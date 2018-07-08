2018上半年最让人失望的5部好莱坞进口片

2018年已经过去了一半, 这半年里我们无疑看到了不少令人难以置信的精彩进口电影--最显眼的有《黑豹》, 《湮灭》, 《寂静之地》, 《复仇者联盟: 无限战争》等，但同时我们也见证了一系列让人大失所望的垃圾电影。

下面这5部电影, 有野心心勃勃的超级大片, 也有在国外根本不够格上院线的廉价B级片, 它们基本代表了目前为止2018年已经面世的最糟糕的电影。

这些影片基本上每一个都无聊乏味, 让人失望, 缺乏趣味，甚至令人愤懑, 以至于只能推荐给那些不求甚解或者不以看电影为目的的观众.....。

5. 侏罗纪世界2

票房:1亿8700万美元成本的《侏罗纪世界2》目前全球票房已经突破10亿美元, 再一次证明了大众对恐龙永不满足的兴趣。

虽然最后达不到《侏罗纪世界》16亿7200万美元的疯狂纪录, 但任凭你如何贬低《侏罗纪世界2》, 它仍然是一部大获成功的荒谬续集。

评判:《侏罗纪世界2》并非完全没有灵魂, 但基本没有任何价值, 影片受益于J.A. 巴亚纳的视觉风格指导, 但大多数都无法证明自己的存在意义。

科林·特莱沃若和德里克·康纳利的剧本是罪魁祸首, 剧情被带向了各种诡异、愚蠢的方向上, 几乎没有给演员们发挥的机会。

尽管续集大刀阔斧创新恐龙，观众还是会买单, 但令人尴尬的是，该系列已经远不及首部经典公认的高水准了。

4. 古墓丽影

票房:《古墓丽影》成本高达1亿500万美元，跃跃欲试意图打破游戏电影的诅咒，最终全球票房超过2.5亿美元, 这主要归功于中国, 我们几乎贡献了总票房的1/3 。

对于华纳兄弟来说，已经有足够的理由开始制作续集了，可以打赌, 这部续集依然会有丰富的中国元素。

评判:就游戏电影而言, 《古墓丽影》并没有那么糟糕, 主要得益于艾丽西亚·维坎德对劳拉·克劳馥的忠实还原和导演还算不错的执导功力, 但它终究只是一部常规平庸的动作惊悚片, 而且拖延了至少20分钟。

虽然比安吉丽娜朱莉主演的电影更好, 但较之缺少乐趣, 既是游戏电影的进步, 一定程度又有倒退, 当然这也不是粉丝一直渴望看到的电影。

3. 环太平洋2

票房:尽管这部续集大片打断了《黑豹》的周票房五连冠, 而且近1亿美元的中国票房也帮助它轻松超过了1.5亿美元的成本线，但可惜美国首周末票房仅有相对惨淡的2800万美元, 。

然后, 影片在第二周并没有太大动静, 致使续集的前景更加暗淡了。

评判:这个令人失望的续集几乎抛弃了2013年吉尔莫·德尔·托罗B级片原作之所以成为热门大片的所有魅力和风格, 不仅招来了一群让人反感的多元化演员, 毁掉了至少两个关键角色，而且用一系列单调乏味且很容易审美疲劳的动作场景轰炸观众，导致一些影迷也对这个系列失去信心了。

2. 深海越狱

票房:《深海越狱》是尚格·云顿、杜夫·龙格尔两个老牌动作演员的第五次合作，也是他们第二次作为盟友出现。尽管这次杜夫·龙格尔的角色仅相当于友情客串。

目前《深海越狱》中国票房刚超过5000万元，全球票房大概也只在1000万美元左右，因为这是一部主要针对小屏幕的低成本B级片，除了在中国内地和美国限定影院上映外，大部分国家和地区主要走的是网络发行和DVD渠道。

评判:像许多主要适用于小屏幕消费的低预算B级电影一样，这部平庸的潜艇惊悚片的主要情节就是各个角色在光线昏暗的走廊或通道里不停跑动，射击，躲藏，碰撞。

《深海越狱》是摄影师帕夏·帕特里基转行的导演处女作，他用限定空间内的镜头调度证明了自己处理此类廉价B级片的熟练程度，可惜他所依赖的潜艇布景不足以说服观众，一目了然，他们的真实发生地显然是在某个荒废的仓库里。

1. 金蝉脱壳2

票房:目前《金蝉脱壳2》中国内地票房已过8000万元，预计最终内地票房在9000万左右，全球票房大概不会超过2000万美元，因为和《深海越狱》一样，它也是一部主要依赖小屏幕的低成本B级片，除了在中国内地全面上映外，美国直接发行碟片，其他大部分国家和地区则是院线和网络渠道同时发行。

评判:与《深海越狱》不同的是，以双雄为营销噱头的《深海越狱》但至少保证了尚格·云顿的男主角地位，而在同样以两大动作明星为卖点的《金蝉脱壳2》中，史泰龙、戴夫·巴蒂斯塔却均沦为了不着边的配角。由于第一部《金蝉脱壳》在中国的意外畅销，第二部迎来了中国资本的汹涌涌入，不仅故事大量植入中国元素，而且主角换成了中国演员黄晓明。

混血电影往往让人看不上眼，但你还是绝对想不到这部续集会有多糟糕，更不敢相信这样的电影竟然能够上映。作为B级电影，《金蝉脱壳2》不仅CGI特效非常粗糙，表演很差，而且故事也漏洞百出。但是这还没完，他们已经拍摄了《金蝉脱壳3》。依照惯例，三部曲的第三部总是最差的，不觉惶恐。

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