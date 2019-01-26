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《密室逃生》：人类社会生存现状的隐喻和批判

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2019-1-26 10:58:02

      杨晓林：《新民晚报》约稿

 

 

《密室逃生》乃2019年伊始的“恐怖片黑马”，亦是北美的“票房黑马”，开局1800万美元的周末票房，仅次于《海王》而屈居亚军。影片讲述六个陌生人——事业有成的金领、天才物理少女、女退役军人、密室迷印度小哥、退休矿工和杂货店打工仔，受邀参加游戏，首位逃出者奖一万美金。初始时众虎同心，随着密室逐个被破解，参加者接连死去，人性之恶逐渐彰显。物理少女醒悟这是一场无人生还的杀戮游戏，她装死杀死了阴鸷的游戏设计者，救下幸存的打工仔逃脱。

一部人类文明史，就是一部探索大自然的历险史。由于“历险记忆”如基因一样植入了人类骨髓和血脉中，以至世代相传成了“神话原型”——凡英雄必历险，“历险记”也当仁不让地成为了西部片、战争片、谍战片、武侠片、悬疑片、惊悚片、科幻片、公路片和警匪片等类型片之标配，以之命名的动画片更是多不胜数。天选之子建不世功业成为“王者”，必定要历九死一生，而天弃之子“苟全性命于乱世”同样险象环生。“历险”和“看历险”沉淀为人类的一种情感和精神需要。

而在太平盛世，有权有钱者为了寻找刺激，就花钱创制“历险”来观赏，如有惊无险不够刺激，就去制造流血和死亡来过“看历险”的瘾，这种嗜血之癖犹如古罗马人看斗兽表演，只有利剑插入奴隶或者野兽的身体，钝器敲碎对手的脑袋或者骨头，或者被野兽撕成碎片的血腥味才能让高贵的“看客”感到震颤和快乐。《密室逃生》就是一款类似于古罗马斗兽的游戏，浓浓的恐惧和死亡的惨叫才能让躲在暗处，“不在场”的看客感到一丝快意。 “逃生游戏”类电影中出现如动物般自相残杀的剧情，较早的有威廉·戈尔丁《蝇王》，此外还有《饥饿游戏》《人类清除计划》《大逃杀》等。在残忍游戏的形而上层面，探讨的是人性的贪婪丑恶，群体性变态、文明倒退等当代社会问题。而影院观众，实际上也被置于“黄雀在后”的视点位置看“螳螂捕蝉”，沦为杀人游戏的合谋出资者，只不过通过虚拟的影像释放了心中之恶，在一定程度也是五十步笑百步的看客。

 

 

“创伤记忆”是我们每个人成长过程中都有的，只不过“伤口”轻重不同而已。本片六位主角是飞机失事、海上遇难、火灾、车祸、战争和大病等死亡灾难中“本不可能活下来”的幸存者，密室设计对应并挖掘了他们各自“创伤后应激障碍”的痛楚记忆，在生死关头，他们的求生欲再次爆裂，如小白鼠一样在慌张无措中寻觅一线生机，有善良的无辜死者，有为了他人勇于献身者，也有为了存活而置他人于死地的冷血者。最为让人惊悚的是，这个取悦富人看客的杀人游戏却游离于法治之外，被机关杀死者竟然都被报道成死于意外事故中，而游戏设计者和看客却能逍遥法外，这与文明社会依然存在的“丛林法则”不谋而合。在此意义上，本片展现了人性百态，是对人类社会生存现状的隐喻和批判。

《密室逃生》相比经典恐怖系列《惊声尖叫》《心慌方》《死神来了》《电锯惊魂》等少了血腥残暴的画面，但环环相扣层层逆转的剧情，“置于死地而后生”的叙事套路令人惊骇。关卡设计匠心独运，六座密室——升温烤屋，冰屋，颠倒台球室，毒气病房，致幻密室，挤压书房等各有特色，融入了文字游戏、隐藏机关、手语、冷知识、摩斯密码等需要探赜索隐的谜题，营造出了无以伦比的恐惧沉浸体验。

标签： 密室逃生(4)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1762178/blog/8071109/
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