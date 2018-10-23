外星生物战斗力排行榜！揭秘最可怕的十大外星人





自二十世纪五十年代以来, 外星人一直是流行电影的主要题材之一。这些年来, 随着电影技术和特效的进步, 人类和外星人发生冲突的次数越来越频繁，让我们感到惊奇和恐惧的外星生物也越来越多。

随着外星人（或怪物）不断降临地球, 当两个不同的物种相遇时, 其情形往往不容乐观。可能因为我们人类本身是一个非常好战又暴力的物种, 进而把这种恶习投射到了宇宙中的其他潜在生命身上, 因此我们看到大部分电影中的外星人都是致命又可怕的杀戮机器。不过，通常在危急存亡关头, 地球人总能够反败为胜。

随着本周新版《铁血战士》的上映, 下面让我们一起来看看人类在电影中遇到的一系列最危险的外星生物。这些外星生物大多都像是恐怖片中的怪兽, 有些几乎没有弱点, 人类瞎猫遇到死耗子才幸运逃过一劫。

虽然《星球大战》和《星际迷航》系列里的外星人令人印象深刻, 但为了确保所筛选的外星生物更具代表性, 所以不予录用。毕竟在这两个系列的世界设置中, 人类才是外星人。另外，像超人、灭霸甚至毒液这些漫画电影里的外星物种也另当别论。

10. 豆荚人——《天外魔花》《人体异形》《外星人入侵》《致命拜访》













在好莱坞电影中，豆荚人已成为令人毛骨悚然的外星人的代名词。根据杰克·芬尼经典科幻惊悚小说《致命拜访》改编的外星人入侵电影几乎每过一段时间就会翻陈出新，至今已拍了四部诞生于特定年代的不同版本，当然其中还是第一部最为经典。

《天外魔花》中，外星植物孢子降落地球后, 会长成大型的籽荚，每个籽荚都能够复制出一个人类。一旦豆荚完全发育, 就会吸收人类受害者的每一个生理特征、记忆和人格特质。唯一的缺陷是这些复制人没有任何情感。只要你在豆荚附近睡着了, 就会中招。而且这与你休息时间长短无关，只要你闭上眼睛就难逃此劫。避免遇难的唯一办法就是不睡觉, 或者祈祷你家周边没有落下这种外星孢子。

就像约翰·卡朋特的《极度空间》中伪装成人类的外星人一样, 这些外星生物没有大张旗鼓地入侵或大规模开战, 更喜欢暗度陈仓的阴谋诡计。而当最后人类恐惧地觉察并揭开他们的伪装之后，留给我们唯一的问题是接下来该做什么？是接受外星人的统治，还是反击？

9. 变色龙外星人——《天兆》





就像《天外魔花》中李代桃僵的外星人入侵一样，科幻电影里的外星人露面越少，越不动声色，其实越会让人觉得危险可怕。《天兆》中的外星人就是这样，人类看不到他们，因为他们竟然会隐形，不过并非依赖类似于铁血战士的科技装备，而是因为自身的变色龙属性, 他们能够改变肤色融入背景中。

而且即使没有这一技能, 导演M·奈特·沙马兰也吝啬于给观众看外星人的样貌，因此确实达到了不错的惊悚效果。除了变色隐身，这种外星人还自带毒气，可以神不知鬼不觉地把人类消灭干净。不过这种外星人最大的缺陷是怕水，来到地球这颗地表大部分都被水覆盖的蓝色星球，已经注定了他们的覆灭命运。

另外，这部电影还特意具体分析了为什么外星人不倾向于火力全开地暴力入侵地球，而更喜欢不事声张地秘密扩张——因为他们来到地球基本上都是有目的的，为了地球上的资源，或者干脆就是为了霸占地球，武力入侵会破坏地球，甚至引发人类启动核武器毁灭地球。这显然不符合他们的意愿——除非他们和铁血战士一样，莅临地球只是为了满足猎杀的需求！

8.科洛弗怪兽——《科洛弗档案》













科洛弗怪兽基本就像是太空哥斯拉，不仅像摩天大楼一样高大, 而且似乎常规炮火武器都不会对它造成伤害，更可怕的是它们还只是外星人入侵的先遣部队。这种怪物可能智商并不高, 但它们的威力和抗击打性却很惊人, 足以弥补智力的缺陷。

