《无限战争》之后看什么？2018下半年5部超级英雄电影前瞻

暑期档首个爆款《我不是药神》上周狂揽13亿，力压美国超级英雄电影《蚁人2：黄蜂女现身》，荣登全球周票房冠军。截止目前《我不是药神》内地票房已达到了17.8亿元。更令人欣慰的是，这部揭露药品价格过高导致的社会弊病的现实题材电影已经引起了相关部门的注意，上周末《人民日报》报道称，监管机构将加快降低挽救生命的抗癌药物的成本。

尽管《我不是药神》单凭内地一个市场的收入就已超出《蚁人2：黄蜂女现身》全球40多个国家和地区的票房总和，但这部漫威续集基本上在每个市场都捷报连连。尤其是在亚太地区，除新西兰外，《蚁人2》在各个国家或地区均排在了当地周票房排行榜的第一位。BoxOffice预计《蚁人2》最终国内总收入为2.25亿美元。Deadline 估计其净利润将达到1亿美元左右。迪士尼也趁机大肆宣扬截止目前20部漫威宇宙电影全球票房已超过170亿美元。

目前《蚁人2：黄蜂女现身》中国内地的映期还没确定，不过显然是在暑期档之后上映。而除了《蚁人2：黄蜂女现身》，后半年值得关注的超级英雄电影还有其他四部···

５. 少年泰坦出击

DC的真人电影频频让人大失所望，但是《少年泰坦出击》很可能会扭转这种局面。这部色泽绚丽的动画电影很适合年轻观众，而且看起来会尽其所能地对我们曾经所期待的超级英雄电影黑暗风格开涮。

《少年泰坦出击》是DC大受欢迎的同名动画剧的首部剧场版。在这部电影中，少年泰坦发现，除了他们之外，几乎所有超级英雄都有自己的电影。于是以首领自居的罗宾决心要改变这种情况，也要制作少年泰坦的电影。为了实现梦想，少年泰坦来到好莱坞，希望让最热门的好莱坞电影导演注意到他们。结果却遇上了意图控制地球的超级反派丧钟，这时候这伙少年英雄发现他们的友谊和战斗精神都不顶用，少年泰坦危在旦夕！

除了剧版原班人马回归继续为少年泰坦成员 - 罗宾，野兽小子，钢骨，渡鸦和星火配音外，电影版中还会出现一些成年英雄和反派。尼古拉斯·凯奇已加入演员阵容为超人配音，歌手海尔希配音神奇女侠，说唱歌手 Lil Yachty配音绿灯侠，电视节目主持人吉米·坎摩尔配音蝙蝠侠。而一向为蝙蝠侠配音的威尔·阿奈特这次则演绎反派丧钟。

４. 毒液

虽然新蜘蛛侠系列势头大好, 但通过即将推出的外传《毒液》, 索尼似乎想证明他们的法宝不止小蜘蛛。这部电影依旧由索尼和漫威娱乐联手制作, 但索尼自己主导方向, 试图建立一个不需要蜘蛛侠也能生存的宇宙。

这部R 级电影预算不高, 风格前卫, 但第一版预告片并没有赢得观众的好评, 不过看起来确实很有前景。在大银幕上目睹毒液变身的情形相当令人期待, 而且由导演鲁鲁本·弗雷斯彻和汤姆·哈迪、米歇尔·威廉姆斯、里兹·阿迈德组成的明星云集的主创阵容更是出人意料，令人喜出望外。

尽管《毒液》可能不会在国内上映，但它无疑很有潜力成为2018年的最大惊喜之一, 希望索尼不要辜负这个大受欢迎的角色。

３. 《海王》

DCEU 状况不佳众所周知。《正义联盟》令人尴尬的票房数字导致了整个系列的布局陷入困顿, 高管们似乎还没弄清楚他们该如何扭转这种惨淡局面。

下半年即将到来的《海王》, 早在《正义联盟》上映之前就已经拍摄完成, 所以它是否有所好转还有点让人怀疑。尽管仓促上马必然存在问题, 不过, 目前来看这场电影更倾向于《神奇女侠》的风格，而非备受诟病的《正义联盟》。

温子仁虽然以恐怖电影而闻名, 但很明显, 他和他的团队试图制作一部充分发挥其主角独特能力的超级英雄电影。

华纳内部的初期反响很积极 (当然自己人也不会说坏话), 这部电影应该能够重新燃起影迷对 DCEU 的信心。

２. 《蚁人2：黄蜂女现身》

作为《无限战争》之后的一剂轻松调味品, 《蚁人2：黄蜂女现身》回归漫威的基本电影模式, 不再涉及重大事件, 而是一部独立的抢劫惊悚片。

尽管粉丝们自内战以来再也没有见过这些角色, 但并不会影响这部“小规格”续集继续发挥以小博大的优势。同样, 导演佩顿·里德也得到了充足的时间和空间来发挥自己的风格和特色, 彻底摆脱第一部挥之不散的埃德加·赖特的争议阴影。

《蚁人2：黄蜂女现身》显然比第一部电影更有信心, 全心全意地以各种疯狂的方式展现小英雄的独特超能力。而且故事独立成章, 直到彩蛋才与《无限战争》联系起来。而这部续集涉及的量子领域、亚原子状态将会在《复仇者联盟４》中如何发挥效用也非常令人期待。

[蟻俠2: 黃蜂女現身] 香港预告片

1. 《蜘蛛侠：新纪元》

《蜘蛛侠：新纪元》是今年索尼带给我们的又一大惊喜。这部由克里斯·米勒和菲尔·罗德制作的动画电影之前悄无声息突然从天而降, 用两个预告片征服了所有粉丝。

不仅因为其独特的艺术风格极其华丽, 每一帧看起来都像一幅画, 而且情节本质上就是写给资深蜘蛛侠粉丝的一封情书。这部电影令人耳目一新地专注于终极蜘蛛侠迈尔斯·莫拉莱斯, 由老版蜘蛛侠彼得·帕克从旁指导, 导演似乎已经找准了了经典蜘蛛侠故事的基调和精髓。

《蜘蛛侠：新纪元》看起来就像是直接从漫画书里撕下来，贴在屏幕上一样, 每一瞥都令人振奋, 最后这部极具实验性的动画必然会为动画类型电影开创先例 。