无脑大片！《摩天营救》让人不吐不快的5个缺陷

7月唯一的进口大片，道恩·强森主演的灾难惊悚片《摩天营救》本周五终于在国内上映，这是道恩·强森继《乌龙特工》之后与罗森·马歇尔·瑟伯的第二次合作，也是罗森·马歇尔·瑟伯职业生涯的第一部非喜剧电影。

截止国内上映前，《摩天营救》全球票房收入已超过7300万美元，其制作预算约为1.25亿美元。国外影评人对这部电影褒贬不一，总体来说道恩·强森的表演得到了一致赞扬，但因为与《摩天大楼失火记》和《虎胆龙威》太相似，被批评剧本俗套。

[高凶浩劫] 香港预告片

相对于道恩·强森一贯的出色表现，可惜编剧兼导演罗森·马歇尔·瑟伯并没有刻画出一个像艾伦·里克曼饰演的汉斯·格鲁伯那样令人难忘的反派。尽管如此，凭借令人眩晕的惊险刺激，《摩天营救》依然会让观众感慨其营销广告确实没有骗人。

下面为你详述《摩天营救》的不足之处···

5. 第一幕一团糟

这部电影开场并不顺畅, 为了让观众尽快看到物有所值的火爆奇观场面, 影片前半小时贪多贪快, 杂乱无章。

似乎编剧兼导演罗森·马歇尔·瑟伯在后期制作过程中也意识到了, 电影里有太多次要的情节、人物和场景, 但他又不愿意彻底删除其中任何一个, 所以就尽可能缩短他们占用的时间。

结果第一幕的臃肿程度让观众始料不及，不仅有一段不必要的闪回片段，过犹不及的大量背景阐述, 沉闷的家庭介绍, 离谱的技术废话, 还有背叛和死亡, 都出现在重头灾难戏还没发生之前.

这一切过于凌乱草率, 观众可能在重磅戏还没开始之前就已经感到疲惫不堪了, 不得不说相当让人愤慨。

4. 内芙·坎贝尔被浪费了

内芙·坎贝尔最近声称, 在《惊声尖叫》系列之后她暂离好莱坞, 因为她没有看到任何感兴趣的剧本, 所以当她在《摩天营救》中饰演威尔·索耶的妻子萨拉时，我们多少希望她确实会有一些让人感兴趣的戏份。

可惜, 事与愿违, 她出演这个角色显然只是为了薪水。她的表现绝对不错, 但她仅限于扮演一个妻子和保护子女的母亲的角色, 在电影中大部分时候, 当道恩·强森在进行激动人心的冒险时，她只能旁观。

她并不完全是一个无助的落难女子, 但她没有自己的使命, 甚至有点多余..。内芙·坎贝尔演的足够卖力, 可惜她没有太多表现的机会。

3. 视觉效果严重不一致

《摩天营救》预算有1亿2500万美元, 鉴于最终成片对特效的严重依赖, 这样的预算并不令人吃惊。然而, 有点令人失望的是, 整个电影的视觉效果水准非常不一致。

CGI 火焰是重灾区, 一些火焰特效看起来相当不错, 而也有一些场景里的火焰只能符合视频游戏的标准。

还有, 这座摩天大楼本身更需要耗资不菲的特效, 特别是在电影最后的高潮对决中, 可惜 CGI 的质量并不总是能够与创造性的动作场面相匹配。

这部电影大部分镜头都需要使用绿幕拍摄, 而其视觉效果有些相当令人信服，有些却假的让人出戏, 实在有点莫名其妙。

2. 剧本无脑

到目前为止, 《摩天营救》最大问题就是剧本, 剧情设计非常偷懒，而且很白痴, 感觉就像是在某个被迫开工的周末在餐桌上临时拼凑成的。

这部电影从开始到结束，都令人难以置信的老套做作, 事情发展全是套路..。如果你认真想了一会, 那些不值得推敲的逻辑和直白的剧情漏洞很快就会显现出来。

也许其中最令人费解的剧情要点就是摩天大楼的安全系统竟然通过面部识别技术与道恩·强森相连。

考虑到恐怖分子如何轻易颠覆了大楼的安全系统, 如果他们每执行一项命令, 都需要用平板电脑读取用户的指纹，这样难道不是更有意义吗？难道你真的认为一栋花费了数十亿美元建造的建筑可以很容易被接管吗。

这只是一个例子, 虽然你可以放弃思考，告诉自己 "因为这是电影", 但是这部电影作为一个整体，基本没有花功夫建立一个连贯的逻辑，或者把一段稍微有创造性、需要动脑子的情节串在一起。

这里的剧情显然完全是按照非常基本的算法设计出来的, 旨在吸引尽可能广泛的市场受众, 虽然这并不令人意外, 但仍然有点让人遗憾。

1. 角色太多

这部电影中有很多角色, 而且毫无缘由。考虑到影片相当快速的节奏和短暂的时长, 却有这么多面孔和名字充斥其中, 所以大部分角色都缺乏性格刻画, 甚至你连名字都记不住也就不足为奇了。

其中最明显最不必要的角色就是诺亚·泰勒饰演的摩天大楼内部的奸细和昆凌饰演的性感刺客, 后者总是在适宜的时候出现, 然后又在适宜的时候消失。

还有其他的例子: 巴勃罗·施雷伯的角色感觉像是事后加入的，完全浪费了一个非常有才华的演员, 而一些中国警察角色却得到了一些补充性的台词, 显然是为了迎合中国市场。

当然, 这部电影发生在香港，所有这些理所应当, 但作为一部道恩·强森主演的电影，这些场景明显格格不入。如果将电影中的角色数量减半, 让剩下的人物有更多的时间活泼起来, 也许会更有生气。

即使有这些大问题, 但这部电影总体上也不是很糟糕。你觉得《摩天营救》如何，欢迎留言表达看法..。