《科洛弗档案》在制造怪兽侵袭全民恐慌的末日氛围方面处理得非常好, 几只外星怪兽就把纽约市搞得天翻地覆, 许多人被吃掉或踩死，简直就是一场大屠杀。而且只要靠近这些怪兽基本就难逃一死, 因为从这些巨兽身上还不断掉落下 "小型" 的外星寄生虫, 任何移动的活物都会遭到它们的攻击。如果被其中一个缠上, 你很快就会身体爆裂惨死。

诚然，《科洛弗档案》在营造恐惧氛围方面很成功，但科洛弗怪兽在本文中排名并不高，这是因为人类已经找到了对付它们的对策——在《环太平洋》系列里，面对同样担任外星入侵先遣军的各种不断升级的奇异怪兽们，人们制造出了我们自己的怪兽——机甲战士。欧耶！

7.游牧外星人——《独立日》









又一群武装霸权外星人直接飞进来宣布接管人类世界。结果第一次失败了，第二次卷土重来又失败了, 但他们的接连失并没有削弱他们的危险性。根据设定，这个外星种族星际扩张是为了寻找矿物质, 他们曾将一个又一个星球夷为平地, 直到地球成为唯一成功地抵御住他们攻击的行星。

《独立日》外星人的武力确实很具有毁灭性, 能够在几秒钟内消灭整个城市。他们的先进技术使之立于不败之地, 几乎毫无损伤地差点成功征服地球。可惜他们有一个技术缺陷: 地球上的数字病毒竟然能让他们的系统瘫痪。事实证明虽然这些外星人有高科技, 但智商还是不够用;他们的傲慢预示了他们的覆灭。

这类依赖外星高科技和绝对武力侵略地球的外星入侵者往往也都输于不起眼的技术问题甚至一些滑稽因素。例如《明日边缘》中掌控时间轮回的外星人结果被男女主角以其人之道还治其人之身，重置时间使之全盘皆输。《火星人玩转地球》中暴虐嗜杀的外星人的天敌竟然是音乐。《世界之战》中几乎灭绝人类的外星人竟然抵不住地球上的细菌。看来，地球真的不适合外星人。

6.霸天虎——《变形金刚》













在与擎天柱和汽车人的长期争斗中, 霸天虎已经在人类历史中留下了不可磨灭的印迹，以各种形式让人类认识到了他们的存在。他们的目的有时很神秘, 而大部分时候只是为了找到所有火种源以获得无限的力量, 或者只是单纯想统治或者摧毁地球。

霸天虎在赛博坦宇宙中几乎无可匹敌。诚然, 他们也会被打败, 但他们与生俱来的战斗力使之完全足以对抗人类军队。而且他们能够变形成任何形式的交通工具, 完美融入我们的环境中, 使他们难以跟踪, 并且可以达到出其不意的突袭效果。

不过, 尽管霸天虎拥有宇宙级战舰, 还可以变形成任何他们希望的东西或接近任何他们想要的事物, 但他们有一个重要弱点，那就是不该找地球人和地球人的盟友——汽车人的麻烦。

5.虫族——《星河战队》





《星河战队》系列中的阿拉奇虫族虽然与地球上的蛛形纲动物外形相似，但两者截然不同。除了体型更大之外, 虫族不仅具备高等智慧，而且族群阶层复杂, 作战兵种齐全，战斗力和繁殖力超强, 几乎所有他们所攻占的星球都如同遭遇了大屠杀，原住种族几乎全部灭绝。

虫族帝国由多个恒星系统组成，由于本身超强的繁殖速度和进化能力以及对外扩张的本能诉求，其疆域还在不断扩大中。作战兵种中的电浆虫可以将孢子或燃烧的火球射入轨道，从而在其他行星上进行殖民化。

直到它们侵占到了人类的疆土，旷日持久的人虫之战就此爆发。尽管战争初期，始料不及的人类节节败退，伤亡惨重，在掌握敌情之后，人类开始全面反攻。毕竟拥有完善的种群社会制度的虫子说到底还是虫子，不管再多再大，惹到我们，杀虫剂管够。

4.异形——《异形》













作为电影史上最致命的怪兽之一, 异形不仅外形可怕, 而且非常危险。它们能够以天文数字的速度进行繁殖, 可以将任何有生命气息的有机体变成宿主, 为它们的嗜杀军团再添一员, 异形生来就已准备好战斗, 像突击队员一样精于奇袭伏击。如果不加以控制, 它们很快就能遍布整个星系, 就像一群巨大的杀人蟑螂一样。

