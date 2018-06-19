有胆你就来！今年夏天最解暑的10部好莱坞恐怖片冰爽一夏

1、破门而入

· 加布里埃尔·尤尼恩饰演一个母亲, 周末与孩子们一块出游出了岔子，一群男人闯入他们的高科技住宅, 威胁到了他们的生命。期待在这个动作惊悚片里能够看到韦德老婆的大量动作戏。

2、升级

· 一场暴力抢劫导致男主角（罗根·马歇尔-格林）瘫痪在医院，他的妻子惨死, 然后他被一个亿万富翁说服植入了一种AI 植入物, 以令人惊叹的方式提高他的身体机能。从此, 他可以再次行走 (并且拥有了超人的力量), 于是他决定报复袭击他和他的妻子的人。 Blumhouse 影业和《电锯惊魂》系列创造者雷·沃纳尔的这次合作预计会呈现大量身体恐怖场景。

3、遗传厄运

· 这部电影在圣丹斯电影节首映时吓坏了在场观众, 所以也很有可能会让你噩梦连连。这部恐怖电影由托尼·科莱特，安·唐德和亚历克斯·沃尔夫主演, 讲述似乎被诅咒的格雷厄姆家族在神秘的女主人艾伦去世后, 一家人一个个开始崩溃。是闹鬼了？还是女巫作怪？或者都是他们脑子里的幻想？!

4、侏罗纪世界2

· 在经历了《侏罗纪世界》中大受吐槽的高跟鞋逃命之后, 很难想象克里斯·普拉特或布莱斯·霍华德的角色会心甘情愿地继续回来与凶残的恐龙相处。但是, 迅猛龙爱好者欧文和克莱尔毅然回到了由恐怖片导演胡安·安东尼奥·巴亚纳接手的续集《侏罗纪世界2》中。两人携手返回岛上拯救遭受火山爆发威胁的恐龙。

[侏羅紀世界 迷失國度] 香港预告片

5、人类清除计划4

· 《人类清除计划》系列的最新续集讲述支持清除计划的人--包括它的发起者（玛丽莎·托梅）-和反对者在第一个清除之夜所发生的事件。这部动作恐怖片的主演还包括梅罗妮·迪亚兹和《不安感》演员伊兰·诺埃尔。

6、巨齿鲨

· 最新热门鲨鱼电影警报!在《巨齿鲨》中，专业世界救星杰森恩·斯坦森饰演专家级深海救援潜水员乔纳斯·泰勒, 他必须冒着丧命和残肢的危险, 拯救滞留在海底观察船里的人, 因为他们遭到了75 英尺长的史前鲨鱼巨齿鲨的追杀。

7、瘦长怪人

· 大约十年前，从一个病毒性的网络论坛上冒出的瘦长怪人开始弥漫互联网, 现在他被搬上了大银幕。由乔伊·金主演的这部惊悚恐怖片, 将可怕的网络神话变为现实--一个高大, 瘦弱, 没有面孔的生物,长着不自然的长臂，持久危害儿童和青少年, 在把他们彻底带走之前，总是迫使他们做出非常可怕的事情。

8、鬼修女

· 单是这部《招魂》系列衍生续集的海报已足以让我们不寒而栗, 所以我们可以想象,这部电影本身会有多吓人。这一次, 我们将前往二十世纪五十年代的罗马尼亚, 那里有一个修女和一个天主教神父被送往梵蒂冈, 以调查另一名修道院修女的神秘自杀事件。他们没有意识到的是, 一股强大的恶魔力量已经在那里, 等待着向他们索命。

9、铁血战士

· 这个续集由阿尔菲·艾伦、奥立薇娅·玛恩等演员主演, 我们将看到一群士兵联手与我们都认识并且既喜欢又害怕的邪恶外星人作战 。

10、魔钟奇幻屋

· 一个年轻男孩来投奔住在一间破旧不堪的老房子里的的叔叔, 他很快意识到这间老房子并没有看起来那么简单--于是开启了一场惊险阴森、充斥着女巫和魔法师的冒险之旅。这部奇幻惊悚片的导演也许你更感兴趣,他就是《人皮客栈》系列导演伊莱·罗斯。