大片云集！2019年迪士尼10部电影前瞻





在11月初不温不火的《胡桃夹子和四个王国》和目前正在全球热映的《无敌破坏王2》之后，迪士尼今年只剩下一部不太可能引进国内的奇幻歌舞片《新欢乐满人间》尚待上映。截止目前，迪士尼在2018年全球票房排行榜前十名中已占据四席（三部漫威电影、一部皮克斯动画），且稳稳占据着冠亚军的位置。

展望2019，海量大牌在手的迪士尼的市场表现无疑会更上一层楼。首先，漫威依旧会照例按部就班上映多部超级英雄电影（《复仇者联盟4》早已预定年度票房冠军），而且迪士尼和皮克斯的王牌动画系列也都要推出新续集，同时还有三部根据经典迪士尼动画翻拍以及另外一部根据畅销儿童文学改编的真人电影接连上映，最后卢卡斯的星球大战续集三部曲也将在岁末迎来终结篇。

所以，如果迪士尼在明年的全球票房排行榜前十名中已占据半壁河山甚至更多席位，我也毫不奇怪。





1. 惊奇队长

上映日期: 2019年3月8日

《复仇者联盟3》彩蛋中，神盾局长联系惊奇队长竟然需要打传呼！明年的《惊奇队长》想必会给出确切的解释吧。

由奥斯卡得主布丽·拉尔森领衔的MCU首部由女性主导的单人电影, 将漫威带回到20世纪90年代, 并且进入太空领域。我们不仅会看到塞缪尔·杰克逊饰演的没戴眼罩的年轻版尼克·弗瑞和其他几个回归的老角色,还会看到克里-斯克鲁战争, 大量动作戏, 以及迄今为止MCU最强大的英雄。

虽然《惊奇队长》本身看起来就很值得期待, 但是再加上一些似乎与无限大事件相关联的故事情节, 就变得更加不可错过了。





2. 小飞象

上映日期: 2019年3月29日

曾几何时, 由导演蒂姆·伯顿将《小飞象》重新搬上大银幕的主意确实很让人兴奋, 但在过去的十年里他的口碑已经大不如从前了。

更糟糕的是, 这部电影由埃伦·克鲁格编剧, 参照他以往的编剧作品如《美版午夜凶铃2》, 《驯鹿游戏》和三部变形金刚电影, 实在让人不能不担心啊。

不过, 值得注意的是, 《小飞象》第一支预告片看起来令人印象深刻, 风格黑暗又富有感染力。伯顿在状态良好的时候, 确实很出色, 如果他能恢复到以前的状态, 那么他确实是执导这部电影的完美人选。而且他还拥有相当豪华的演员阵容, 包括柯林·法瑞尔、伊娃·格林和迈克尔·基顿, 所以希望这次他能重振旗鼓取得佳绩。





3. 复仇者联盟4

上映日期: 2019年5月3日

《复仇者联盟3：无限战争》被标榜为终结篇, 但它确实只是终结篇的开始。最后的结局要到明年才会上演, 而至今《复仇者联盟4》仍然没有公布正式片名、其实也真不需要片名。

《复仇者联盟4》无疑是2019年最重磅的电影, 11年来22部电影布局的故事情节终于迎来完结, 新老英雄不仅要对抗灭霸, 还要逆转时间。

就算不发布预告片, 《复仇者联盟4》的票房依然会 1 0亿美元起步。第一部全球票房已经超过了20亿美元, 这部续集完全可能再创新高。只是希望不要让队长牺牲了。





4. 阿拉丁

上映日期: 2019年5月24日

盖·里奇在90年代凭借伦敦黑帮电影成名, 他的上一部电影是票房哑弹《亚瑟王：斗兽争霸》, 现在正是他负责执导迪斯尼真人翻拍版《阿拉丁》。

虽然已经开发了好多年, 但这部电影的怪诞感从来没有少一点。不过, 先导预告片给人的第一印象挺不错, 尽管没有给出太多实质内容, 据说里奇的这部电影将延续他以往黑帮片的精髓, 他的主角会是个痞子, 街头骗子, 卑鄙无赖。

威尔·史密斯正是精灵这个神通广大的角色所需要的那种大牌明星, 他可以提供一些与无可比拟的罗宾·威廉姆斯截然不同的风格。配乐看起来很不错, 视觉方面也是如此, 不得不说先导预告片非常出色地达到了前期炒作的效果。





5. 玩具总动员4

上映日期: 2019年6月21日

《玩具总动员3》的反响非常好, 因为它怀旧地为了那些拟人化玩具的冒险故事留下了一个非常感人的结局。

所以现在, 《玩具总动员4》不约而至了。

仅凭这一点就令人有所担心, 毕竟皮克斯在前传和续集方面的创作水准时好时坏, 而且那些非《玩具总动员》系列的续集电影往往口碑欠佳（说的就是《赛车总动员》系列）···不过好在这个系列皮克斯从没失手过。