这些怪物强大, 恶毒, 又极其狡猾, 几乎能够适应任何气候或大气层。它们不知道恐惧或怜悯, 天生是完美的杀戮机器。它们惯于潜伏在阴影里, 在最意想不到的时候进行攻击。而你又不敢去伤害他们, 因为它们的酸性血液可能会溅在你身上, 让你在惨死之前遭受惨绝人寰的痛苦。

由于异形基本没有弱点, 而且很少有人能够承受住它们的攻击, 所以它们简直是噩梦中的噩梦。但它也并非没有天敌——猎杀异形是铁血战士宣告成年的必修课程。

3.怪形——《怪形》













面对神出鬼没的异形, 你至少知道有这个杀戮怪物的存在，但是如果换做怪形降临，你根本无从察觉，即使有所察觉也根本无法识别出来, 因为它能够伪装成任何它接触过的人的形状, 可以变成你的朋友, 家人, 甚至你自己!

正如在约翰·卡朋特的《怪形》和原版的《怪人》中所看到的那样, 怪形很久以前就已坠落在我们的星球上, 自行冻结在冰层之下, 等着无知的地球人将其从休眠中释放出来。在这两部电影中, 怪形都试图建造一艘飞船, 不清楚它是想利用飞船飞向太空，还是降落在一个人口稠密的大陆上, 进而主宰我们的世界, 但有一点是肯定的, 这种生物是致命的, 所到之处无人幸免。

这种变形的怪兽能够完美地模仿任何其他生物, 在它碰到你的那一刻, 你已经被感染沦为怪形。即使骗人的诡计被识破, 怪形也可以很容易地用其克苏鲁怪物式的触角和利齿撕裂对方。它能够像寄生虫一样传播, 高效的感染率足以让它很快吞噬整个世界。虽然它也会被杀死, 但事实上这基本上无关紧要了, 因为它所引发的恐慌和猜疑已足以从内部瓦解人类。

2.卡尔文——《异星觉醒》













这个大概跟毒液是近亲的外来生命体无疑是有史以来最危险最恐怖的外星生物之一。就像在《异星觉醒》中所看到的, 卡尔文最开始只是一个小小的细胞, 在火星表面被冰冻了上百万年。被太空探测器运到了空间站后, 卡尔文很快苏醒过来, 并开始攻击那些满心喜悦迎接它的宇航员, 最终空间站的工作人员无一幸免, 卡尔文还得以降临到了人类所居住的地球上。

也许卡尔文并非天生邪恶, 但受永不满足的吞噬欲望和生长本能所支配, 它以自身生存的名义进行着杀戮扩张;而人类恰好是最近的食物来源。卡尔文是一种具有人类智慧的生物。它钻入或者吞噬受害者的身体, 吸收吞并它遇到的每一个人, 随着杀戮的持续它变得越来越大, 越来越强。

卡尔文几乎坚不可摧, 唯一的弱点是依赖氧气。不幸的是, 它所降临的地球正是一个氧气充足的星球, 卡尔文也许会永不停歇地杀死地球上的每一个生命。不过，也许不会，毕竟毒液和《寄生兽》已经证明了，任何依赖人类共生或寄生的外来生命最终都会被人类所改变。

[ 異星智慧 ] 台湾预告片

1.铁血战士——《铁血战士》













人类一直认为自己是生物链最顶端的猎人, 可以猎杀任何东西。殊不知，其实人类也是别人的猎物，甚至地球就是他们的猎场。在历史上铁血战士曾多次到访我们的星球, 一次又一次地证明了他们才是宇宙最佳猎人。在铁血战士的战利品陈列室李摆放着许多他们猎杀的猎物的头骨, 他们将猎杀视为一种仪式，并且有着超人的力量和不可思议的智慧, 几乎战无不胜;而且从不逃避挑战。

如果让你找人去对付异形，你会派谁去？西格妮·韦弗并非不行, 但最佳人选还是铁血战士。他们的技术和战略远远超过了人类所能提供的任何东西, 杀死一群这样的虫型巨怪完全不在话下。人类与铁血战士的每一次交锋都很少得到善终;如果你能够获得他们的尊重并且幸存了下来, 那意味着你也是相当具有威胁性的。

即便如此, 我们还是要感谢这个嗜杀物种的武士道精神，他们只选择最强的对手进行挑战, 而没有把我们全部消灭掉。事实上, 他们可能正采用引以为傲并使他们更加危险可怕的隐形技术，藏在你身后, 等着摘掉你的脑袋, 抽出你的脊椎。