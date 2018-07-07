漫威V5！2018上半年好莱坞进口佳片top5了解一下

晃眼间, 2018年已经过去一半, 虽然这半年来不少好莱坞电影让观众大失所望，但同时也有一系列进口佳片能够满足不同人的口味。

其中包括别具一格、史诗般的超级英雄电影, 烧脑的科幻惊悚片, 别致的动画或恐怖电影, 总之过去六个月里肯定会有电影让你满意。

其中不仅有全球大卖的超级大片，又有饱含文艺气息的小众电影，甚至其他地区只在Netflix 播出的高口碑佳作也有幸在国内银幕上公映。

虽然, 在2018年剩余的六个月里，高质量的暑期大片和颁奖季电影还会急剧增加, 但下面这些上半年已上映的电影仍然会是各自类型中的最佳电影。不信等着瞧..。

5. 犬之岛

韦斯·安德森再次以不落俗套的另类动画形式为我们呈现了一部简洁雅致, 诙谐有趣的佳作, 其中充满了彰显其独特风格的情节设置和异域风味, 更不用说安德森一贯细致的框架构图和全明星演员阵容。

这部电影以色彩丰富的视觉叙事取胜, 剧本极具娱乐性, 而首次与安德森合作饰演主角首领的布莱恩·科兰斯顿也非常出彩。

如果你此前对安德森的作品不感冒, 那么这部动画恐怕也不会改变你的看法, 但是如果你是安德森的粉丝, 那么它肯定不会让你失望。

4. 寂静之地

通过执导这部持续扣人心弦的悬疑惊悚片，约翰·克拉辛斯基证明自己是驾驭这种紧张刺激, 让人高度不安的类型电影的天生好手, 最终影片获得了的赞誉远远超过了它无声的噱头。

得益于一家人普遍高水准的表演--特别是艾米莉·布朗特精疲力尽的精彩演绎，《寂静之地》不管是作为一部激动人心的家庭生存电影，还是一部严肃紧张的惊悚片，都同样成功。

而且，这部令人耳目一新的恐怖片创新了低成本电影的制作模式, 在短短90分钟的时间内没有浪费一分钟时间, 从令人印象深刻的的第一幕, 到最后的绝地反击, 源源不断为我们带来持续惊吓和惊喜。

只要你能接受电影有点愚蠢的故事背景--女主角竟然在外星人入侵期间怀孕--那么这部电影会让很多恐怖片影迷大呼过瘾。

3. 黑豹

作为一部打破类型惯例和漫威电影公式的超级英雄电影, 《黑豹》堪称漫画电影的稀有品种，不仅别有卓识, 扣人心弦，而且出乎意料地打动人。

凭借完美的世界建设, 漫威电影宇宙的顶级反派和大量关于当代美国的社会评论, 导演瑞恩·库格勒打造出了迄今为止MCU最独特、最自信的独立篇电影。

当然, 一些地方的CGI 特效肯定还有待改进, 但最重要的是, 《黑豹》是一部饱含深情, 充满活力的多元化电影, 它确保了黑豹足以与漫威的其他最佳银幕英雄一道跻身复仇者联盟的前列.

2. 湮灭

在令人钦佩的导演处女作《机械姬》之后，亚力克斯·嘉兰又带来了另一部诡异独特且极具雄心的科幻视觉大片, 可悲在世界大部分地区，这部影片仅在Netflix上发行。

也就是说, 嘉兰的电影是一部不妥协、富有挑战性的类型作品, 其实验性的神秘叙事方式显然不会被所有观众接受。

但是, 那些与之有共鸣的人会欣赏这部令人难以忘怀的科幻恐怖片, 其核心弥漫的可怕气息几乎会让你感到窒息。以娜塔莉·波特曼为首的耀眼女性演员阵容--还有奥斯卡艾萨克!--在这部抑郁寡欢、渐入佳境的慢节奏影片中纷纷“湮灭”, 最终为我们留下了一个迷离而震撼的结局。

总之，《湮灭》近乎精湛的融合了宇宙恐怖和人物戏剧，进一步巩固了亚力克斯·嘉兰作为当今最前沿科幻导演之一的地位。

1. 复仇者联盟: 无限战争

虽然考虑到罗素兄弟已经出色完成了多部漫威电影, 但最终看到《复仇者联盟3》时, 你还会对他们的成就感到惊讶。

在讲述一个极其连贯的精彩故事的同时，《复仇者联盟: 无限战争》还令人印象深刻地刻画了几十个英雄和恶棍, 而且期待已久的灭霸也终于到来。《复仇者联盟: 无限战争》就是漫画书改编电影的完美典范。

既滑稽幽默, 又惊险刺激, 既严肃沉重，又热闹喧天, 一部历经十年打造的超级英雄高潮竟然拥有如此张弛有度的基调和节奏, 令人震惊又令人满意，几乎不可思议。

刨除些许叙事膨胀的问题, 它依然是一部精益求精, 执行完美的超级英雄经典, 最后留给观众一个欲罢不能的悬念。期待明年罗素兄弟超越经典。

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