这么来看, 至少玩具总动员的品牌还是值得信赖的, 随着所有玩具再次回归 (还有新的玩具加入)投入新的冒险 (这次是为了寻找牧羊女宝贝), 《玩具总动员4》势必又将成为一部融合了独特幽默、怀旧又感人的卖座电影。





6. 蜘蛛侠：英雄远征

上映日期: 2019年7月5日

《蜘蛛侠：英雄远征》最大的问题就是摆明了蜘蛛侠复活了。

尽管蜘蛛侠在《复仇者联盟3》中已经和许多英雄一样灰飞烟灭了···但这部续集的出现明白无误地证明了他（们）的回归已成必然···不管怎样, 这部续集的营销也因此会变得很有趣。

事实上剧透蜘蛛侠复活算不上是个问题, 反而会更有利于这部电影的票房。蜘蛛侠是世界上最知名的英雄之一, 现在又碰上了饰演这个角色的完美演员。漫威已经完全确定了高中生版彼得·帕克的基调, 而在国外过暑假的故事设定也带来了新的看点和角色, 包括杰克·吉伦哈尔饰演的神秘客。不管怎样, 《蜘蛛侠：英雄远征》必然会是MCU又一部大受欢迎的卖座电影。





7. 狮子王

上映日期: 2019年7月19日

1 9 9 4年, 《狮字王》成为迪士尼动画的最高成就。2 0多年后, 这部真人翻拍版看起来似乎也将成为经典。这大概就是所谓的“The Circle of Life”吧。

通过《奇幻森林》——迄今为止最好的真人翻拍电影, 乔恩·费儒已经展示了他的非凡才能, 更何况现在他拥有一个更经典的故事和由有口皆碑的天才演员唐纳德·格洛沃和天后碧昂丝领衔的豪华阵容。

虽然相比大多数真人翻拍电影, 没有人类角色使《狮字王》变成了一个截然不同的异类, 但想到乔恩·费儒及其团队可以充分利用视觉特效、情节、演员以及音乐, 无疑还是非常让人期待的。

而且, 从打破播放纪录的先导预告片来看, 这部电影显然也会迎来巨大的成功。





8. 阿特米斯的奇幻历险

上映日期: 2019年8月9日

《阿特米斯》系列小说诞生于2001年, 至今已卖出了数千万册, 是本世纪销量最大的奇幻系列之一···至于为什么等了这么长时间才进行改编, 就有点让人想不通。

电影根据《阿特米斯》系列八部曲的第一本改编, 讲述阿特米斯发现了神奇的精灵世界, 并试图绑架精灵换取赎金。肯尼斯·布拉格现在是执导这类电影的可靠人选, 主要演员包括乔什·盖德和朱迪·登奇, 由新人费迪亚·肖担任主角阿特米斯·法尔二世。





9. 冰雪奇缘2

上映日期: 2019年11月27日

虽然迪斯尼的复苏可能从《魔发奇缘》就已经开始了, 但是《冰雪奇缘》真正向世界宣布迪斯尼再次成为动画之王。

电影主创对冰雪女王故事的全新演绎, 加上华丽的动画, 对传统类型的颠覆, 以及在我们脑海中回旋不绝的歌曲, 致使《冰雪奇缘》风靡全球, 我们没有理由认为续集不会再续辉煌。

《冰雪奇缘》剧组原班人马回归, 而且并不是纯粹为了利用第一次的成功而仓促出新, 他们已经花了很长时间, 绝对不会掉以轻心让《冰雪奇缘2》随它吧。





10. 星球大战9

上映日期: 2019年12月20日

由于《复仇者联盟4》的存在, 《星球大战9》显然不再是2019年最受期待的电影, 更何况在备受争议的《最后的绝地武士》和票房惨淡的《游侠索罗》之后, 大家或多或少都已经对该系列审美疲劳了。

不过, 这到底是《星球大战》电影。这次不仅J·J·艾布拉姆斯回归执导, 就连凯丽·费雪也继续现身,《星球大战9》不仅会终结续集三部曲, 而且还将结束天行者家族的故事。

《星球大战9》不可能仅仅是《星球大战6》的翻版, 艾布拉姆斯从哪里加以改造无疑很令人好奇: 不管你对《最后的绝地武士》感受如何, 这部续集肯定会找回你喜欢的感觉。只要《星球大战9》的营销节奏能够像艾布拉姆斯对待《原力觉醒》那样, 一切应该就没有问题了。