比道恩·强森胸更大！巨乳版《摩天营救》了解一下

任何人盘点电影史上最伟大的动作片名单, 往往都少不了1988年约翰·麦克蒂尔南执导、布鲁斯·威利斯主演的经典电影《虎胆龙威》。尽管这个系列近几年来水准持续下滑，而且威利斯也越来越不争气，但这部电影的经典地位仍然没有一丝动摇。

而且在过去的这些年里, 《虎胆龙威》封闭空间、孤胆营救的设定模式一直不断被其他电影模仿, 下周即将上映的道恩·强森最新惊悚动作片《摩天营救》更大手笔将《虎胆龙威》和经典灾难片《摩天大楼失火记》完美融合。

《摩天营救》也毫不掩饰自己对这两部经典电影的效仿，而且已经发布了两款致敬海报，强调深受这两部经典的灵感启发。

[高凶浩劫] 香港预告片

不过这里要给大家推荐的不是《摩天营救》, 而是同样复制《虎胆龙威》模式、甚至跟《摩天营救》英文片名一模一样的另一部火爆动作片..。

《惊爆摩天楼》 (1996)

早在道恩·强森的《摩天营救》效仿《虎胆龙威》二十多年前 , 巨乳女星安娜·妮可尔·史密斯已经主演了一部与之同名（英文片名均为Skyscraper）的女版《虎胆龙威》——《惊爆摩天楼》。

在成人影片分享网站还未盛行的年代, "春宫片" 仍然相当有商业前景, 在《惊爆摩天楼》中，1993年的花花公子玩伴安娜·妮可尔·史密斯取代布鲁斯·威利斯, 饰演一位火辣英勇的直升机女飞行员，阻止恐怖分子获得一个显然具有改变世界威力的神秘电子装置。

就像许多现在乏人问津但又不乏特色的九十年代劣质动作片一样, 《惊爆摩天楼》也是一部有趣又滑稽的稀罕物。基本上整部电影中，史密斯都在炫耀那对几乎要从破碎的衣服里跳出来的汹涌巨乳, 而且, 这部电影里有不少性爱场面, 这绝对是《虎胆龙威》所没有的。

史密斯的表演自然也做作可笑。你可以先看看《惊爆摩天楼》荒唐拙劣的预告片, 然后再决定是否要欣赏这部在二十年前直接发行碟片依然大有赚头的劣质电影。从电影制作的角度来说，这部电影确实很糟糕，但不可否认相当具有娱乐性，甚至可以说非常符合大众的品味。