》远算不上什么亮点, 但与他们最近的电影年表中任何和《敢死队》无关的电影相比, 它可能是其中最令人愉快的一部,如果你是一个喜欢看肌肉硬汉废话不多只管开抢,又不需要深入他们内心的老影迷，那么这部电影尤其适合你。

虽然还有八九十年代的动作明星帕特里克·基尔帕特里克(《地下特警》) 加入饰演一个顽固强硬的 CIA特工, 但这个整体上套用 《虎胆龙威》模式的电影依然相当单薄, 最终只会让你怀念其他更好的动作电影。《深海越狱》确实提供了一场相当有趣的暂时逃离现实生活的观影体验, 可惜经不起重复观看。